Restoran, kafe, pastane, kıraathane(kahve) açılacak mı, ne zaman açılacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada, 1 Haziran itibariyle Restoran, kafe, pastane, çay bahçeleri ve kaplıca türü işletmeler belirlenen kurallar dahilinde saat 20'ye kadar hizmet vermeye başlayacak. Eğlence ve nargile mekanları bu kapsamın dışındadır.