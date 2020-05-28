Restoran, kafe, pastane, kıraathane(kahve) açılacak mı, ne zaman açılacak?
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Yeni kararları açıklayan Erdoğan Restoran, kafe, pastane, kıraathane(kahve) işletmeleri ile ilgili kararları da açıkladı. Peki Restoran, kafe, pastane, kıraathane(kahve) açılacak mı, ne zaman açılacak?
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada, 1 Haziran itibariyle Restoran, kafe, pastane, çay bahçeleri ve kaplıca türü işletmeler belirlenen kurallar dahilinde saat 20'ye kadar hizmet vermeye başlayacak. Eğlence ve nargile mekanları bu kapsamın dışındadır.