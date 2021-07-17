Resmi tatil ne zaman başlıyor? Kurban Bayramı resmi tatil günleri 2021
Resmi tatil ne zaman başlıyor sorusu, bu konu hakkında alınan kararları merak eden vatandaşların gündeminde yer alıyor. Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunu içerisinde yer alan Kurban Bayramı tatili, kanuna göre 4 buçuk gün olarak belirlenmiş ve buna göre her yıl resmi tatil olarak uygulanmıştır. Peki, bu yıl resmi tatil ne zaman ve hangi gün başlıyor? İşte, resmi tatilin başladığı gün
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Kurban Bayramı, resmi tatil olarak 4 buçuk gün sürmektedir. Hafta sonu ve hafta içine denk gelebilen resmi tatil günleri, çalışanlar için çift mesai olarak ödenmek zorundadır. Peki, bu yıl resmi tatil ne zaman başlıyor? İşte, kanunda yer alan bilgilere göre o detaylar
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RESMİ TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Kurban Bayramı dolayısıyla gerçekleşecek olan resmi tatil, bu yıl 19 Temmuz 2021 Pazartesi günü 13.00 itibariyle başlayacak. 20-21-22-23 Temmuz tarihleri ise tam gün resmi tatil olacak. Akabinde hafta sonu yer alması dolayısıyla her ne kadar 24-25 Temmuz tarihleri de resmi tatil gibi anılsa da bu günler hafta sonu tatili olarak nitelendirilmektedir. Dolayısıyla bir çalışan, bu tarihlerde mesai yapması halinde resmi tatillerde yaptığı çalışmalarda aldığı çift mesaiyi alamaz.
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Kamu görevlileri, 19 Temmuz Pazartesi gününün idari izin olarak belirlenmesi dolayısıyla 9 gün kesintisiz tatil yapma hakkına sahip olacak.