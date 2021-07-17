Resmi tatil ne zaman başlıyor? Kurban Bayramı resmi tatil günleri 2021

RESMİ TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR? Kurban Bayramı dolayısıyla gerçekleşecek olan resmi tatil, bu yıl 19 Temmuz 2021 Pazartesi günü 13.00 itibariyle başlayacak. 20-21-22-23 Temmuz tarihleri ise tam gün resmi tatil olacak. Akabinde hafta sonu yer alması dolayısıyla her ne kadar 24-25 Temmuz tarihleri de resmi tatil gibi anılsa da bu günler hafta sonu tatili olarak nitelendirilmektedir. Dolayısıyla bir çalışan, bu tarihlerde mesai yapması halinde resmi tatillerde yaptığı çalışmalarda aldığı çift mesaiyi alamaz.