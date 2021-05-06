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Gündem
Haber Giriş: 06 Mayıs 2021 - 10:28 | 

Resmi tatil ne zaman başlayacak? 9 gün tatil ne zaman? İşte gelişmeler

Ramazan Bayramı öncesi tatil araştırmaları hız kazandı. Tam kapanma nedeniyle yapacakları şeyler kısıtlı olsa da pek çok vatandaş, resmi olarak bayram tatilinin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, resmi tatil ne zaman başlayacak? 9gün tatil ne zaman?

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Ramazan Bayramı tatili, milyonlarca çalışanın gündeminde yer alıyor. Ramazan Bayramı tatilini değerlendirmek isteyen milyonlarca çalışan, Ramazan'ın son günlerine kısa bir süre kala, araştırmalarına hız verdi. İşte, 9 günlük bayram tatili hakkında son gelişmeler...

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9 gün bayram tatili, 8 Mayıs Cumartesi günü başlayıp 16 Mayıs tarihine kadar devam edecek. Kamu personelleri 10-11 Mayıs'ta tam gün, 12 Mayıs'ta yarım gün idari izinli olacak.

3RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi

49 GÜNLÜK BAYRAM TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR

9 GÜNLÜK BAYRAM TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olması kararlaştırıldı. Kamu çalışanları bayram tatili haftasına denk gelen 10-11 Mayıs'ta tam gün 12 Mayıs'ta ise yarım gün idari izinli olacak. Böylelikle bayram tatili 9 gün olacak.

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