Gündem Haber Giriş: 06 Mayıs 2021 - 10:28 | 06 Mayıs 2021 - 10:28

Resmi tatil ne zaman başlayacak? 9 gün tatil ne zaman? İşte gelişmeler

Ramazan Bayramı öncesi tatil araştırmaları hız kazandı. Tam kapanma nedeniyle yapacakları şeyler kısıtlı olsa da pek çok vatandaş, resmi olarak bayram tatilinin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, resmi tatil ne zaman başlayacak? 9gün tatil ne zaman?