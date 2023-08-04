RESMİ GAZETE KARARLARI 4 AĞUSTOS 2023 | Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları neler? İşte YAŞ Toplantısı atama ve terfileri!

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–– Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının Görev Süresinin 31/12/2028 Tarihine Kadar Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7471)



–– Ekli Kroki ile Listede Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın Ankara Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi Ek Alanı Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7472)



–– Ekli Kroki ve Listede Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın “TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi” Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7473)



–– Ekli Kroki ve Listede Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme Bölgesi Ek Alanı (TGB-3) Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7474)



–– Ekli Kroki ve Listede Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın Selçuk Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Ek Alanı Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7475)