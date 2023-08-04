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RESMİ GAZETE KARARLARI 4 AĞUSTOS 2023 | Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları neler? İşte YAŞ Toplantısı atama ve terfileri!

Güncelleme Tarihi:

#Resmi Gazete 4 Ağustos#Yaş Toplantısı Kararları#Yaş Atama Ve Terfileri
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 04, 2023 00:57

YAŞ toplantısı kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlandı. TSK'nın yeni komuta kademesinin belirlendiği Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı kararları belli oldu. Buna göre Genelkurmay Başkanlığı'na 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu atandı. Terfi ve atamalar 30 Ağustos tarihi itibarıyla geçerli olacak. YAŞ Toplantısı kararları Resmi Gazete'nin 4 Ağustos tarihinde yer aldı. Peki, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları neler? İşte, YAŞ Toplantısı atama ve terfi kararları ve konu hakkında ayrıntılı bilgiler...

1/7RESMİ GAZETE KARARLARI 4 AĞUSTOS 2023 | Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları neler İşte YAŞ Toplantısı atama ve terfileri

Resmi Gazete'nin 4 Ağustos tarihli sayısında YAŞ toplantısı atama ve terfi kararları yayınlandı. Vatandaşların yakından takip ettiği Resmi Gazete'de yönetmelikler ve tebliğler ilan edildi. Buna göre Genelkurmay Başkanlığına Orgeneral Metin Gürak’ın, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu’nun, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na Orgeneral Cemal Ziya Kadıoğlu’nun atanması ile kuvvet komutanlıklarına mensup 25 general, 7 amiral ve 63 albayın terfi etmesi bekleniyor.

2/7YAŞ KARARLARI 2023 RESMİ GAZETEDE

YAŞ KARARLARI 2023 RESMİ GAZETE'DE

Yüksek Askeri Şura(YAŞ) toplantısında alınan terfi ve atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Genelkurmay Başkanlığına Orgeneral Metin Gürak’ın, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu’nun, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na Orgeneral Cemal Ziya Kadıoğlu’nun atanması ile kuvvet komutanlıklarına mensup 25 general, 7 amiral ve 63 albayın terfi etmesinin belirlendiği YAŞ kararları, Resmi Gazete’de yayımlandı. Terfi ve atamalar 30 Ağustos tarihi itibarıyla geçerli olacak.

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3/7RESMİ GAZETE ATAMA KARARLARI 2023

RESMİ GAZETE ATAMA KARARLARI 2023

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Madencilik Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7466)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– 154 kV Türkeli Transformatör Merkezi Sahası Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7467)

–– Bazı Taşınmazların Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi 7. İlave Alanında Her Türlü Alt ve Üst Yapıların İvedilikle Tamamlanarak Yatırımcıların Acil Parsel Tahsisi Taleplerinin Karşılanması Amacıyla Gaziantep Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7468)

–– BOTAŞ Tank Çiftliği Genişleme Projesinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla Bazı Taşınmazlar ile Söz Konusu Proje Kapsamında İnşa Edilecek Sabit Tesisler, Ulaşım Yolları, Enerji Nakil Hatları, Katodik Koruma Hatları ve Anot Yataklarının Yapımı Amacıyla İhtiyaç Duyulan Taşınmazların, Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7469)

4/7RESMİ GAZETE KARARLARI 4 AĞUSTOS 2023 | Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları neler İşte YAŞ Toplantısı atama ve terfileri

–– 6/2/2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremler Nedeniyle Zarar Gören Bazı İllerdeki Esnaf ve Sanatkârların, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Düşük Faizli Kredi Kullandırılmasına İlişkin Kararlar Kapsamındaki Kredi Borçlarının Ertelenmesine Dair Karar (Karar Sayısı: 7470)

–– Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının Görev Süresinin 31/12/2028 Tarihine Kadar Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7471)

–– Ekli Kroki ile Listede Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın Ankara Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi Ek Alanı Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7472)

–– Ekli Kroki ve Listede Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın “TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi” Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7473)

–– Ekli Kroki ve Listede Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme Bölgesi Ek Alanı (TGB-3) Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7474)

–– Ekli Kroki ve Listede Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın Selçuk Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Ek Alanı Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7475)

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5/7RESMİ GAZETE KARARLARI 4 AĞUSTOS 2023 | Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları neler İşte YAŞ Toplantısı atama ve terfileri

–– Ekli Kroki ile Listede Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın “Ankara Bilim Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi” Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7476)

–– Bazı Enstitü, Fakülte ve Yüksekokulların Kurulması, Kapatılması ile Bazı Fakültelerin Adlarının Değiştirilmesi ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Yer Alan Filipinler Bangsamoro Sultan Kudarat Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun Kapatılmasına ve Aynı Rektörlüğe Bağlı Olarak Filipinler Bangsamoro Sultan Kudarat Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Özbekistan Taşkent’te Taşkent Hemşirelik Fakültesi Kurulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7477)

–– Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesinin Ankara İli, Çankaya İlçesi, Lodumu Mahallesinde (Beytepe Köyü) Bulunan 1 Numaralı Alanına Ait Sınırların Gösterildiği Şekilde Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7478)

6/7ATAMA KARARLARI

ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2023/366, 367, 368, 369, 370, 371)

EN SON HABERLER

7/7YÖNETMELİKLER

YÖNETMELİKLER

–– Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Yaşar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

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#Resmi Gazete 4 Ağustos#Yaş Toplantısı Kararları#Yaş Atama Ve Terfileri

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