RESMİ GAZETE KARARLARI 29 TEMMUZ 2023 | Bugünkü Resmi Gazete kararları neler? İşsizlik Sigortası Fonu kararı yayımlandı!

–– Aydın İlinde Kurulacak Akköy RES Elektrik Üretim Tesisi İçin Gerekli Olan Bazı Taşınmazların, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7422)



–– İzmir İli, Seferihisar İlçesinde Tesis Edilecek Doğal Gaz Dağıtım Sistemi Kapsamında İhtiyaç Duyulan Taşınmazın Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7423)



–– Malatya İli, Doğanşehir İlçesi, Savaklı ve Sürgü Mahalleleri Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Taşınmazların Doğanşehir İçmesuyu İsale Hattı Yapım İşi Kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7424)



–– Mardin İli, Midyat İlçesi, Ulucami Mahallesi, Estel Kentsel Sit Alanında Yer Alan ve 1. Grup Yapı Olarak Tescilli Olan Matiate Yeraltı Şehrine Yönelik, Mardin Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 28/4/2023 Tarihli ve 158 Sayılı Kararıyla Uygun Bulunan Çevre Düzenleme Projesinin Uygulanabilmesi Amacıyla Bazı Taşınmazların Kültür ve Turizm Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7425)



–– Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Çiçeklidüz, Özdemirci ve Tatlısu Mahallelerinde Bulunan Bazı Taşınmazların, Sanayi Sitesi Yapılması Amacıyla Akçaabat Belediye Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7426)–– Şanlıurfa İli, Eyyübiye İlçesi, Karakoyunlu Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Taşınmazların Bölgede Yürütülen Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi Kapsamında Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7427)



–– Aydın İlinde Kurulacak Bafa RES Elektrik Üretim Tesisi İçin Gerekli Olan Taşınmazın Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7428)



–– Samsun İli, Canik İlçesi, Teknepınar Mahallesinde İlan Edilen Riskli Alan İçerisinde Bulunan Taşınmazlar ve Üzerlerindeki Yapıların, Çoğunluğu İmar Mevzuatına Aykırı Olan, Afet Riski Taşıyan, Genel Asayiş ve Güvenlik Yönünden Sakınca Teşkil Eden Yapıların Tasfiye Edilerek Ulaşım ve Altyapısıyla Birlikte Fen ve Sanat Kurallarına Uygun, Sağlıklı ve Güvenli Yaşam Alanlarının Oluşturulması Amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7429)



–– Trabzon İli, Çaykara İlçesi, Uzungöl/Yenimahalle Sınırları İçerisinde Bulunan 506 Ada, 2 ve 3 Parsel Numaralı Taşınmazların, Millet Bahçesi Projesi Kapsamında Değerlendirilmek Üzere Çaykara Belediye Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7430)