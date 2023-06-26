RESMİ GAZETE KARARLARI 26 HAZİRAN 2023 | Bugünkü Resmi Gazete atama kararları neler? Hani illerin valisi değişti?

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Vali atamaları Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gerçekleşen atamalara ilişkin kararlar 26 Haziran Resmi Gazete kararları ile belli oldu. Son dakika haberine göre Hatay, Gaziantep, Adıyaman valileri değişti. Öte yandan Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne atandı. Söz konusu atamalar Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3'üncü gereğince yapıldı. 7 Ekim 1920 günü kurulan ve 7 Şubat 1921 tarihinden itibaren çıkmaya başlayan Resmi Gazete kapsamında meclis ve cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan yasa, kararname, yönetmelik, genelge gibi kararlar halkla paylaşılıyor. Peki, bugün Resmi Gazete atama kararları neler? İşte, Resmi Gazete kararları 26 Haziran 2023.