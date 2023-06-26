RESMİ GAZETE KARARLARI 26 HAZİRAN 2023 | Bugünkü Resmi Gazete atama kararları neler? Hani illerin valisi değişti?

Resmi Gazete 26 Haziran kararları ile vali atamaları belli oldu. Vatandaşların yakından takip ettiği Resmi Gazete'de yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Karara göre Hatay Valiliğine Mustafa Masatlı, Gaziantep Valiliğine Kemal Çeber ve Adıyaman Valiliğine Osman Varol atandı. İşte, Resmi Gazete'de yer alan bugünkü diğer atama kararları ve ayrıntılar.