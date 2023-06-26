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RESMİ GAZETE KARARLARI 26 HAZİRAN 2023 | Bugünkü Resmi Gazete atama kararları neler? Hani illerin valisi değişti?

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#Vali Atamaları 2023#Resmi Gazete 26 Haziran#Resmi Gazete Kararları Neler
Oluşturulma Tarihi: Haziran 26, 2023 01:24

Vali atamaları Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gerçekleşen atamalara ilişkin kararlar 26 Haziran Resmi Gazete kararları ile belli oldu. Son dakika haberine göre Hatay, Gaziantep, Adıyaman valileri değişti. Öte yandan Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne atandı. Söz konusu atamalar Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3'üncü gereğince yapıldı. 7 Ekim 1920 günü kurulan ve 7 Şubat 1921 tarihinden itibaren çıkmaya başlayan Resmi Gazete kapsamında meclis ve cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan yasa, kararname, yönetmelik, genelge gibi kararlar halkla paylaşılıyor. Peki, bugün Resmi Gazete atama kararları neler? İşte, Resmi Gazete kararları 26 Haziran 2023.

1/7RESMİ GAZETE KARARLARI 26 HAZİRAN 2023 | Bugünkü Resmi Gazete atama kararları neler Hani illerin valisi değişti

Resmi Gazete 26 Haziran kararları ile vali atamaları belli oldu. Vatandaşların yakından takip ettiği Resmi Gazete'de yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Karara göre Hatay Valiliğine Mustafa Masatlı, Gaziantep Valiliğine Kemal Çeber ve Adıyaman Valiliğine Osman Varol atandı. İşte, Resmi Gazete'de yer alan bugünkü diğer atama kararları ve ayrıntılar.

2/7VALİ ATAMALARI 2023 RESMİ GAZETEDE

VALİ ATAMALARI 2023 RESMİ GAZETE'DE

Atama kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Hatay, Gaziantep ve Adıyaman'a yeni vali atamaları yapıldı.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Gaziantep Valisi Kemal Çeber ve Adıyaman Valisi Osman Varol oldu.

Söz konusu atamalar Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3'üncü gereğince yapıldı.

3/7RESMİ GAZETE ATAMA KARARLARI 2023

RESMİ GAZETE ATAMA KARARLARI 2023

Öte yandan Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Emniyet Genel Müdürü olarak atandı.

4/7ATAMA KARARLARI

ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2023/309, 310, 311, 312, 313, 314)

5/7 YÖNETMELİKLER

YÖNETMELİKLER

–– Orta Doğu Teknik Üniversitesi Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Destekli Tasarım, İmalat ve Robotik Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Orta Doğu Teknik Üniversitesi Görsel-İşitsel Sistemler Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Orta Doğu Teknik Üniversitesi Karadeniz ve Orta Asya Ülkeleri Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kaynak Teknolojisi ve Tahribatsız Muayene Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

6/7RESMİ GAZETE KARARLARI 26 HAZİRAN 2023 | Bugünkü Resmi Gazete atama kararları neler Hani illerin valisi değişti

–– Orta Doğu Teknik Üniversitesi Tarihsel Çevre Değerlerini Araştırma Merkezi (TAÇDAM) Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Orta Doğu Teknik Üniversitesi Toplum ve Bilim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yapılı Çevre ve Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

7/7RESMİ GAZETE KARARLARI 26 HAZİRAN 2023 | Bugünkü Resmi Gazete atama kararları neler Hani illerin valisi değişti
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