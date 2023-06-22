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Resmi Gazete kararları 22 Haziran 2023 | Bugünkü Resmi Gazete kararları neler? Yeni bakan yardımcıları kimler oldu? İşte atama kararları

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#Resmi Gazete Kararları#Yeni Bakan Yardımcıları Kimler#22 Haziran Resmi Gazete Ataması
Oluşturulma Tarihi: Haziran 22, 2023 02:05

Resmi Gazete kararları, 22 Haziran tarihinde yayınlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yeni bakan yardımcıları belli oldu. Karara göre Bülent Turan İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığına getirildi. 7 Ekim 1920 günü kurulan ve 7 Şubat 1921 tarihinden itibaren çıkmaya başlayan Resmi Gazete kapsamında meclis ve cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan yasa, kararname, yönetmelik, genelge gibi kararlar halkla paylaşılıyor. Peki, bugün Resmi Gazete'de hangi kararlar açıklandı? Yeni bakan yardımcıları kimler oldu? İşte, Resmi Gazete kararları 22 Haziran 2023...

1/5Resmi Gazete kararları 22 Haziran 2023 | Bugünkü Resmi Gazete kararları neler Yeni bakan yardımcıları kimler oldu İşte atama kararları

Resmi Gazete 22 Haziran tarihli sayısında, atama kararları belli oldu. Türkiye Cumhuriyeti atama kararları, kararnameleri, yönetmelik ve genelge gibi resmi olayları karara bağlayan Resmi Gazete güncel olarak takip ediliyor. Bugünün Resmi Gazete kararlarında yeni bakan yardımcıları belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete’de, Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atama Kararlarına göre, Bakan Yardımcılıklarına 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince, yapıldı. Bülent Turan İçişleri Bakan Yardımcılığı görevine getirildi. Peki, yeni bakan yardımcıları kimler oldu? İşte, Resmi Gazete'de yer alan bugünkü kararlar.

2/5YENİ BAKAN YARDIMCILARI KİMLER OLDU

YENİ BAKAN YARDIMCILARI KİMLER OLDU?

Bakan Yardımcılıklarına, Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atama Kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete’de, Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atama Kararlarına göre, Bakan Yardımcılıklarına 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince,

3/5Resmi Gazete kararları 22 Haziran 2023 | Bugünkü Resmi Gazete kararları neler Yeni bakan yardımcıları kimler oldu İşte atama kararları

Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Akın Gürlek, Hasan Yılmaz, Niyazi Acar ve Ramazan Can;

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Leman Yenigün, Rıdvan Duran, Sevim Sayim Madak, Zafer Tarikdaroğlu;

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Adnan Ertem, Ahmet Aydın, Faruk Özçelik, Lütfihak Alpkan;

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcılığına Fatma Varank, Hasan Suver, Refik Tuzcuoğlu, Vedad Gürgen;

Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Ahmet Yıldız, Burak Akçapar, Mehmet Kemal Bozay, Yasin Ekrem Serim;

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcılığına Abdullah Tancan, Ahmet Berat Çonkar, Nevzat Şatıroğlu, Zafer Demircan;

Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Enes Eminoğlu, Halis Yunus Ersöz, Hamza Yerlikaya, Safa Koçoğlu;

Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Abdullah Ertem Cantimur, İsmail İlhan Hatipoğlu, Osman Çelik, Zekeriya Kaya;

4/5Resmi Gazete kararları 22 Haziran 2023 | Bugünkü Resmi Gazete kararları neler Yeni bakan yardımcıları kimler oldu İşte atama kararları

İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Bülent Turan, Mehmet Aktaş, Mehmet Sağlam, Münir Karaoğlu;

Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Batuhan Mumcu, Gökhan Yazgı, Nadir Alpaslan, Serdar Çam;

Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Celile Eren Ökten, Kemal Şamlıoğlu, Nazif Yılmaz, Ömer Faruk Yelkenci;

Milli Savunma Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Alpaslan Kavaklıoğlu, Bilal Durdalı, Celal Sami Tüfekçi, Şuay Alpay;

Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Huzeyfe Yılmaz, Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Şuayıp Birinci, Tolga Tolunay;

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Ahmet Yozgatlıgil, Çetin Ali Dönmez, Oruç Baba İnan, Zekeriya Çoştu;

5/5Resmi Gazete kararları 22 Haziran 2023 | Bugünkü Resmi Gazete kararları neler Yeni bakan yardımcıları kimler oldu İşte atama kararları

Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Ahmet Bağcı, Ahmet Gümen, Ebubekir Gizligider, Veysel Tiryaki;

Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Mahmut Gürcan, Mustafa Tuzcu, Özgür Volkan Ağar, Sezai Uçurmak;

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcılığına; Durmuş Ünüvar, Enver İskurt, Osman Boyraz, Ömer Fatih Sayan atandı.

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