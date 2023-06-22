Resmi Gazete kararları 22 Haziran 2023 | Bugünkü Resmi Gazete kararları neler? Yeni bakan yardımcıları kimler oldu? İşte atama kararları

Resmi Gazete 22 Haziran tarihli sayısında, atama kararları belli oldu. Türkiye Cumhuriyeti atama kararları, kararnameleri, yönetmelik ve genelge gibi resmi olayları karara bağlayan Resmi Gazete güncel olarak takip ediliyor. Bugünün Resmi Gazete kararlarında yeni bakan yardımcıları belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete’de, Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atama Kararlarına göre, Bakan Yardımcılıklarına 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince, yapıldı. Bülent Turan İçişleri Bakan Yardımcılığı görevine getirildi. Peki, yeni bakan yardımcıları kimler oldu? İşte, Resmi Gazete'de yer alan bugünkü kararlar.