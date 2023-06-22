Resmi Gazete kararları 22 Haziran 2023 | Bugünkü Resmi Gazete kararları neler? Yeni bakan yardımcıları kimler oldu? İşte atama kararları

Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Akın Gürlek, Hasan Yılmaz, Niyazi Acar ve Ramazan Can;
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Leman Yenigün, Rıdvan Duran, Sevim Sayim Madak, Zafer Tarikdaroğlu;
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Adnan Ertem, Ahmet Aydın, Faruk Özçelik, Lütfihak Alpkan;
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcılığına Fatma Varank, Hasan Suver, Refik Tuzcuoğlu, Vedad Gürgen;
Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Ahmet Yıldız, Burak Akçapar, Mehmet Kemal Bozay, Yasin Ekrem Serim;
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcılığına Abdullah Tancan, Ahmet Berat Çonkar, Nevzat Şatıroğlu, Zafer Demircan;
Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Enes Eminoğlu, Halis Yunus Ersöz, Hamza Yerlikaya, Safa Koçoğlu;
Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Abdullah Ertem Cantimur, İsmail İlhan Hatipoğlu, Osman Çelik, Zekeriya Kaya;