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RESMİ GAZETE KARARLARI 10 AĞUSTOS 2023: Hangi illerin valisi değişti? Bugünkü Resmi Gazete atama kararları neler? Vali atamaları yayınlandı!

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#Valiler Karanamesi#Resmi Gazete 9 Ağustos#Resmi Gazete Kararları Neler
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 10, 2023 02:55

Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'nin 10 Ağustos tarihli sayısında yayımladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gerçekleşen vali atamalara ilişkin kararlar belli oldu. Atama kararlarına göre; Adana Valisi Süleyman Elban, İzmir Valiliğine, Malatya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Valiliğine, Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Bursa Valiliğine, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Trabzon Valiliğine atandı. 7 Ekim 1920 günü kurulan ve 7 Şubat 1921 tarihinden itibaren çıkmaya başlayan Resmi Gazete kapsamında meclis ve cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan yasa, kararname, yönetmelik, genelge gibi kararlar halkla paylaşılıyor. Peki, hangi illerin valisi değişti? Bugünkü Resmi Gazete kararları neler? İşte, Resmi Gazete kararları 10 Ağustos 2023 ve vali kararnamesinin ayrıntıları...

1/5RESMİ GAZETE KARARLARI 10 AĞUSTOS 2023: Hangi illerin valisi değişti Bugünkü Resmi Gazete atama kararları neler Vali atamaları yayınlandı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında vali atamaları belli oldu. Son dakika yayımlanan Valiler Karanamesi'ne göre 57 ile yeni vali atandı. Karara göre Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Valisi Süleyman Elban oldu. Resmi Gazete'de yer alan kararnamede, "Ekli listede belirtilen kişiler, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince hizalarında belirtilen görevlere atanmıştır." denildi.

2/5VALİ ATAMALARI 2023 RESMİ GAZETEDE

VALİ ATAMALARI 2023 RESMİ GAZETE'DE

Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi'ne göre; 57 ile yeni vali atandı. Ataması yapılan valiler ise şöyle;

Adana Valiliği'ne, Yavuz Selim Köşger; Ağrı Valiliği'ne, Mustafa Koç, Aksaray Valiliği'ne, Mehmet Ali Kumbuzoğlu; Amasya Valiliği'ne, Yılmaz Doruk; Antalya Valiliği'ne, Hulusi Şahin; Ardahan Valiliği'ne, Hayrettin Çiçek; Artvin Valiliği'ne, Cengiz Ünsal; Aydın Valiliği'ne, Yakup Canbolat; Balıkesir Valiliği'ne, İsmail Ustaoğlu; Bayburt Valiliği'ne, Mustafa Eldivan; Bilecik Valiliği'ne, Şefik Aygöl; Bingöl Valiliği'ne, Ahmet Hamdi Usta; Bitlis Valiliği'ne, Erol Karaömeroğlu; Burdur Valiliği'ne, Türker Öksüz; Bursa Valiliği'ne, Mahmut Demirtaş; Çankırı Valiliği'ne, Mustafa Fırat Taşolar; Çorum Valiliği'ne, Zülkif Dağlı; Denizli Valiliği'ne, Ömer Faruk Çoşkun; Düzce Valiliği'ne, Selçuk Aslan; Edirne Valiliği'ne, Yunus Sezer; Erzincan Valiliği'ne, Hamza Aydoğdu; Erzurum Valiliği'ne, Mustafa Çiftçi; Eskişehir Valiliği'ne, Hüseyin Aksoy; Giresun Valiliği'ne, Mehmet Fatih Serdengeçti; Gümüşhane Valiliği'ne, Alper Tanrısever; Hakkari Valiliği'ne, Ali Çelik; Iğdır Valiliği'ne, Ercan Turan; İzmir Valiliği'ne, Süleyman Elban; Kahramanmaraş Valiliği'ne, Mükerrem Ünlüer; Karabük Valiliği'ne, Mustafa Yavuz; Karaman Valiliği'ne, Hüseyin Engin Sarıibrahim; Kırıkkale Valiliği'ne, Mehmet Makas; Kilis Valiliği'ne, Tahir Şahin; Kütahya Valiliği'ne, Musa Işın; Malatya Valiliği'ne, Ersin Yazıcı; Manisa Valiliği'ne, Enver Ünlü; Mardin Valiliği'ne, Tuncay Akkoyun; Muğla Valiliği'ne, İdris Akbıyık; Muş Valiliği'ne, Avni Çakır; Nevşehir Valiliği'ne, Ali Fidan; Ordu Valiliği'ne, Muammer Erol; Rize Valiliği'ne, İhsan Selim Baydaş; Sakarya Valiliği'ne, Yaşar Karadeniz; Samsun Valiliği'ne, Orhan Tavlı; Siirt Valiliği'ne, Kemal Kızılkaya; Sinop Valiliği'ne, Mustafa Özarslan; Şanlıurfa Valiliği'ne, Hasan Şıldak; Şırnak Valiliği'ne, Cevdet Atay; Tekirdağ Valiliği'ne, Recep Soytürk; Trabzon Valiliği'ne, Aziz Yıldırım; Tunceli Valiliği'ne, Bülent Tekbıyıkoğlu; Yalova Valiliği'ne, Hülya Kaya; Yozgat Valiliği'ne, Mehmet Ali Özkan ve Zonguldak Valiliği'ne, Osman Hacıbektaşoğlu.

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3/5ATAMA KARARLARI

ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2023/376, 377, 378)

4/5YÖNETMELİKLER

YÖNETMELİKLER

–– Hitit Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

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5/5RESMİ GAZETE KARARLARI 10 AĞUSTOS 2023: Hangi illerin valisi değişti Bugünkü Resmi Gazete atama kararları neler Vali atamaları yayınlandı
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#Valiler Karanamesi#Resmi Gazete 9 Ağustos#Resmi Gazete Kararları Neler

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