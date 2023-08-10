RESMİ GAZETE KARARLARI 10 AĞUSTOS 2023: Hangi illerin valisi değişti? Bugünkü Resmi Gazete atama kararları neler? Vali atamaları yayınlandı!

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında vali atamaları belli oldu. Son dakika yayımlanan Valiler Karanamesi'ne göre 57 ile yeni vali atandı. Karara göre Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Valisi Süleyman Elban oldu. Resmi Gazete'de yer alan kararnamede, "Ekli listede belirtilen kişiler, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince hizalarında belirtilen görevlere atanmıştır." denildi.