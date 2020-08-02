Gündem Haber Giriş: 02 Ağustos 2020 - 23:56 , 02 Ağustos 2020 - 23:56

Resmi daireler ne zaman açılacak? İşte bayram tatilinin biteceği tarih

İslam aleminin heyecanla beklediği Kurban Bayramı 31 Temmuz'da idrak edilmeye başlandı. Bayramla birlikte özel kurumların yanı sıra kamu kuruluşları ile il ve ilçe merkezlerinde bulunan resmi daireler de bayram tatiline girdi. Resmi dairelerde işlemleri olan vatandaşlar da bu kurumların ne zaman açılacağını merak ediyor. Peki, resmi daireler ne zaman açılacak?