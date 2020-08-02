Resmi daireler ne zaman açılacak? İşte bayram tatilinin biteceği tarih
İslam aleminin heyecanla beklediği Kurban Bayramı 31 Temmuz'da idrak edilmeye başlandı. Bayramla birlikte özel kurumların yanı sıra kamu kuruluşları ile il ve ilçe merkezlerinde bulunan resmi daireler de bayram tatiline girdi. Resmi dairelerde işlemleri olan vatandaşlar da bu kurumların ne zaman açılacağını merak ediyor. Peki, resmi daireler ne zaman açılacak?
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Kurban Bayramı tatili nedeniyle resmi dairelerde görevli memurlar ve çalışanlar da izne ayrıldı. Pek çok vatandaş şimdi bu kurumların yeniden normal işleyişe döneceği tarihi sorguluyor. İşte, bayram tatilinin biteceği tarih...
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Kurban Bayramı tatilinin son günü 3 Ağustos olarak belirlendi. 30 Temmuz Arefe günü yarım gün, 31 Temmuz-3 Ağustos tarihlerinde ise tam gün olmak üzere 4,5 gün tatil yapan binlerce çalışan, 4 Ağustos’ta mesaiye dönmüş olacak.
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4 Ağustos'tan itibaren kamu kurumları normal mesai düzenine geçecek.