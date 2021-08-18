Resimli-resimsiz Aşure günü mesajları... Aşure gününün anlam ve önemini anlatan mesajlar…
Aşure gününün anlam ve önemi, bu yılki tarihin gelmesiyle bir kez daha hatırlatılıyor. Anadolu’nun hemen her yerinde bilinen ve hâlâ uygulanan aşure geleneği, günümüzde köy derneklerinin düzenlediği çeşitli organizasyonlarla yaşatılıyor. Bu yıl 18 Ağustos'a denk gelen Aşure Günü'ne özel sözleri ve mesajları derledik. İşte Aşure gününün anlam ve önemini anlatan mesajlar…
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İslam inancına göre peygamberlerin hayatına dair birçok önemli hadisenin yaşandığı ve aşure tatlısının yapıldığı muharrem ayının onuncu gününe denk gelen "Aşure Günü" yarın idrak edilecek. Muharrem ayında pişirilip ikram edildiğinde birlik, beraberlik, bolluk ve bereket yayan aşure, tencerelerde kaynamaya başladı. Geleneği hakkıyla yerine getirmeye çalışan pek çok kişi bir yandan da Aşure Günü mesajları ve aşure resimleri paylaşıyor. İşte aşure resimleri ile dilek içeren, dualı, resimli Aşure Günü mesajları…
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AŞURE GÜNÜ MESAJLARI
Yeni Hicri Yılımızla birlikte, Muharrem ayımızın ve Aşure günümüzün tüm İslâm alemine hayırlar getirmesini temenni ederiz.
Kazanlarda bereket ve kardeşlik karışsın. Muharrem ayı ve Aşure günü hayırlı olsun.
Her kim aşure gününde ailesine ve ev halkına ikramda bulunursa, Cenabı Hak da senenin tamamında onun rızkına bereket ve genişlik ihsan eder. (Hadisi şerif)
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Aşure başlı başına insanlığa mesajdır. Farklılıkların bir tencerede birleştiğinde nasıl lezzetli, bereketli bir ağız tadı olduğunu paylaşmanın mutluluğunu anlatır bana. Hayatı kolaylaştıran birliğimiz daim, bereketimiz çok olsun.
Kardeşlik, paylaşma ve dayanışmayı simgeleyen Aşure Günümüz mübarek olsun. Bu vesile ile Hz. Hüseyin'i ve Ehl-i Beyt'i rahmetle yâd ediyorum.
Bugün Muharrem ayının 10’u. En tatlı, en güzel, manevi anlamı en güzel gün...
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Aşure gününün bütün hayır ve bereketlerine nail olabilmemiz #duâ'sıyla aşure günümüz mübarek olsun.
Muharrem bolluk bereket ayı hoş geldin. Ülkemin topraklarına denizlerine bolluk bereket gelsin. Evlerimize işlerimize gönüllerimize huzur mutluluk gelsin inşallah.
Allah, Aşure gününde Peygamberlerine ikramda bulunduğu gibi bize de ikram edip nimetlerini ihsan eylesin. Tevbelerini kabul ettiği gibi bizim de tevbemizi kabul eylesin.
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AŞURE GÜNÜ ANLAM VE ÖNEMİ
Peygamberler tarihi açısından önemli bir gün olup, Arapçada on anlamına gelen "aşara" kelimesinden türeyen Aşure Günü, hicri yılın ilk ayı muharremin onuncu gününe denk geliyor.
Hadis kaynaklarına göre, Hz. Nuh'un gemisinin tufandan kurtulması ve Hazreti Musa'nın Kızıldeniz'den geçerek İsrailoğulları'nı Firavun'dan kurtarması hadiseleri de bu günde gerçekleşti.
Ayrıca kültür tarihine ait birçok esere göre, Hz. Adem'in işlediği günahtan sonra tövbesinin kabul edilmesi, Hz. İdris'in diri olarak göğe yükseltilmesi, Hz. İbrahim'in ateşte yanmaması, Hz. Yakup'un, oğlu Yusuf'a kavuşması, Hz. Eyyub'un hastalıklarının iyileşmesi, Hz. Yunus'un balığın karnından çıkması ve Hz. İsa'nın doğumu ve ölümden kurtarılarak göğe yükseltilmesi gibi hadiselerin de bugün yaşandığı kabul ediliyor.
Aynı zamanda Emevi Devleti'nin ikinci Halifesi Yezid bin Muaviye tarafından 10 Ekim 680'de Hz. Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin ve 72 yakınının şehit düştüğü "Kerbela olayı" da bugün yaşandı.
Bu olayların muharrem ayının onuncu gününde yaşanması dolayısıyla dini gelenekte bugüne büyük önem atfediliyor. Müslümanlar bugünü özellikle nafile oruç tutarak ifa ediyor.
Hz. Nuh ve onun çağrısına uyarak gemiye binenlerin, aşure aşı tüketmeleri dolayısıyla Müslümanların aşure yaparak paylaşma geleneği bugün de yaşatılıyor.