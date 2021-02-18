Resimli Regaip Kandili mesajları 2021: Whatsapp'a özel dualı, ayetli, hadisli ve anlamlı Regaib Kandili mesajı seçenekleri - 'Hayırlı kandiller'
'Regaib Kandili mesajları', 2021’in ilk kandilinde de unutulmadı. Anlamlı, uzun ve kısa Regaib Kandili mesajları ile özellikle corona virüs nedeniyle sevdiklerinden uzakta olan vatandaşlar, kalplerinden geçen dilekleri iletebilecekler. Resimli Regaib Kandili mesajları ve sözleri bu hayırlı gecede, en güzel temenni ve duygulara köprü olacak. Regaip Kandili'nde Whatsapp ve SMS üzerinden gönderilecek olan ayetli kandil mesajları sevdiklerinizi hatırlamanıza vesile olacak. İşte 2021 Regaip Kandili’nin anlam ve öneminde uygun uzun, kısa, hadisli kandil mesajlarından örnekler…
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Resimli kandil mesajları, bu mübarek gecede, paylaşımları taçlandırmaya başladı. İslam dünyası için büyük öneme sahip üç aylardan, recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gece idrak edilen Regaip Kandili, "rahmet ve bereket gecesi" olarak kabul ediliyor. Müslümanlar ve İslam alemi için hayırlarla dolu olan bu mübarek gecede, en güzel kandil mesajları ile sizler de uzaktaki yakınlarınıza ve sevdiklerinize 'Hayırlı Kandiller' dileyebilirsiniz. 2021'e özel anlamlı, farklı ve bol seçenekleri kandil mesajlarını haberimizde derledik.
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KANDİL MESAJLARI 2021
Ramazan ayının müjdecisi, mübarek üç ayların ilk kandil gecesi olan Regaib Kandili mübarek olsun.
Arzu ettiğimiz tüm duâ ve dileklerin kabul olacağı bir kandil olsun.
Regaip Kandil'in mübarek olsun. ALLAH seni sevdiklerinle beraber mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamayı nasip etsin.
Bu mübarek Regaip kandil günü hürmetine Rabbim dualarımızı kabul eylesin. Kandilimiz mübarek olsun.
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Regaib, istemek demek; o halde bağışlanmak isteriz ya Rab…Kandil’iniz mübarek olsun.
Ramazan ayının habercisi üç ayların ilk Kandil gecesi olan Regaip Kandilimiz hayırlara vesile olsun
Üç Aylar; Müslümanın ruh şöleninin başlangıcıdır. Recep ve Şaban kurulacak gök sofrasının habercisidirReceb-i şerifin bir gün başında, bir gün ortasında ve bir gün de sonunda oruç tutana, Receb’in hepsini tutmuş gibi sevap verilir. Hayırlı Kandiller.
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Acı nereye dokunuyorsa, amin’er oraya şifa olsun. Regaip Kandil’imiz mübarek olsun ...
Ramazan ayının habercisi üç ayların ilk Kandil gecesi olan Regaip Kandilimiz hayırlara vesile olsun.
Her kandil gecesi çocuklar gibi şendik. Duâlar, Kur'anlar, nafileler, muhabbetler, çaylar, kandil simitleri. Kandiliniz mübarek olsun...
Bugün bütün güzel dilek ve dualarınız kabul olsun.. Hayırlısı olsun...
Regaip Kandili kardeşlik ve dayanışma duygularını arttıran, ruh dünyamızın aydınlanmasına vesile olan bir gündür. Bu günü layıkıyla yaşamak dileğiyle. Regaip Kandiliniz mübarek olsun.
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Regaib Kandili; kendimizi yenilememiz, geçmişimizi muhasebe ederek geleceğimizi planlamamız için büyük bir fırsattır. Bu vesileyle Regaip Kandilinizin hayırlara vesile olmasını dilerim.
Bu gecenin feyiz ve nimetlerinden tüm insanlığın faydalanmasını temenni ediyor, Üç Aylar ve Regaib Kandilinin bolluk, bereket, huzur, barış ve kardeşlik getirmesini diliyorum.
Regaip gecesi, duaların geri çevrilmediği bir gecedir. Bunu fırsat bilerek bu gece dualarımızı eksik etmeyelim. Regaip Kandiliniz mübarek olsun..
Sizin, ailenizin ve tüm İslam âleminin Regaib kandilini tebrik ediyorum.
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Üç Aylar; Müslümanın ruh şöleninin başlangıcıdır. Recep ve Şaban kurulacak gök sofrasının habercisidir
Receb-i şerifin bir gün başında, bir gün ortasında ve bir gün de sonunda oruç tutana, Receb’in hepsini tutmuş gibi sevap verilir. Hayırlı Kandiller.
Tefekkür ve şükür vesilesi olan bu mübarek günde dualarımızın kabul olması dileğiyle...Kandiliniz mübarek olsun
Yaratana daha derin bir şükür imkânı bulacağımız Regaip Kandiliniz mübarek olsun.