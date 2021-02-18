Resimli Regaip Kandili mesajları 2021: Dualı, ayetli, anlamlı uzun ve kısa kandil mesajlarını sevdiklerinize gönderin.. (Kandiliniz mübarek olsun)

Regaip Kandili mesajları, hamdu senalarını sunmak, tövbe ve dileklerde bulunmak isteyen fakat bugünün kandil olduğu bilincine sahip olmayan Müslümanlar için önem arz ediyor. Recep ayı içerisinde eda edilen ve Perşembe gecesi idrak edilecek olan bugünde, resimli Regaip Kandili mesajları öneme sahip olacak. 18 Şubat akşamı idrak edilecek olan Regaip Kandili, ibadetlerle geçirilecek. Yılın ilk kandiline özel resimli kandil mesajları derlemesiyle dua ve iyi dilekler vatandaşların gönderilerinde yer alacak. İşte, Regaip Kandili'ne özel bugünün önemini daha iyi hissettirebileceğiniz resimli kandil mesajları için kısa ve anlamlı seçenekler....



RESİMLİ KANDİL MESAJLARI 2021



Regaip Kandili mesajları, kandil gecesi pek çok mecrada paylaşılacak. Kandiller zincirinin ilk halkasını oluşturan Regaip Kandili, resimli kandil mesajları ile ihya ediliyor. Her anı değerli olan zamanının Recep ayı içerisinde bulunan Regaip Kandili ile ibadetlerle geçirileceği bu gece, anlamlı ve resimli kandil mesajları ile de gündemde tutulacak. Regaip Kandili vesilesi ile yakınlarına, dostlarına ve arkadaşlarına kandil mesajları gönderecek olan vatandaşlar, resimli seçeneklere daha fazla ağırlık verecek. Müslümanların gönül evlerini aydınlatacak olan kandil mesajları, pek çok kişiye de bu gecenin önemini hatırlatma vazifesi edinecek.br>

Müslüman aleminin ibadetlerini yerine getireceği Regaip Kandili için kandil mesajları resimli seçenekleri ile pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. Çoğu Müslümanın oruç tuttuğu bu günde ibadetler yerine getirilirken akrabalar, dostlar ve arkadaşlara en güzel resimli kandil mesajları arasından birisi seçilerek gönderilecek. Resimli kandil mesajları haricinde kısa ve anlamlı Regaip Kandil mesajları da tercih edilecek.



Kandiller zincirinin ilk halkası olan Regaip Kandili'ni idrak etmenin mutluluğunu yaşayan vatandaşların ana gündemlerinden biri de kandil mesajları oldu. Türk kültürünün önemli bir parçası olmasının yanı sıra, toplumsal ilişkilerimizi pekiştiren, paylaşımlarımızın arttığı bir zaman dilimidir. Bu paylaşımda kandil mesajları da vesile oluyor.



Bu mübarek gecenin feyiz ve nimetlerinden tüm insanlığın faydalanması, tüm insanlığa barış ve huzur getirmesi, birlik, beraberlik, dayanışma ve kardeşlik duygularının güçlenmesine vesile olmasını dilerim.



Regaip gecesi, duaların geri çevrilmediği bir gecedir. Bunu fırsat bilerek bu gece dualarımızı eksik etmeyelim. Regaip Kandiliniz mübarek olsun.



Regaip Kandili kardeşlik ve dayanışma duygularını arttıran, ruh dünyamızın aydınlanmasına vesile olan bir gündür. Bu günü layıkıyla yaşamak dileğiyle. Regaip Kandiliniz mübarek olsun.



Tefekkür ve şükür vesilesi olan bu mübarek günde dualarımızın kabul olması dileğiyle...Kandiliniz mübarek olsun