Resimli Ramazan Bayram mesajları yılın ilk dini bayramına özel - Bayram mesajları içeren bayram şarkıları
Bugün bayram, erken kalkın çocuklar... Yılın ilk dini Bayramı olan Ramazan Bayramı'nda hem bayram mesajları hem de mesaj içeren bayram şarkıları büyük ilgi görüyor. Corona virüsü nedeniyle Ramazan Bayramı'nı dostlarından ve ailelerinden uzakta geçiren pek çok kişi buruk geçen bayramı biraz olsun renklendirmek amacıyla bayram mesajları veya bayram şarkıları paylaşıyor. Özellikle Instagram'ın şarkı ekleme özelliğiyle bayram mesajları şarkılar aracılığıyla veriliyor. İşte resimli-resimli, uzun, kısa bayram mesajları ve bayram mesajları içeren bayram şarkıları...
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Bayram mesajları geleneği Ramazan Bayramı'nın ilk gününden itibaren başladı. Sabah saatlerinde bayram namazı kılmak için kalkan binlerce inanan, dini bayramımız Ramazan Bayramı'nda kalplerinden geçen güzel dilekleri paylaşmak için bayram mesajlarının yanı sıra bayram mesajı içeren şarkılardan faydalanıyor. Sizler de ister resimli-resimsiz, uzun, kısa bayram mesajlarından birini seçerek isterseniz de ünlü sanatçıların bayram şarkılarını yollayarak sevdiklerinizin Ramazan Bayramı'nı kutlayabilirsiniz. İşte birbirinden anlamlı bayram mesajları ve bayram mesajları içeren bayram şarkıları...
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Bu bayram sevdiklerimizi ziyaret edemedik, bayramın coşkusunu yeterince hissedemedik belki ama yarınlarımız için hiç bu kadar umutlu olmamıştık. #RamazanBayramı'nın bizi o çok özlediğimiz güzel günlere kavuşturduğunu hissediyorum. Hepimizin bayramı mübarek olsun.
Bir sonraki Ramazan’a kavuşmak dileği ile hayırlı bayramlar...
“Her şeyden önce birbirinizi candan sevin. Çünkü sevgi birçok günahı örter.” Ramazan Bayramımız mübarek olsun. Herkese iyi bayramlar.
Gönüllerin tamir edildiği, Dargınlıkların unutulduğu, Coşkusunu birlikte yaşayabildiğimiz özel anlarımızdır. Hep bir arada, SAĞLIKLI ve HUZURLUNice bayramlar geçirmek dileğiyle.
Kalplerimizi arındırdığımız, ruhumuzu yenilediğimiz rahmet ve mağfiret ayı ramazanın ardından bayrama kavuşmanın mutluluğu içindeyiz. Ramazan Bayramı'mız mübarek olsun. Bayramın, başta ülkemiz ve İslam âlemi olmak üzere bütün insanlığa hayırlar getirmesini Rabb'imden diliyorum.
Nefes almak bayramdır mesela; günün birinde soluksuz kalınca anlar insan…Görmenin nasıl bir Bayram olduğunu karanlık öğretir; sevmeninkini yalnızlık... Bayramdır, elden ayaktan düşmemek, “Çok şükür bugünü de gördük” diyebilmek… Her gününüz Bayram olsun…
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Ramazan Bayramımız mübârek olsun. Ramazân Bayramınızı tebrik eder, ümmetin birlik ve beraberliği başta olmak üzere, daha nice hayırlara vesile olmasını Cenâb-ı Hak’tan niyâz ederiz.
Ramazan ayı boyunca tuttuğumuz oruçların, yaptığımız ibadetler ve yardımların ve ettiğimiz duaların kabul olması dileğiyle herkesin Ramazan Bayramı’nı kutlarım. Allah, sevdiklerinizle beraber nice sağlık, huzur ve mutluluk dolu bayramlara kavuştursun.
Bizi bayrama ulaştıran Rabbimize sonsuz hamd-ü senalar olsun. Sağlık ve huzur dolu nice bayramlara kavuştursun. Ramazan Bayramı Mübarek Olsun.
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Bu bayram sevdiklerimizle kucaklaşamasak da, birbirimizin sesini duyarak, sevgimizi ve varlığımızı hissettireceğimiz bir bayram olsun. Büyüklerimize biz buradayız, yanınızdayız diyelim.. Hepimizin Ramazan Bayramı mübarek olsun.
Onbir ayın sultanı Ramazan’da edâ ettiğimiz ibadetlerle, Cenâbı Hakk’a yakınlığımızı artırdık. Rabbimiz sağlıklı, huzurlu, birlik ve beraberlik içerisinde nice Ramazanlarda bizleri kavuştursun inşallah.
Ramazan-ı Şerif'in manevi iklimini hayırlı amellerimiz ve ibadetlerimizle idrak ederek bayrama kavuşmanın mutluluğu içerindeyiz. Rabbim bizleri huzur, mutluluk ve sağlık içerisinde nice güzel bayramlara kavuştursun.
Nefes almak bayramdır mesela; Günün birinde soluksuz kalınca anlar insan. Bayramdır, elden ayaktan düşmemek, zihinden önce bedeni kaybetmemek, kurda kuşa yem olmayıp "çok şükür bugünü de gördük" diyebilmek... Her günümüz bayram olsun.
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Yeter ki sağlık ve gönüllerimiz bir olsun.Allah nasip ederse diğer bayramları sevdiklerimizle kutlarız. Rabbim birlik ve berberliğimizi bozmasın her şey hallolur Sevgi, ve saygıyla, bayramınız mübarek olsun.
Allah, Ramazan ayında ki emeğinizi kat kat sevaplandırsın inşaallah... Hayrını görün, Bayramınız mübarek olsun... Selam ve Dua ile...
Bizim için bayramlar gönüllerde yaşanır. Gönüllerdir bizim için kucaklaşma, gerçek bayramlaşma mekanları...Eve sığdırdığımız bayramımızın müjdeli günlere haberci olması temennisiyle milletimizin ve tüm islam âleminin bayramını kutluyorum.Çalıp bütün kapıları,"Alın şekerlerinizi verin çocukluğumu" Diyesim var... İyi bayramlar.
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Esir Türk yurtlarının da özgürce bayram kutlayacağı günlerin tez gelmesi dileğiyle Bayramınız kutlu olsun.
Mübarek bir ayın ardından bayramı hediye eden ve bizleri bayrama ulaştıran Cenab-ı Allah'a sonsuz hamd olsun..Rahmet ayından temizlenmiş olarak çıkmayı ve bundan sonraki hayatımızı günahtan arınmış olarak yaşamayı Yüce Mevla nasip eylesin..Bayramınız mübarek olsun.
Sevdiklerinizle huzur dolu, sağlıklı nice bayramlarınız olsun. Eskisi gibi samimiyete, mesafesizliğe kavuşmak ümidiyle.
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BAYRAM ŞARKILARI
Her bayramda olduğu 2020 Ramazan Bayramı'nda da en çok paylaşılan şarkıların başında 7'den 70'e programıyla çocuklarında gönlünde taht kuran Barış Manço'nun "Bugün Bayram" şarkısı gelecek. Ayrıca Şenay'ın "Sev Kardeşim" ve "Hayat Bayram Olsa" şarkıları da bayram şarkısı olarak profillerde yer alacak.