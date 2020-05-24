Resimli Ramazan Bayram mesajları yılın ilk dini bayramına özel - Bayram mesajları içeren bayram şarkıları

Bu bayram sevdiklerimizi ziyaret edemedik, bayramın coşkusunu yeterince hissedemedik belki ama yarınlarımız için hiç bu kadar umutlu olmamıştık. #RamazanBayramı'nın bizi o çok özlediğimiz güzel günlere kavuşturduğunu hissediyorum. Hepimizin bayramı mübarek olsun.



Bir sonraki Ramazan’a kavuşmak dileği ile hayırlı bayramlar...



“Her şeyden önce birbirinizi candan sevin. Çünkü sevgi birçok günahı örter.” Ramazan Bayramımız mübarek olsun. Herkese iyi bayramlar.



Gönüllerin tamir edildiği, Dargınlıkların unutulduğu, Coşkusunu birlikte yaşayabildiğimiz özel anlarımızdır. Hep bir arada, SAĞLIKLI ve HUZURLUNice bayramlar geçirmek dileğiyle.



Kalplerimizi arındırdığımız, ruhumuzu yenilediğimiz rahmet ve mağfiret ayı ramazanın ardından bayrama kavuşmanın mutluluğu içindeyiz. Ramazan Bayramı'mız mübarek olsun. Bayramın, başta ülkemiz ve İslam âlemi olmak üzere bütün insanlığa hayırlar getirmesini Rabb'imden diliyorum.



Nefes almak bayramdır mesela; günün birinde soluksuz kalınca anlar insan…Görmenin nasıl bir Bayram olduğunu karanlık öğretir; sevmeninkini yalnızlık... Bayramdır, elden ayaktan düşmemek, “Çok şükür bugünü de gördük” diyebilmek… Her gününüz Bayram olsun…