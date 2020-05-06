Resimli farklı, uzun anlamlı Hıdırellez mesajları 2020 - En çok beğenilen Hıdırellez kutlama mesajları ve sözleri

Hıdırellez mesajları sabah saatlerinden bu yana paylaşılıyor. Orta Asya'dan Balkanlar'a çok geniş bir alanda ve farklı kültürlerde karşılığı bulunan, farklı ritüelleri içerisinde barındıran Hıdırellez ruhu, sosyal medyadan paylaşılan mesajlarla binlerce kişiye ulaşıyor. İçerisinde dua da bulunan, en çok beğenilen ve paylaşılan Hıdırellez mesajlarını derledik. lşte henüz aradığı mesajı bulamamış olanlar için en güzel, en farklı, en çok beğenilen Hıdırellez kutlama mesajları



Hıdırellez mesajlaşmaları erken saatlerden itibaren başladı. Türk dünyasında kutlanan mevsimlik bayramlardan biri olan Hıdırellez bayramı Türkiye’nin dört bir yanında kutlanıyor. Bu yıl Corona virüsü gölgesinde geçecek olan bahar bayramında en çok araştırılan konulardan biri de Hıdırellez kutlama mesajları oldu. Sevdiklerinize en güzel Hıdırellez mesajlarını göndererek onlar için kalplerinizden geçen Hıdırellez dileklerini paylaşabilirsiniz. İşte sosyal medyada en çok beğeni alan Hıdırellez kutlama mesajları...HIDIRELLEZ MESAJLARI



Hıdırellez’in müjdelediği bu bahar; umutlarımızın yeşerdiği, hayatı yeniden doya doya yaşayacağımız mutlu günlerimizin de habercisi olsun.

Baharın müjdecisi Hıdırellez ülkemize huzur ve hayırlar getirsin. Sağlıklı ve bereketli günleriniz olsun.

Selam olsun Hızır ve İlyas'a ve onlara denk gelenlere

Selam olsun buluşanların gününe.

Selam olsun Adem ve Havva'sına .

Evvelime, ahirime,hayr ve şerre, bolluğa ve berekete.

Rabbimin verdiğine, vermediğine ve hikmetine hamdolsun.

Niyet ve dualarımız kabul olsun.



Az bilirim, uz bilirim, Hıdırellez'den sonra yaz bilirim....Dostluğumuza ve kardeşliğimize hizmet eden, insan ve doğa sevgisini amaç bilmiş, kültürümüzün baharı Hıdırellez'i kutluyor, bolluk, bereket ve sağlıklı günler diliyorum..."

Öyle güzel bakma.Bir gül ağacında dileğim olursun.

"Hızırla İlyasın buluştuğu an, biri mağrıptan, biri maşrıktan iki yıldız doğar, yıldızlar Hızırla İlyasın buluştuğu yerin üstüne kayarak gelirler, tam Hızırla İlyas biribirlerinin elini tutarlarken onlar da birleşirler, tek bir yıldız olurlar."

"Az bilirim, uz bilirim, Hıdırellez'den sonra yaz bilirim. Dostluğumuza ve kardeşliğimize hizmet eden, insan ve doğa sevgisini temsil eden ve en güzel adetlerimizden biri olan Hıdırellez'i kutluyor, bolluk, bereket ve sağlıklı günler diliyorum..."