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Haber Giriş: 06 Mayıs 2020 - 00:32,

Resimli farklı, uzun anlamlı Hıdırellez mesajları 2020 - En çok beğenilen Hıdırellez kutlama mesajları ve sözleri

Resimli Hıdırellez mesajları birçok kişinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Bahar bayramı olarak da bilinen Hıdırellez Türkiye’nin dört bir yanında her yıl kutlanıyor. Bu yıl Corona virüsü gölgesinde geçecek olan bahar bayramında sevdiklerinde uzak Hıdırellez geçirecek olanlar farklı, yeni uzun ve kısa Hıdırellez mesajlarına ilgi gösteriyor. Hıdırellez kutlama mesajları arasında en çok beğenilenler de sosyal medyada paylaşılıyor. Whatsapp, Twitter, Facebook'a özel Hıdırellez mesajlarını sizler sevdikleriniz ile paylaşabilirsiniz. İşte, farklı ve anlamları En çok beğenilen Hıdırellez kutlama mesajları ve sözlerini sizler için hazırladık...

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Hıdırellez mesajları sabah saatlerinden bu yana paylaşılıyor. Orta Asya'dan Balkanlar'a çok geniş bir alanda ve farklı kültürlerde karşılığı bulunan, farklı ritüelleri içerisinde barındıran Hıdırellez ruhu, sosyal medyadan paylaşılan mesajlarla binlerce kişiye ulaşıyor. İçerisinde dua da bulunan, en çok beğenilen ve paylaşılan Hıdırellez mesajlarını derledik. lşte henüz aradığı mesajı bulamamış olanlar için en güzel, en farklı, en çok beğenilen Hıdırellez kutlama mesajları

Hıdırellez mesajlaşmaları erken saatlerden itibaren başladı. Türk dünyasında kutlanan mevsimlik bayramlardan biri olan Hıdırellez bayramı Türkiye’nin dört bir yanında kutlanıyor. Bu yıl Corona virüsü gölgesinde geçecek olan bahar bayramında en çok araştırılan konulardan biri de Hıdırellez kutlama mesajları oldu. Sevdiklerinize en güzel Hıdırellez mesajlarını göndererek onlar için kalplerinizden geçen Hıdırellez dileklerini paylaşabilirsiniz. İşte sosyal medyada en çok beğeni alan Hıdırellez kutlama mesajları...HIDIRELLEZ MESAJLARI

Hıdırellez’in müjdelediği bu bahar; umutlarımızın yeşerdiği, hayatı yeniden doya doya yaşayacağımız mutlu günlerimizin de habercisi olsun.
Baharın müjdecisi Hıdırellez ülkemize huzur ve hayırlar getirsin. Sağlıklı ve bereketli günleriniz olsun.
Selam olsun Hızır ve İlyas'a ve onlara denk gelenlere
Selam olsun buluşanların gününe.
Selam olsun Adem ve Havva'sına .
Evvelime, ahirime,hayr ve şerre, bolluğa ve berekete.
Rabbimin verdiğine, vermediğine ve hikmetine hamdolsun.
Niyet ve dualarımız kabul olsun.

Az bilirim, uz bilirim, Hıdırellez'den sonra yaz bilirim....Dostluğumuza ve kardeşliğimize hizmet eden, insan ve doğa sevgisini amaç bilmiş, kültürümüzün baharı Hıdırellez'i kutluyor, bolluk, bereket ve sağlıklı günler diliyorum..."
Öyle güzel bakma.Bir gül ağacında dileğim olursun.
"Hızırla İlyasın buluştuğu an, biri mağrıptan, biri maşrıktan iki yıldız doğar, yıldızlar Hızırla İlyasın buluştuğu yerin üstüne kayarak gelirler, tam Hızırla İlyas biribirlerinin elini tutarlarken onlar da birleşirler, tek bir yıldız olurlar."
"Az bilirim, uz bilirim, Hıdırellez'den sonra yaz bilirim. Dostluğumuza ve kardeşliğimize hizmet eden, insan ve doğa sevgisini temsil eden ve en güzel adetlerimizden biri olan Hıdırellez'i kutluyor, bolluk, bereket ve sağlıklı günler diliyorum..."

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Doğanın bereketi sizinle olsun! Bugün Hıdırellez; baharın ve bereketin müjdecisi...Evime,mutfağıma,gelirime İlyas peygamberin duası, tıkanmış,yavaşlamış, durmuş işlerime Hızır’ın eli değsin.

Hızır bu gece sesimiz olsun Allaha tüm dilek ve dualarımızı iletsin.
Tanrım beni yavaşlat..
Aklımı sakinleştirerek kalbimi dinlendir..
Zamanın sonsuzluğunu göstererek bu telaşlı hızımı dengele..
Köklerimi yaşam toprağının kalıcı değerlerine doğru göndermeme yardım et..

Gül ağacının dibine
Bir güneş çizelim!
Bolca aydınlık için...

Bolca sevgi,
Bolca huzur,
Bolca umut,
Bu gece dilekler tutulsun.
Dileğini tuttuğunuz ne varsa gerçeğe kavuşması dileğiyle...

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Solacağını bile bile açan bir gül kadar
Yaşamaya cesaretin olmalı...
Ve kötülüğe inat İyiler her daim ayakta kalmalı...
Bu sabahların bir anlamı olmalı...
Eski bir Hıdrellez duası,
Nesi varsa, bölüşecek birileri olsun.
Nesi yoksa, bulup, getirecek birileri olsun.Hoşgeldin Hıdırellez!

Biz bu sene en çok ülkemize ve tüm dünyaya “SAĞLIK” diliyoruz.

"Çünkü yazmak, bir dileği güçlendirir." #hıdırellez 5-6 mayıs

Umudun, barışın ve baharın adıdır Hıdırellez. Yeniden doğuşun müjdecisidir.

Tüm umutlarımızın gerçekleşmesi dileğiyle #Hıdırellez Bayramınızı kutlarım.

“Aklınıza gelen güzel şeyleri dillendirin.
Bakarsınız yol olur, niyet olur, hâllolur... ”

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Hıdırellez baharı ve güzellikleri müjdelesin..Kutlu olsun..Birçok farklı kültürde yeri olan Hıdırellez doğanın uyanışını kutlamanın güzel bir bahanesi, bereket ve bolluğun tarihsel bir simgesidir. Hızır uğrasın kapınıza.Allah'ım Evime,mutfağıma, gelirime,işlerime Hızır'ın eli değsin, bedenime, sağlığıma buluşmalarının gücü aksın.Hayatıma neşe,keyif,huzur ve bereketin hayırlısı gelsin.🙏Sevgiyle...Evrenin bereketi üzerimizde, müjdeli haberler hücremizde, dualarımız niyetlerimiz dileklerimiz evrende can bulsun.Bugün #hıdırellez, dileklerin ve isteklerin kağıda yazılıp yerine gelmesi için güllere asılıp dua edilirmiş. Tarihte Hızır ve İlyas(a.s) buluştukları gittikleri her yere bereket götürdükleri gün olarak bilinir. Dilekleriniz kabul olsun.hıdırellez bugün.... Buluşmalar ve dilekler gül dibinde.... Ne istersen..Madem öyle... Belki yok ama sağlık ve huzurun resmini çiziyorum yedirenk...Umud etmek güzel şey bugünlerde gececek.her bir renk için bir kez daha gülümse :)Ve bir dilek tut...

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