Resimli, duygu dolu ve anlamlı Anneler Günü kutlama mesajları 2020 - Anneler Günü'nüz kutlu olsun!
Resimli Annaler Günü mesajları, bu yıl da annelerine minnet ve sevgi dolu sözlerini iletecek olanların gönderilerinde yer alacak. Birbirinden farklı ve yeni anneler günü mesajları özellikle bu yıl corona virüsü nedeniyle, uzakta olan annelerini ziyaret edemeyecek olanların yoğunlaştığı konulardan. Whatsapp, SMS ve Facebook'a özel kısa ve uzun Anneler Günü kutlama mesajlarıyla sizler de annelerinizi sevindirebilir, onlara sevginizi bir kez daha gösterebilirsiniz. İşte 10 Mayıs Anneler Günü'ne özel sevgi ve duygu dolu en anlamlı Anneler Günü mesajları ve sözleri...
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1
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Anneler Günü mesajları özel günün kutlanmasına sayılı gün kala en çok araştırılan konulardan biri oldu. Anneleri onurlandıran ve anneliği, annenin bağlarını ve annelerin toplumdaki etkisini kutlayan bir kutlama günü olan Anneler Günü, genellikle hediyeleşmelerle geçer ancak bu yıl Corona virüsü nedeniyle bazılarımız bu özel günü annelerinden uzakta geçirecek. Tüm olumsuzlara inat Anneler Günü'nü en özel şekilde kutlayabilirsiniz. Biricik annenize olan sevginizi Anneler Günü mesajlarından birini seçerek çeşitli iletişim araçlarıyla iletebilir, isterseniz internetten sipariş ettiğiniz hediyeye not olarak bırakabilirsiniz. En güzel ve anlamlı Anneler Günü mesajları ve sözlerini derledik. İşte ister annenize isterseniz de anne adayı sevgiliye atabileceğiniz Anneler Günü mesajları...
2
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Bana sarıldığın her ana, sarılmaya cesaretlendirmeye ve gösterdiğin sevgiye teşekkür ederim. Anneler günün kutlu olsun! En başından beri, beni besleyen, bana dua eden, benim için endişelenen, beni yönlendiren ve her arayışta beni destekleyen kişi sendin. Sadece ihtiyacım olan sevgiyle her gün orada olduğun için teşekkür ederim. Anneler günün kutlu olsun! Büyüdüğümde nasıl olmak istediğimin parlayan bir örneği olduğun için teşekkür ederim! En iyi zamanda bizimle birlikte güldüğün ve en kötü zaman boyunca bizimle kaldığın için teşekkür ederim. Sensiz ne yapardım, canım annem..
3
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Anne kokusu huzurun adresi, bir gün değil her gün senin günün. Seni çok seviyorum annecim, anneler günün kutlu olsun! Bana her zaman doğruluğu ve dürüstlüğü öğütleyen bir tanecik annem yolun yolumsa sevginin ışıltısı ışığımdır. Hayatta tüm zorluklara karşı güçlü kalabilen ve bana da her zaman bunu öğütleyen en güzel önderim canım annem bugün senin günün kutlu olsun. Cenneti yüzündeki gülümsemende saklayan annecim bugün senin günün kutlu olsun. Hastalandığımda derman, mutluluklarıma ortak olan en yakın arkadaşım, dostum, sırdaşım, önderim annem… Anneler günün kutlu olsun.
4
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-Gönül bahçemde açan en güzel çiçeksin. Seni çok seviyorum. Anneler günün kutlu olsun. -Bu dünyadaki en güvenli sığınağım senin kucağın. Benim annem olman bu dünyadaki en büyük şansım. Seni seviyorum annem. Anneler günün kutlu olsun. -Mesafeler uzak olsa da yüreğim hep seninle canım annem... Anneler günün kutlu olsun. -Fedakarlık, sevgi, sabır ve güzellik ne demek tarif et derlerse annem derdim canım annem. Seni bir gün değil her gün çok seviyorum. Anneler günün kutlu olsun. -Dünyanın en güzel annesi, Anneler Günün kutlu olsun. Hayatımda olduğun için sana minnettarım. Bebekliğimden beri bana gösterdiğin sevgi, sabır ve nezaket için teşekkür ederim. Seni çok seviyorum anneciğim!