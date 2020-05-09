Resimli, duygu dolu ve anlamlı Anneler Günü kutlama mesajları 2020 - Anneler Günü'nüz kutlu olsun!

-Gönül bahçemde açan en güzel çiçeksin. Seni çok seviyorum. Anneler günün kutlu olsun.

-Bu dünyadaki en güvenli sığınağım senin kucağın. Benim annem olman bu dünyadaki en büyük şansım. Seni seviyorum annem. Anneler günün kutlu olsun.

-Mesafeler uzak olsa da yüreğim hep seninle canım annem... Anneler günün kutlu olsun.

-Fedakarlık, sevgi, sabır ve güzellik ne demek tarif et derlerse annem derdim canım annem. Seni bir gün değil her gün çok seviyorum. Anneler günün kutlu olsun.

-Dünyanın en güzel annesi, Anneler Günün kutlu olsun. Hayatımda olduğun için sana minnettarım. Bebekliğimden beri bana gösterdiğin sevgi, sabır ve nezaket için teşekkür ederim. Seni çok seviyorum anneciğim!