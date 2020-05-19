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HaberlerGündem HaberleriResimli, dualı, en anlamlı Kadir Gecesi gecesi mesajları 2020 - Uzaktaki yakınlarınıza gönderebileceğiniz farklı Kadir Gecesi mesajları
GeriGündem Resimli, dualı, en anlamlı Kadir Gecesi gecesi mesajları 2020 - Uzaktaki yakınlarınıza gönderebileceğiniz farklı Kadir Gecesi mesajları
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Haber Giriş: 19 Mayıs 2020 - 20:04,

Resimli, dualı, en anlamlı Kadir Gecesi gecesi mesajları 2020 - Uzaktaki yakınlarınıza gönderebileceğiniz farklı Kadir Gecesi mesajları

Resimli ve anlamlı Kadir Gecesi mesajları araştırılmaya başlandı. Uzaktaki yakınlarına bu mübarek gün vesilesiyle dualarda bulunacak olanlar, anlamlı ve farklı Kadir Gecesi mesajları ve sözlerine yöneliyor. Bu mübarek gün aracılığıyla Kadir Gecesi mesajlarından kısa ve uzun seçenekleri arıyorsanız haberimizde en güzel Kadir Gecesi mesajlarına ulaşabilirsiniz. İşte, Uzaktaki yakınlarınıza gönderebileceğiniz dualı, anlamlı, bol seçenekli Kadir Gecesi mesajları 2020...

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Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, ramazanın 27. gecesinde, bugün idrak edilecek. Koronavirüs önlemleri kapsamında yakınları ile görüşemeyen vatandaşlar bu özel günde sevdiklerine attığı kandil mesajları iyi dileklerini iletiyor ve dualar gönderiyor. Kadir Gecesi'nde gönderilebilecek en güzel kandil mesajlarını haberimizde derledik.. İşte 2020 Kadir Gecesi mesajları

İslam'da, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi, "Sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece" kabul ediliyor. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'de adı geçen tek gece olarak yer alıyor.

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Kur'an-ı Kerim'de Kadir Suresi'nde bu gece şöyle anlatılıyor:

"Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen ne bileceksin. Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir."

Koronavirüs tedbirleri kapsamında camilerdeki toplu ibadet ve faaliyetlere ara verilmesi nedeniyle Müslümanlar, Kadir Gecesi'ni evlerinde ibadet ve dua ederek geçirecek.

3KADİR GECESİ MESAJLARI
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KADİR GECESİ MESAJLARI

Kadir Gecesi'nin biz aciz kulların huzuruna, mutluluğuna ve kurtuluşuna vesile olmasını dilerim.

Esenlik ve güvenliğin kâinata yayıldığı, rahmet ve lütufların bolca sunulduğu Kadir Geceniz mübarek olsun.

Bu mübarek gecenin bereketinden nasiplenmek umuduyla Kadir Geceniz mübarek olsun

Mübarek Kadir Gecesine ulaşmaktan dolayı Allah’a şükrediyoruz. Bu günün hepimize bereket getirmesini temenni ediyorum. Kadir Geceniz mübarek olsun.

Rahmet ve bereket kapılarının sonuna kadar açıldığı, duaların ve tövbelerin kabul olduğu bu gecede ibadetlerimizi yerine getirelim. Kadir Geceniz mübarek olsun.

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Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gece'nizi tebrik eder, hayır ve bereketinden nasiplenebilmeyi dilerim.

Kadir Gecemizin hayırlara vesile olmasını, İslam alemine barış; insanlık alemine ise hidayet getirmesini yüce Rabbimden niyaz ediyorum.

Birçok hayır ve bereketi içinde barındıran, manevi hazzın yükseldiği bu mübarek gecede, yüce Rabbimizin bizleri affetmesi ve güzellikler vermesi için dua edelim. Kadir Geceniz mübarek olsun.

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Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nin İslam âlemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Yüce Rabbimden diliyorum.

Kadir Gecenizi kutlar, bu gecenin hayır ve bereketiyle hepimizi huzura eriştirmesini dilerim.

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Rahmet ve bereket kapılarının açıldığı, Cenab-ı Allah’ın kendisine açılan elleri geri çevirmediği, Kur’an-ı Kerim’in bu gecede indirildiği Kadir Geceniz mübarek olsun.

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Ümit ederiz ki bu mübarek gece, zor günler geçirdiğimiz; fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz şu dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur. Kadir Geceniz mübarek olsun..

Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmisine vesile olan kandiliniz mübarek olsun.

Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun. Kadir Geceniz mübarek olsun..

Bu güzel gecelerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretinize, sıcaklığı yuvanıza dolsun. Kadir Geceniz mübarek olsun.

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Dertlerimiz kum tanesi kadar küçük, sevinçlerimiz Nisan yağmuru kadar bol olsun. Bu mübarek geceniz sevapla dolsun. Kadir Geceniz mübarek olsun.

Duanız kabul, ameliniz makbul hizmetiniz daim olsun. Saadetiniz kaim olsun. Kadir Geceniz kutlu olsun.

Dul ve yetimlere yardım eden kimse, Allah yolunda cihad eden ve gündüzleri oruç, geceleri ibadetle geçiren kimse gibidir.

Ellerin semaya, dillerin duaya, gönüllerin mevlaya yöneldiği bu mübarek geceni kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim.

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Gel ey Muhammed bahardır, dualar ardında saklı, aminlerimiz vardır. Hacdan döner gibi, Miractan iner gibi gel gel. Bekliyoruz yıllardır. Kadir Geceniz mübarek olsun..

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Gül bahçesine girenler gül olmasalar da gül kokarlar. Kainatın en güzel gülünün kokusunun üzerinizde olması temennisiyle… İyi Kandiller..

11Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaştan Kadir Gecesi mesajı
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Kadir Gecesi mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, iktisadi, içtimai ve ahlaki krizlerin kıskacındaki insanlığın içinde bulunduğu zorluklardan çıkışının ancak Kuran ve sünnetin kılavuzluğuyla mümkün olduğunu belitti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, idrak edilecek Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında, İslam dünyasının rahmet ve mağfiret ayı ramazanın ebedi azaptan kurtuluş fırsatı sunan son günlerini taçlandıran Kadir Gecesi'ne kavuşmanın sevinci içerisinde olduğunu belirten Erbaş, ''Yarın akşam inşallah Kadir Gecesi'ni hep birlikte idrak ve ihya edeceğiz.'' ifadesini kullandı.

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Erbaş, bu geceyi diğer bütün zamanlardan üstün kılan özelliklerin başında Allah'ın kullarına merhametinin en büyük nişanesi olarak indirilen ve 14 asırdır insanlığın ufkunu aydınlatan hayat rehberi Kur'an-ı Kerim'in bu gece indirilmiş olmasının geldiğini hatırlattı.

''Rabbimizin, 'Biz onu (Kuran'ı) Kadir Gecesi'nde indirdik.' (Kadir, 1)" ayetiyle beyan ettiği üzere bu gece, yeryüzünün, sözlerin en güzeli, mümin gönüllerin şifası, insanlık için hidayet rehberi, hakikat ve hikmet kaynağı olarak indirilen son vahiyle buluştuğu gecedir.'' değerlendirmesinde bulunan Erbaş, ''Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi, Kuran’la ilişkimizi gözden geçirmek, başta Rabbimiz olmak üzere kendimizle, çevremizle ve bütün kainatla ilişkilerimizi tevhit, adalet, merhamet ve güzel ahlak üzere yeniden düzenlemek için önemli bir fırsattır.'' ifadesini kullandı.

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Erbaş, şöyle devam etti:

''Nitekim bundan 14 asır önce Kur’an’ın rehberliği ve onu yaşanan bir hayata dönüştüren Sevgili Peygamberimizin örnekliğinde yeni bir hayat inşa eden ilk Müslümanlar, yeryüzü için umut ışığı olmuşlardır. Şunu önemle ifade etmeliyim ki bugün de iktisadi, ictimai ve ahlaki krizlerin kıskacında örselenen insanlığın içinde bulunduğu zorluklardan çıkışı, yine ancak Kuran ve sünnetin kılavuzluğuyla mümkündür. Bu sebeple insana yaratılış gayesini bildiren, adalet, merhamet ve güzel ahlak ekseninde onurlu ve iffetli bir hayatın yolunu gösteren Kur'an-ı Kerim’i okumak, anlamak, yaşamak ve onun hikmet yüklü mesajlarını tüm dünyaya anlatmak, bizler için en önemli sorumluluk ve en ulvi hedeftir. Şüphesiz İslam’ın evrensel ilkelerini kuşanarak söz konusu hedefe yürüyenler, Allah’ın inayet ve kudretini her daim yanlarında bulacaklardır.''

''Bu gece, gafletle geçen yılların telafisi için bir fırsat''

Allah'ın sonsuz rahmetinin yeryüzünü kuşattığı bu esenlik gecesini, gafletle geçen yılların telafisi için bir fırsat olarak görülmesi ve en verimli şekilde değerlendirmesi gerektiğini vurgulayan Erbaş, ''Öncelikle bütün hata ve günahlarımıza tövbe etmeli ve bir daha aynı yanlışlara yaklaşmama azmi ve bilinciyle Allah’tan af dilemeliyiz. Nitekim Sevgili Peygamberimiz (sas) bu mübarek gece ile ilgili olarak, 'Kim inanarak ve sevabını Yüce Allah’tan umarak Kadir Gecesi'ni ihya ederse onun geçmiş günahları bağışlanır.' buyurmuş ve bu gece; 'Allah'ım! Sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet.' şeklinde dua etmemizi tavsiye etmiştir.'' açıklamasında bulundu.

Bu gece, içten ve samimi dualara bütün insanlığı dahil ederek kin, haset, nefret, korku, ümitsizlik ve ötekileştirmenin olmadığı; güven, sevgi, saygı, kardeşlik ve dayanışmanın hakim olduğu bir hayatın ve dünyanın inşası için çalışma azminin yenilenmesi çağrısında bulunan Erbaş, şunları kaydetti:

''Bunu başarabildiğimizde, gönüllerimize huzur ve inşirah, hanelerimize sekinet ve bereket, toplumsal hayatımıza merhamet ve adalet egemen olacak; yeryüzü, İslam’ın ideali olan esenlik yurduna dönüşecektir. Bu duygu ve düşüncelerle milletimizin ve İslam aleminin Kadir Gecesi'ni tebrik ediyor, yüce Rabbimizden, oruçlarımızı ve tüm ibadetlerimizi kabul buyurmasını, bu gecenin, İslam aleminin birlik ve beraberliğine, insanlığın sıhhat, hidayet, barış ve huzuruna vesile olmasını niyaz ediyorum.''

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