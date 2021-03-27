Resimli Berat Kandili mesajları 2021: Berat gecesi anlamlı, dualı, hadisli uzun ve kısa kandil mesajları ile 'Hayırlı Kandiller' dileyin

BERAT KANDİLİ MESAJLARI VE SÖZLERİ Gün vardır, bin yıldan uzun gelir bize, bir yıl vardır bir günden kısa gelir bize. Bire bin yazılan bu gecede dua edelim Rabbimize. Hayırlı kandiller…



Bu mübarek gecede dualarınızın kabul ve makbul olması dileklerimle. Beraat Kandilinizi kutlar, size ve sevdiklerinize hayırlara vesile olmasını dilerim.



Borçlarımızdan, ceza ve günahlarımızdan kurtulmak için bu gece dua edelim.. Allah affeden ve bağışlayandır, unutmayalım.. Eller semaya kalkıp, yürekler bir atınca bu gece, gözler sevinç yaşlarıyla dolacak… Kandiliniz mübarek, dualarınız kabul olsun!



Bu gece Berat Kandili.. Günahtan kurtuluş gecesi.. Haydi dua edelim.. Temizlensin günah defterleri.. İyi kandiller…



Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez.