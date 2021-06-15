Resimli Babalar Günü mesajları 2021: Yeni, anlamlı, duygusal kısa ve uzun Babalar Günü kutlama mesajları - (20 Haziran)
Babalar Günü mesajları, duygusal, uzun ve kısa seçenekleri ile bu anlamlı günü taçlandıracak. 'Babalar Günün kutlu olsun canım babam' gibi samimi ve içten Babalar Günü sözleri içerisinden yine resimli Babalar Günü mesajları değerlendirilecek. Babaların emeklerinin ve karşılıksız sevgilerinin ödüllendirildiği Babalar Günü bu yıl pek çok ülkede olduğu gibi ülkemizde de 20 Haziran tarihinde kutlanacak. Whatsapp, SMS, Facebook aracılığı ile gönderilecek olan Babalar Günü kutlama mesajları günün anlamını vurgulayacak. Babalarına sürpriz yapmak isteyenler, hediyelerini hazırlarken bir yandan da duygularını ifade edebilecek duygusal Babalar Günü teşekkür mesajlarını seçecek. İşte, 2021 yılının en güzel Babalar Günü mesajları alternatifleri.
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Babalar Günü sözleri 20 Haziran tarihinde kutlanacak olan Babalar Günü'ne sayılı günler kala yine gündeme geldi. Her yıl adeta gelenek haline gelen Babalar Günü mesajları evlatların onlara olan sevgi ve minnet duygularını göstermede adeta köprü görevi görecek. Hoşgörü ile birlik, bütünlük, güven ve fedakarlığın baş kahramanları olan babalarımıza ithafen değerli babalarımızın Babalar Günü'nü en güzel mesajlar ile kutlayarak sizler de onları sevindirebilirsiniz. Bazen vereceğiniz ufacık bir hediye bazen de anlamlı bir söz onları mutlu etmek için yeterli olacak. Sizler için dedenize, babanıza, kardeş yada eşinize gönderebileceğiniz bol seçenekli Babalar Günü mesajlarını haberimizde derledik.
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EN GÜZEL BABALAR GÜNÜ MESAJLARI 2021
Her zaman yanımda oldun. Dünyayı benim için daha iyi bir yer yaptığın için sana minnettarım! Babalar Günün kutlu olsun!
Senin gibi bir babaya sahip olduğum için ne kadar şanslı olduğumu her zaman bileceğim. Seni seviyorum canım babacığım.
İlk adımlarımı atarken ellerimden tutuyordun. Şimdi fark ediyorum ki babacığım, ellerimi hiç bırakmamışsın. Babalar günün kutlu olsun.
Bizim bugünlere gelmemizi sağlayan ve hakkını hiçbir zaman ödeyemeyeceğimiz babamızın özel günü kutlu olsun...
Fedakârlık, sevgi, sabır ve güzellik ne demek tarif et derlerse; babam derdim canım babam seni bir gün değil her gün çok seviyorum.
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RESİMLİ BABALAR GÜNÜ MESAJLARI
Derdimi, neşemi, hüznümü, mutluluğumu paylaştığım en iyi arkadaşım. Babalar günün kutlu olsun!
Hayatım boyunca bana öğrettiğin tüm dersleri ve güzel şeyleri hatırlıyorum. Aramızda ne kadar mesafe olursa olsun önemli değil, önemin asla azalmayacak! Babalar Günün kutlu olsun!
Yaşlandıkça hayatımı daha iyi hale getirmek için ne kadar fedakarlık yaptığını daha iyi fark ediyorum. Benim için yaptığın bunca şey için ne yapsam yeterince teşekkür edemem! Seni seviyorum babacığım. Babalar Günün kutlu olsun!
Keşke sana söyleyeceklerimi en iyi kelimelerle ifade edebilseydim. Benim için yaptığın her şey için minnettarım. Senin için bulabileceğim en iyi kelimeler, seni tüm kalbimle sevdiğim! Babalar Günün kutlu olsun!
Her zaman yanımda oldun. Dünyayı benim için daha iyi bir yer yaptığın için sana minnettarım! Babalar Günün kutlu olsun!
Baba kelimesini düşündüğümde, birçok olumlu şey düşünüyorum. Aklımda bir babanın bu kadar harika bir görüntüsünün olmasının sebebi sensin. Babalar Günün kutlu olsun!
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Kral olmayabilirsin ama bana her zaman bir prens/prenses gibi davrandın. Babalar Günün kutlu olsun!
Yaşlandıkça hayatımı daha iyi hale getirmek için ne kadar fedakarlık yaptığını daha iyi fark ediyorum. Benim için yaptığın bunca şey için ne yapsam yeterince teşekkür edemem! Seni seviyorum babacığım. Babalar Günün kutlu olsun!
Derdimi, neşemi, hüznümü, mutluluğumu paylaştığım en iyi arkadaşım. Babalar günün kutlu olsun!
Oyun arkadaşım, suç ortağım, en büyük sırdaşım; Babalar Günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum.
Saçlarımın arasında gezdirdiğin parmaklarının sıcaklığını her zaman hissettim, zor zamanlarımda varlığından güç aldığım babacığım. İyi ki varsın... Babalar Günün kutlu olsun.
Senin gibi bir babaya sahip olduğum için ne kadar şanslı olduğumu her zaman bileceğim. Seni seviyorum canım babacığım.
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Sen güçlü bir çınar gibisin. Arkamı ne zaman sana yaslasam sanırım ki dünyayı bile fethedebilirim. Çünkü bana hep güç veriyorsun… Babalar Günün kutlu olsun.
Bu hayatta ilk öğretmenim, ilk patronum ve sürekli danışmanım canım babacığım. Varlığın benim en büyük dayanağım, Babalar Günün kutlu olsun.
Canım babam! Varlığın hep yüreğimi ısıttı, bana mutluluk ve güven verdi. Seni seviyorum iyiki varsın, Babalar günün kutlu olsun.
Kollarından daha huzurlu, daha güvenli, yüreğinden daha sıcak ülke yokmuş babacım. Babalar günün kutlu olsun.
Keşke gülüşünü her zaman görüp, kahkahalarını her zaman duyabilseydim; ne kadar uzak olursak olalım, daima kalbimde ve düşüncelerimdesin. Seni seviyorum babacağım. Babalar Günün kutlu olsun!
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Baba, sen olmasaydı, bugün olduğum insan olmazdım. Babalar Günün kutlu olsun!
Kelimelerle anlatılamayan fedakarlık ve karşılıksız sevgiyi tarif et desen bana herhalde sadece “BABA” derdim. Babalar günün kutlu olsun canım babacım.
Derdimi, neşemi, hüznümü, mutluluğumu paylaştığım en iyi arkadaşım. Babalar günün kutlu olsun!
Saçlarımın arasında gezdirdiğin parmaklarının sıcaklığını her zaman hissettim, zor zamanlarımda varlığından güç aldığım babacığım. İyi ki varsın... Babalar Günün kutlu olsun.
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Canım babam! Varlığın hep yüreğimi ısıttı, bana mutluluk ve güven verdi. Seni seviyorum baba...
Hayatın anlamı ve tüm güzelliklerini öğreten adam, benim sevgili babam. Babalar günün kutlu olsun.