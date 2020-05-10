Resimli Anneler Günü Kutlama mesajları 2020: Uzaktaki anneye, teyzeye, gönderilecek fotoğraflı duygulu Anneler Günü sözleri
Resimli ve duygu dolu Anneler Günü mesajları pazar gününün ilk dakikalarında, gönderileri süsleyerek. Her sene mayıs ayının ikinci pazarında kutlanan Anneler Günü'nde uzaktaki annelerine bir çok kişi farklı, anlamlı uzun ve kısa Anneler Günü Kutlama mesajları gönderiliyor. Evlerimizden çıkamadığımız şu günlerde, iz bırakan Anneler Günü sözleri, bir çiçek ya da bir hediye kadar anlamlı gelecek. Bu yıl de 'Anneler Günün Kutlu Olsun' mesajı en fazla paylaşılan gönderilerden olacak. Eşe, ablaya, anneanneye, ve annelere gönderilecek resimli, farklı, yeni Anneler Günü kutlama mesajlarınız sizler için hazırladık. İşte, uzaktaki anneye gönderilecek, fotoğraflı yazılı, sözlü, duygulu Anneler Günü sözleri ve mesajları.....
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Resimli, yazılı, fotoğraflı, Anneler Günü mesajları, 10 Mayıs Pazar günü SMS, Whatsapp, Facebook mesajları ile duygularını annelerine iletecek olanların paylaşımlarında yer alacak. Dünyanın farklı yerlerinde farklı zamanlarda kutlanan bu özel gün, pek çok ülkede olduğu gibi mayıs ayının ikinci pazarında kutlanıyor. Fedakarlıklarla bizleri yetiştiren annelerimize, en güzel Anneler Günü kutlama mesajlarınız sizler de iletebilirsiniz. İşte, 2020 Anneler Günü sözleri ve yeni, resimli, sözlü Anneler Günü mesajları derlemesi..
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EN GÜZEL ANNELER GÜNÜ MESAJLARI
Bana sarıldığın her ana, sarılmaya cesaretlendirmeye ve gösterdiğin sevgiye teşekkür ederim. Anneler günün kutlu olsun!
En başından beri, beni besleyen, bana dua eden, benim için endişelenen, beni yönlendiren ve her arayışta beni destekleyen kişi sendin. Sadece ihtiyacım olan sevgiyle her gün orada olduğun için teşekkür ederim.
Anneler günün kutlu olsun! Büyüdüğümde nasıl olmak istediğimin parlayan bir örneği olduğun için teşekkür ederim!
En iyi zamanda bizimle birlikte gülüştüğün ve en kötü zaman boyunca bizimle kaldığın için teşekkür ederim. Sensiz ne yapardım, canım annem
Benim gibi çılgın bir çocuğu seven dünyadaki tek anne olduğun için teşekkür ederim.
Sen benim tek annemsin ve kalbimde senin için her zaman özel bir yerim olacak
Sevgini, rehberliğin ve desteğin olmadan hayatı düşünemiyorum. Anneler günün kutlu olsun.
Anneler günün kutlu olsun anne. Her gün benim annem olduğun için teşekkür ediyorum.
Anne kokusu huzurun adresi, bir gün değil her gün senin günün. Seni çok seviyorum annecim, anneler günün kutlu olsun!
Bana her zaman doğruluğu ve dürüstlüğü öğütleyen bir tanecik annem yolun yolumsa sevginin ışıltısı ışığımdır.
Hayatta tüm zorluklara karşı güçlü kalabilen ve bana da her zaman bunu öğütleyen en güzel önderim canım annem bugün senin günün kutlu olsun.
Cenneti yüzündeki gülümsemende saklayan annecim bugün senin günün kutlu olsun.
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Hastalandığımda derman, mutluluklarıma ortak olan en yakın arkadaşım, dostum, sırdaşım, önderim annem… Anneler günün kutlu olsun.Her şeyin en iyisine layık olan annelerimize sevgi ve saygılarımı iletiyor; sağlık, mutluluk ve huzur içinde bir yaşam temenni ediyorum. Anneler Gününüz kutlu olsun.
‘Cennet annelerin ayaklarının altındadır’ Tüm annelerimizin anneler gününü kutluyorum.
Gecesini gündüzüne katarak, bizlere her türlü fedakarlığı karşılıksız yapan annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun.
Hayatımızın doğumdan ölüme her anında varlıklarıyla onurlandığımız, ihtiyacımız olduğunda hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun.
Sevgilerin en büyüğünü hak eden, insanları her zaman sevgiyle kucaklayan tüm annelerin "Anneler Günü"nü kutlar, ellerinden öperim.
Toplumda en iyi öğretmen olan kişi de annelerimizdir çünkü bizi hayata en güzel şekilde annemiz hazırlar. Ailelerin temeli ve yuvaların yapıcısı annelerimizi bu güzel günde unutmayalım ve baş tacı yapalım. Başımızın tacı olan annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor ve ellerinden öpüyorum.
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Karşılıksız tek sevgi ananın çocuğuna duyduğu sevgidir. Ben kendi çocuklarımda senin sevgini buldum. Ve seni ne çok sevdiğimi bir daha anladım. İyi ki seninle varım annem. Ellerinden öperim.
Bu dünyadaki en güvenli sığınağım senin kucağın. Benim annem olman bu dünyadaki en büyük şansım. seni seviyorum annem...
Canım anneciğim kim giderse gitsin benden, sen yanımda olduktan sonra benim için son yok, aksine her gün yeni umut, her gün yeni mutluluk. Canım annem anneler günün kutlu olsun.
Benim bir tanecik tatlı annem, senin çocuğun olduğum için her zaman gurur duydum. Ellerinden öperim.
Annem.. annem.. ben sensiz hep eksiğim.. Yanında olmasam da, sen yine benimlesin.
Gökyüzünden bir yıldız kayar, dilek tutarız. Annem gözlerini kapar bütün dilekleri benim içindir. Ellerinden öperim.
Kuzey rüzgarı da esse, kopsa da fırtına, sığınacağım tek liman sensin annem. Hakkını nasıl öderim.. Başımı dizlerine koymaya geldim.
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Anne güllerin bezemesi, gülden deste anne, sözümde tutuklu, tarifsiz beste anne, yanar yürek, can bitkin kafeste, anne hasret bağırda, anne içimde aheste. Seni çok seviyorum anne, anneler günün kutlu olsun.
Gücüme güç, umuduma umut katan annem. Seni çok ama çok seviyorum. Anneler günün kutlu olsun!
Dünyada kimseyi seni sevdiğim kadar sevemem, bağlanamam. Anneler günün kutlu olsun canım annem.
Sabırlısın, sıcaksın, şefkatlisin, koruyucumsun, bağışlayansın.. Annemsin. Seni çok seviyorum.
Penceresiz odamda, ışıkların en nadidesiydin. Akıl hocam, hayat danışmanımdın. Yollar ayrıldı ama kalpler asla. Seni seven yavrun anneler gününü unutmadı. İyi ki varsın annem.
Sen hayatımın kutup yıldızı oldun. Nereye gidersem gideyim ışığının altında sevginle uyudum. Doğru yolu buldum. Seni seviyorum annem.Fedakârlık, sevgi, sabır ve güzellik ne demek tarif et derlerse; annem derdim canım annem seni bir gün değil her gün çok seviyorum. Anneler günün kutlu olsun.
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Anneler çiçek gibidir, onları hep mis kokulu yerlerde görebilirsin, senin için her zaman var olduklarını ve seni düşündüklerini bilirsin. Anneler günün kutlu olsun canım anam..
Senin kucağın, senin merhametin beni yaşama bağlıyor sevgili anneciğim. Anneler günün kutlu olsun..
Geleceğini oluşturacak her yeni günün bir önceki günden daha güzel, isteklerine uygun ve seni mutlu edecek şekilde olmasını dilerim. Anneler günün kutlu olsun benim melek annem..
Meğer dilimdeki ve beynimdeki en güzel kelime senin adınmış. Sana her seslenişimde ya acım diniyor ya da sevgim coşuyor. Anneler günü kutlu olsun..
Benim için herşeye katlanan, her zaman yanımda olan, değeri biçilemeyen dünyanın en güzel annesine.. Anneler günün kutlu olsun Anneciğim.
Sabırlısın, sıcaksın, şefkatlisin, koruyucumsun, bağışlayansın.. Annemsin. Seni çok seviyorum.
Ah dağılsam dizine, uyusam doymaksızın, sabah olmasa gece kaçmaktan dermansızım, sür beni gül yüzüne ki, sende kalsın sızım. Ağlıyor musun anne gidiyor hayırsızım. Anneler günün kutlu olsun canım annem