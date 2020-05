Resimli Anneler Günü Kutlama mesajları 2020: Uzaktaki anneye, teyzeye, gönderilecek fotoğraflı duygulu Anneler Günü sözleri

EN GÜZEL ANNELER GÜNÜ MESAJLARI Bana sarıldığın her ana, sarılmaya cesaretlendirmeye ve gösterdiğin sevgiye teşekkür ederim. Anneler günün kutlu olsun!



En başından beri, beni besleyen, bana dua eden, benim için endişelenen, beni yönlendiren ve her arayışta beni destekleyen kişi sendin. Sadece ihtiyacım olan sevgiyle her gün orada olduğun için teşekkür ederim.



Anneler günün kutlu olsun! Büyüdüğümde nasıl olmak istediğimin parlayan bir örneği olduğun için teşekkür ederim!



En iyi zamanda bizimle birlikte gülüştüğün ve en kötü zaman boyunca bizimle kaldığın için teşekkür ederim. Sensiz ne yapardım, canım annem



Benim gibi çılgın bir çocuğu seven dünyadaki tek anne olduğun için teşekkür ederim.



Sen benim tek annemsin ve kalbimde senin için her zaman özel bir yerim olacak



Sevgini, rehberliğin ve desteğin olmadan hayatı düşünemiyorum. Anneler günün kutlu olsun.



Anneler günün kutlu olsun anne. Her gün benim annem olduğun için teşekkür ediyorum.



Anne kokusu huzurun adresi, bir gün değil her gün senin günün. Seni çok seviyorum annecim, anneler günün kutlu olsun!



Bana her zaman doğruluğu ve dürüstlüğü öğütleyen bir tanecik annem yolun yolumsa sevginin ışıltısı ışığımdır.



Hayatta tüm zorluklara karşı güçlü kalabilen ve bana da her zaman bunu öğütleyen en güzel önderim canım annem bugün senin günün kutlu olsun.



Cenneti yüzündeki gülümsemende saklayan annecim bugün senin günün kutlu olsun.