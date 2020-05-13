Resim yapmanın en eğlenceli yolu… Çocuklar bunlara bayılacak

Sadece çocuklar için değil, çocuklar için de resim yapmanın sayısız faydası var. Koronavirüs sürecinde çocuklar psikolojik açıdan olumsuz etkilenmemek için bol bol resim çizebilir. Evdeki malzemelere göz atıp eksikleriniz varsa tamamlamaya ne dersiniz? Birbirinden renkli boya kalemlerini ve resim yaparken gerekli malzemeleri sizler için bir araya getirdik.