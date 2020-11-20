Resim merakıyla mutfak becerisini birleştirdi... Et ve yağdan portreler yapıyor

Her şeyin sevgi ile başladığını, sevgi mutfağa yansıtıldığında başarıya ulaşmanın mümkün olduğunu anlatan Ayaz, "Mutfakta küçük dokunuşlar çok önemli" diye konuştu. Başladığı dönemde bir portreyi 3,5 saatte yaptığını, şimdi ise yaklaşık 40 dakikada hazırladığını kaydeden Ayaz, hobi olarak başladığı bu işi sürdürmek istediğini ifade etti.