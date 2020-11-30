Remziye Tatlı kimdir, kaç yaşındaydı? Atatürk'le çekilen fotoğrafıyla hafızalara kazınmıştı

Atatürk'ün kalabalık bir grupla okula geldiğini dile getiren Tatlı, o günü şu sözlerle anlatmıştı:



"Atatürk, sınıfın kapısından içeri girerken ayağa kalktık. Atatürk bize, 'oturun, geleceğin kültürlü anneleri' dedi. Bu cümleyi hiç unutamam. Oturduk, arkadaşlarımın bir kısmı ağlıyordu, beni de titreme tuttu. Sınıfa girdi en ön sırada oturuyordum, geldi, yanımda durdu. O anı hiç unutamam. Neredeyse kalbim duracaktı. Baktıkça tüylerim ürperdi. Yüz bembeyaz, saçlar sarı, kaşlar kalın, yakışıklıydı. Bazı arkadaşlara sorular sordu ve daha sonra okuldan ayrıldı."