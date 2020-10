'Remdesivir' ilacı koronavirüs tedavisinde nasıl kullanılıyor? İşte Remdesivir ilacının detayları

Araştırmanın sonuçları, "The New England Journal Of Medicine" dergisinde yayımlandı.



NIAID Direktörü Dr. Anthony Fauci, nisan ayında Amerikan Gilead ilaç şirketinin ürettiği "Remdesivir" adlı antiviral ilacı alan Kovid-19 hastalarının "plasebo" alan hastalara kıyasla yüzde 31 daha hızlı iyileştiğini açıklamıştı.