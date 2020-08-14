Rektör atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte, Rektör ataması 2020 listesi
Rektör atamaları, 14 Ağustos 2020 tarihli Resmi Gazete kararları ile resmen duyuruldu. Toplam 16 üniversite için gerçekleştirilen rektör atamaları için belirlenen isimler, yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde kurumlarında görev almaya başlayacak. İşte, 16 üniversite için gerçekleştirilen rektör atamaları listesi
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Rektör atamaları listesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak kamuoyu ile paylaşıldı. Aralarında Çukurova, Gazi, Ankara, ODTÜ gibi üniversitelerin de bulunduğu toplam 16 üniversite, yeni rektörleri ile eğitim öğretim dönemine merhaba diyecek. İşte, 16 üniversiteye ataması gerçekleştirilen rektörler;
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Tümay,
Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Özlenen Özkan,
Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Necdet Ünüvar,
Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ömer Çomaklı,
2
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Çukurova Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Meryem Tuncel,
Dicle Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Karakoç,
Fırat Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fahrettin Göktaş,
Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Musa Yıldız,
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İnönü Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Kızılay,
İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İsmail Koyuncu,
Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı,
19 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Yavuz Ünal,
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Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök,
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Alim Yıldız,
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Trakya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu,
Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Tamer Yılmaz atandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yaptı.