Rektör atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte, Rektör ataması 2020 listesi

Rektör atamaları listesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak kamuoyu ile paylaşıldı. Aralarında Çukurova, Gazi, Ankara, ODTÜ gibi üniversitelerin de bulunduğu toplam 16 üniversite, yeni rektörleri ile eğitim öğretim dönemine merhaba diyecek. İşte, 16 üniversiteye ataması gerçekleştirilen rektörler;



Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Tümay,



Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Özlenen Özkan,



Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Necdet Ünüvar,



Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ömer Çomaklı,