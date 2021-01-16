Reishi mantarı Türkiye'de üretildi! Fiyatı dudak uçuklattı...
Düzce Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi, Uzak Doğu'da yaklaşık 2 bin yıldır başta kanser olmak üzere çeşitli hastalıkların alternatif tıp tedavisinde kullanılan ve 'ölümsüzlük mantarı' olarak bilinen Reishi mantarını üretti. Merkez Müdürü Prof. Dr. Ertuğrul Kaya, Reishi mantarının ciddi bir ticari değeri olduğunu belirterek kilosunun 3 bin lira olduğunu söyledi. Kaya, amaçlarının Türkiye'de tüketilen mantarın tamamının ülkede üretilmesi olduğunu söyledi.