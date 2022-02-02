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Regaip Kandili'nde oruca nasıl niyet edilir? Kandilde oruç tutulur mu? İşte Diyanet bilgisi

#Regaip Kandili#Diyanet#Regaip Kandili Orucu

Regaib Kandili'nde oruca niyet edilirken dikkat edilmesi gerekenler, Diyanet bilgisi ile Müslümanların yoğunlaştığı konulardan oldu. Kamerî takvime göre, üç aylar Recep, Şaban ve Ramazan aylarının başlangıcını temsil eden Regaip Kandili'nde dua etmek, tevbe ve istiğfarda bulunmak, bu geceyi kutsal kabul ederek çeşitli ibadetlerle geçirmek, genel olarak âlimler arasında kabul ediliyor. İslam aleminde önemli yere sahip olan Regaib gecesinde, Diyanet kaynaklarına göre, gündüz mümkün olduğunca oruç tutulmalı. Peki, Regaip Kandili'nde oruca nasıl niyet edilir? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılar.

1/4Regaip Kandilinde oruca nasıl niyet edilir Kandilde oruç tutulur mu İşte Diyanet bilgisi

Regaip Kandili'nin gelmesiyle beraber, Diyanet'in açıkladığı hususlara göre yapılacak ibadetlere odaklandı. Beş kandil gecesinden biri olup, hicrî sıralamaya göre kandiller zincirinin ikinci halkası olan Regaip Kandili, 2022 Diyanet dini günler takvimine göre 3 Şubat Perşembe günü idrak edilecek. Allah’ın rahmet, bağış ve yardımlarının dağıtıldığı inanç ve ümidiyle bu gecede Allah’a ibadet edecek olanlar oruçlarını tutacaklar. Diyanet bilgisine göre, bu oruçlar için, “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterli oluyor.

2/4REGAİP KANDİLİNDE ORUCA NASIL NİYET EDİLİR

REGAİP KANDİLİ'NDE ORUCA NASIL NİYET EDİLİR?

Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.

Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî’, II, 85). Bu oruçlar için, “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve “yarınki Ramazan orucuna” şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400).

3/4Regaip Kandilinde oruca nasıl niyet edilir Kandilde oruç tutulur mu İşte Diyanet bilgisi

Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, “falanca kaza, keffaret veya adak orucuna” şeklinde belirtilmesi gerekir.

Şafiî mezhebine göre ise nafile dışındaki tüm oruçlara geceden niyet edilmelidir. İmsak vaktine kadar niyet edilmemişse o günün orucu geçerli olmaz. Nafile oruçlara ise güneş tepe noktasına gelmeden öncesine kadar niyet edilebilir (Şirâzî, el-Mühezzeb, I, 331-332).

4/4REGAİP KANDİLİNDE ORUÇ TUTMANIN HÜKMÜ

REGAİP KANDİLİNDE ORUÇ TUTMANIN HÜKMÜ

Hz. Peygamber (s.a.s.), “Şaban’ın ortasında (Berat gecesi) ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah, o gece güneşin batmasıyla dünya semasına (rahmeti ile) tecelli eder ve fecir doğana kadar, ‘Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu başka bir şey isteyen…’ buyurur.” (Bkz. Tirmizî, Savm, 39; İbn Mâce, İkâmet’u-Salat, 191) demiştir.

Diğer taraftan Hz. Peygamber (s.a.s.), Zilhicce’nin ilk dokuz günü (Ebû Dâvûd, Savm, 62; Tirmizî, Savm, 52), pazartesi ve perşembe günleri, âşûrâ ve arefe günü oruç tutar (Müslim, Sıyâm, 196, 197; İbn Mâce, Sıyâm, 41,42), pazartesi orucunu soranlara; “Bugün benim doğduğum, Peygamber olarak gönderildiğim ve Kur’an’ın bana vahyedildiği gündür.” (Müslim, Sıyâm, 198) diye cevap verirdi.

Bu ve benzeri rivayetlere dayanarak bazı İslam alimleri dini açıdan faziletli sayılan diğer gün ve gecelerin ibadetle ihyasının müstehap olduğunu söylemişlerdir.

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