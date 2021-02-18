Regaip Kandili'nde neler yapılır, nasıl ibadet edilir? İşte Regaip Kandili'nde yapılacak ibadetler!
İslam aleminde rahmeti ve bereketi bol "üç ayların" habercisi kabul edilen Regaip Kandili, bu gece idrak edilecek. İslam dünyası için büyük öneme sahip üç aylardan, recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gece idrak edilen Regaip Kandili, 'rahmet ve bereket gecesi' olarak kabul ediliyor. Peki, Regaip Kandili'nde neler yapılır?
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Rahmet ve bereket gecesi Regaip Kandili idrak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Regaip Kandili dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenleyecek. Bu kapsamda, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde yapılacak "Regaip Kandili Özel" programı, TRT 1'de yayınlanacak. Öte yandan bu geceye özel ibadetler de vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...
İslam kaynaklarında, Abdullah bin Ömer'in rivayeti ve İmam Şafii'nin aktardığına göre, recep ayının ilk gecesi, cuma geceleri, şaban ayının 15'inci ile ramazan ve kurban bayramlarının gecelerinde yapılan duaların geri çevrilmediği belirtiliyor.
Arapça kökenli olan "regaip" kelimesinin Türkçe karşılığı "rağbet edilen" ve "arzulanan" anlamına geliyor.
Müslümanlara Regaip Kandili'nde Kur'an-ı Kerim okuması, istiğfar, dua ve zikir yapmaları tavsiye ediliyor.
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NASIL DUA EDİLMELİ?
Regaip kandilinde, diğer zamanlarda olduğu gibi gönülden ve içten dua edilmelidir. İşte, Kuran-ı Kerim'de bu hususa uygun sureler;
"Rabbinize alçak gönüllüce ve için için dua edin. Çünkü O, haddi aşanları sevmez." A’râf Sûresi 55
"Kullarım, beni senden sorarlarsa, (bilsinler ki), gerçekten ben (onlara çok) yakınım. Bana dua edince, dua edenin duasına cevap veririm. O hâlde, doğru yolu bulmaları için benim davetime uysunlar, bana iman etsinler." Bakara Sûresi 186"Allah, bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. (Şöyle diyerek dua ediniz): "Ey Rabbimiz! Unutur, ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma! Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme! Bizi affet, bizi bağışla, bize acı! Sen bizim Mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et." Bakara Sûresi
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REGAİP KANDİLİNDE NASIL İBADET EDİLMELİ?
Regaip Kandili'yle ilgili net bir ibadet şekli olmasa da genel olarak yapılan ibadetler belirlidir. Kandil geceleri;
1. Kur'an-ı Kerim okuyarak,
2. Peygamberimiz ( a.s.m)'ın mübarek duası olan Cevşen-ül Kebiri okuyarak,
3. Aile bireyleriyle birlikte günün mana ve ehemmiyeti hakkında sohbet ederek,
4. Allah rızası için namaz kılarak,
5. Hayatımızın geçmiş günleri ve yılları hakkında muhasebe yaparak,
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6. Günahlarımızın bağışlanması için Allah'tan af dileyerek,
7. Sevgili Peygamberimize bol bol salât ve selâm okuyarak,
8. Dünya ve ahirete ait dileklerimiz için dua ederek,
9. Hastaları, yaşlıları ziyaret ederek; yoksulları, öksüz ve yetimleri sevindirerek,
10. Eş, dost ve yakınlarımızla tebrikleşerek,
11. Dargın ve küskünleri barıştırarak ibadetler yerine getirilmiş olunacak.