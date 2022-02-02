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Regaip Kandili’nde ne oldu? Regaip Kandili fazileti nedir? İşte merak edilenler

#Regaip Kandili#Regaip Kandili Fazileti#Regaip Kandili 2022

Regaip Kandili’nde ne olduğu ile ilgili açıklamalar yakından takip ediliyor. Regaip Kandili yılın ilk kandilidir. Müslümanlar her sene recep ayı içerisinde bu günü idrak ediyor, bolca ibadet ediyorlar. Miraç Kandili de recep ayı içerisinde yer alıyor. Bu yıl recep ayı 2 Şubat tarihinde başladı. Kandil ise yarın idrak edilecek. Peki, Regaip Kandili’nde ne oldu? Regaip Kandili fazileti nedir?

1/3Regaip Kandili’nde ne oldu Regaip Kandili fazileti nedir İşte merak edilenler

Regaip Kandili’nin fazileti ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Regaip Kandili 2022 yılında 3 Şubat tarihine denk geliyor. Müslümanlar birlik ve beraberlik içerisinde bolca ibadet edecekler. Kandiller zincirinin ilk halkası olan Regaip Kandili ile ilgili Peygamber Efendimiz bir hadisi şerifinde, ‘Beş gece vardır ki onlarda yapılan dualar geriye çevrilmez. Recebin ilk (Cuma) gecesi, Şabanın ortasında bulunan gece, Cuma gecesi, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı geceleridir.’ buyurmuştur.

2/3REGAİP GECESİNİN FAZİLETİ NEDİR

REGAİP GECESİNİN FAZİLETİ NEDİR?

Peygamber Efendimiz ‘Beş gece vardır ki onlarda yapılan dualar geriye çevrilmez. Recebin ilk (Cuma) gecesi, Şabanın ortasında bulunan gece, cuma gecesi, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı geceleridir.’ Bu sebeple Müslümanlar bu geceyi hep ihya etmişlerdir. Hadislerin sıhhati tartışmalı olmakla beraber rivayetlerden anlaşıldığına göre Resul-i Ekrem (sav)’in recep ayına ayrı bir değer verdiği anlaşılmaktadır.

3/3REGAİP KANDİLİ’NDE NE OLDU

REGAİP KANDİLİ’NDE NE OLDU?

Regaibin diğer kandillerden farklı oluşu hem Recep ayında bulunması hem de cuma gecesi oluşudur. Terim olarak Regâib, Türkçe’de kandil dediğimiz mübârek gecelerden biridir. Kandiller zincirinin ilk halkası olan Regaip Kandilindeki “Regâip” kelimesi, Arapça bir kelime olan "re-ğa-be" kökünden gelmektedir. Regâib kelimesi Kur'an'da “Regaib” şeklinde geçmemektedir. Ancak "reğabe"den türemiş olan çeşitli kelimeler, Kur'ân'da sekiz yerde geçmekte ve "reğabe"nin ifâde ettiği mana için kullanılmaktadır.

Yüce Allah'ın, rahmetinin, mağfiretinin ve nimetlerinin diğer zamanlardan daha çok tecelli etmesi, samimi kalple Allah'a yönelenlerin affedilmelerinin ümit edilmesi ve müminlerce gönülden arzulanması sebebiyle bu geceye Regaip gecesi denilmiştir.

 

 

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