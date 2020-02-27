Regaip Kandili'nde nasıl ibadet edilir? Kandil gecesi neler yapılır?
Üç ayların ilk kandili olan Regaip Kandili bu gece; dualar ve ibadetlerle idrak edilecek. Recep ayının ilk perşembesinde idrak edilen bu mübarek günün gecesinin ibadet ve dualarla ihya edilmesi tavsiye ediliyor. Peki, Regaip Kandili'nde nasıl ibadet edilir? Kandil gecesi neler yapılır?
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1
Regaip Kandili gecesi, recep ile başlayan ve şaban ile devam eden üç aylar yürüyüşünün en önemli gecelerinden biri. İnsanların gönül hanelerini dünyevi işgalden arındırma zamanı olan kandil geceleri; tövbe, dua ve ibadet için oldukça ideal zamanlar. İşte, Regaip Kandili'nde yapılması gerekenler...
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NASIL DUA EDİLMELİ?
Regaip kandilinde, diğer zamanlarda olduğu gibi gönülden ve içten dua edilmelidir. İşte, Kuran-ı Kerim'de bu hususa uygun sureler;
"Rabbinize alçak gönüllüce ve için için dua edin. Çünkü O, haddi aşanları sevmez." A’râf Sûresi 55
"Kullarım, beni senden sorarlarsa, (bilsinler ki), gerçekten ben (onlara çok) yakınım. Bana dua edince, dua edenin duasına cevap veririm. O hâlde, doğru yolu bulmaları için benim davetime uysunlar, bana iman etsinler." Bakara Sûresi 186"Allah, bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. (Şöyle diyerek dua ediniz): "Ey Rabbimiz! Unutur, ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma! Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme! Bizi affet, bizi bağışla, bize acı! Sen bizim Mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et." Bakara Sûresi 286
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REGAİP KANDİLİNDE NASIL İBADET EDİLMELİ?
Regaip Kandili'yle ilgili net bir ibadet şekli olmasa da genel olarak yapılan ibadetler belirlidir. Kandil geceleri;
1. Kur'an-ı Kerim okuyarak,
2. Peygamberimiz ( a.s.m)'ın mübarek duası olan Cevşen-ül Kebiri okuyarak,
3. Aile bireyleriyle birlikte günün mana ve ehemmiyeti hakkında sohbet ederek,
4. Allah rızası için namaz kılarak,
5. Hayatımızın geçmiş günleri ve yılları hakkında muhasebe yaparak,
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6. Günahlarımızın bağışlanması için Allah'tan af dileyerek,
7. Sevgili Peygamberimize bol bol salât ve selâm okuyarak,
8. Dünya ve ahirete ait dileklerimiz için dua ederek,
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9. Hastaları, yaşlıları ziyaret ederek; yoksulları, öksüz ve yetimleri sevindirerek,
10. Eş, dost ve yakınlarımızla tebrikleşerek,
11. Dargın ve küskünleri barıştırarak ibadetler yerine getirilmiş olunacak.