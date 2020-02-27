Regaip Kandili nedir? Regaip ne demek? İşte Regaip Kandili'nin önemi

REGAİP KANDİLİ NEDİR? Regaib kandili üç aylar içinde bulunan mübarek gecelerin de ilkidir.



Regaib: Herhangi bir şeyi istemek, çaba sarf etmek, gayret göstermek anlamına gelir. Başka bir ifade ile Regaib bu geceye rağbet edenlere Allah’ın da rağbet etmesi demektir. Bu gece kendisine el açan, tevbe eden, bağışlanmayı dileyen kullarına, bizlere Rabbimiz rahmetiyle, af ve bağışı ile tecelli eder.



Kutsi hadiste: Bana bir adım gelene ben on adım gelirim.” buyuruluyor.



Kul ile Allah arasında iki kanal vardır. Bu kanaldan biri kuldan Allah’a gider, diğeri Allah’tan kula gelir. Kuldan Allah’a giden kanaldan Allah’a tevbe gider, istiğfar gider, dua gider, temenni ve tazarru gider. Allah’tan kula gelen kanaldan ise kula af gelir, mağfiret gelir, nimet gelir, rahmet gelir, esenlik gelir. İşte bu gece kanalların açık olduğu tevbelerin makbul olduğu bir gecedir.



Tevbe; Pişmanlıktır; günahların mahcubiyetinden, sırtımızdaki günah kamburundan kurtulma iradesini ortaya koymaktır.



