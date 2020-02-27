Regaip Kandili nedir? Regaip ne demek? İşte Regaip Kandili'nin önemi
İslam aleminde rahmeti ve bereketi bol üç ayların habercisi kabul edilen Regaip Kandili, bugün idrak edilecek. İslam dünyası için büyük öneme sahip üç aylardan, recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gece idrak edilen Regaip Kandili, vatandaşlar tarafından gün boyu dua ve ibadetlerle ihya edilecek. Peki, regaip ne demek?
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Müslümanlara oruç tutma, Kur'an-ı Kerim okuma ve sadaka verme gibi ibadetlere daha çok yönelmeleri tavsiye edilen üç aylarda, idrak edilecek ilk kandil Regaip Kandili. Günahlardan arınma, sevaplarla bezenme mevsimi olan üç aylar, Regaip Kandili ile birlikte taçlanacak. İşte, Regaip Kandili'nin önemi hakkında tüm ayrıntılar...
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REGAİP NE DEMEK?
Regâip, arapça bir kelimedir ve "reğa-be" kökünden gelmektedir. Kelime olarak, herhangi bir şeyi istemek, arzulamak, ona karşı meyletmek ve onu elde etmek için çaba sarf etmek demektir.
"Reğîb" kelimesi ise, "reğabe"'den türemiş olan bir isimdir ve kendisine rağbet edilen, arzulanan, talep edilen şey demektir. Regaip gecesi denilince; “Çok lütuf ve ihsanla dolu, kıymetli ve değeri büyük, çok iyi değerlendirilmesi gereken gece” manası anlaşılır.
Bu gecede Yüce Allah lütuflarını sağanak sağanak yağdırır. Recep ayının ilk cuma gecesine Regaip Gecesi denir. Bu geceye Regaip gecesi ismini melekler vermişlerdir.
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REGAİP KANDİLİ NEDİR?
Regaib kandili üç aylar içinde bulunan mübarek gecelerin de ilkidir.
Regaib: Herhangi bir şeyi istemek, çaba sarf etmek, gayret göstermek anlamına gelir. Başka bir ifade ile Regaib bu geceye rağbet edenlere Allah’ın da rağbet etmesi demektir. Bu gece kendisine el açan, tevbe eden, bağışlanmayı dileyen kullarına, bizlere Rabbimiz rahmetiyle, af ve bağışı ile tecelli eder.
Kutsi hadiste: Bana bir adım gelene ben on adım gelirim.” buyuruluyor.
Kul ile Allah arasında iki kanal vardır. Bu kanaldan biri kuldan Allah’a gider, diğeri Allah’tan kula gelir. Kuldan Allah’a giden kanaldan Allah’a tevbe gider, istiğfar gider, dua gider, temenni ve tazarru gider. Allah’tan kula gelen kanaldan ise kula af gelir, mağfiret gelir, nimet gelir, rahmet gelir, esenlik gelir. İşte bu gece kanalların açık olduğu tevbelerin makbul olduğu bir gecedir.
Tevbe; Pişmanlıktır; günahların mahcubiyetinden, sırtımızdaki günah kamburundan kurtulma iradesini ortaya koymaktır.
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Günahların çokluğu bizi ümitsizliğe sevk etmemelidir. Yüce rabbimiz ayeti kerimede; De ki: ‘‘Ey kendilerinin aleyhine aşırı giden kullarım! Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz Allah, bütün günahları affeder. Çünkü O, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir” buyuruyor.
İmam-ı Gazali hazretleri, tövbelerinizi geciktirmeyin, çünkü emri Hakkın ne zaman vaki olacağını bilmiyoruz, diyor.
Bu nedenle Peygamberimiz (sav): “Ölüm gelmeden önce tövbede acele edin” hatırlatmasında bulunuyor.
Her şeyde olduğu gibi tevbede de aslolan samimiyettir.
Kişinin gönülden tevbe etmesi ve tevbe ettiği günahlara bir daha dönmemesidir.
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Kur’n- Kerimde Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: “Ey iman edenler nasuh tevbesiyle tevbe edin…”
Bu gece aynı zamanda bir dua gecesidir.
Dua; kulun acziyetini, sıkıntılarını Allah’a arz etmesi Yüce Yaratanı ile gönül ilişkisine girmesidir.
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Nitekim Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: “De ki: (Ey insanlar!) Kulluğunuz ve niyazınız olmasa Allah size ne diye değer versin…”
Bu gece gönüllerin tamir edilmesi, kırdığımız kalpleri yapmamız için de bir fırsattır.
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REGAİP KANDİLİNİN ÖNEMİ
Regaib Gecesi, ihsanlar ve ilahi tecellilere sahne olacağı bildirilen bir gecedir. Bu itibarla bu gecede yapılacak dua, istiğfar ve ibadet, günahların affına vesile olacaktır. Peygamber Efendimiz (sav) bu gecede yapılan duaların kabul olacağını şu hadis-i şeriflerinde bizlere bildirmiştir. "Beş gece vardır ki onlarda yapılan dualar geri dönmez, kabul olunur. Bu geceler Recep’in ilk Cuma gecesi, Şaban’ ın yarısında bulunan gece, Cuma gecesi, Ramazan ve Kurban Bayramı geceleridir."