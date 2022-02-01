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Regaip Kandili nedir, ne demek? 2022 Regaip Kandili anlamı ve önemi hakkında bilgiler

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Regaip Kandili anlamı ve önemi ile ilgili araştırmalar başladı. Regaip Kandili, Müslümanlar tarafından heyecanla karşılanıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre üç aylar şubat ayı içerisinde başlıyor. Müslümanlar üç ayların ilki recep ayında yılın ilk kandilini idrak edecekler. Regaip Kandili 2022 yılında 3 Şubat tarihine denk geliyor. Peki, Regaip Kandili nedir, ne demek?

1/4Regaip Kandili nedir, ne demek 2022 Regaip Kandili anlamı ve önemi hakkında bilgiler

Regaip Kandili 2022 yılında da yoğun ilgi görüyor. Yılın ilk kandili için geri sayım başladı. Müslümanlar ilk olarak Regaip Kandili’ni idrak edecekler. Üç aylar içerisinde yer alan kandil 3 Şubat’a denk geliyor. Regaib, sözlükte, kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış anlamındaki ragībenin çoğuludur. Bu gece bolca ibadet ediliyor, dualar okunuyor. Regaibin diğer kandillerden farklı oluşu hem Recep ayında bulunması hem de Cuma gecesi oluşudur

2/4REGAİP KANDİLİ NEDİR

REGAİP KANDİLİ NEDİR?

Sözlükte “kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış” anlamındaki ragībenin çoğulu olan regāib kelimesi hadis ve fıkıh literatüründe “bol sevap ve mükâfat, faziletli amel”, özellikle Mâlikî fıkıh kaynaklarında sünnetin mukabili olarak “müstehap, nâfile ibadet” mânalarında kullanıldığı gibi (İbn Ebû Şeybe, II, 49; İbn Abdülber en-Nemerî, I, 127; Hattâb, II, 79) hicrî takvime göre yedinci ay olan recebin ilk perşembesini cumaya bağlayan geceye ad olmuştur.

3/4Regaip Kandili nedir, ne demek 2022 Regaip Kandili anlamı ve önemi hakkında bilgiler

Kandiller zincirinin ilk halkası olan Regaip Kandilindeki “Regâip” kelimesi, Arapça bir kelime olan "re-ğa-be" kökünden gelmektedir. "re-ğabe", kelime olarak, elde edilmesi arzu edilen değerler, herhangi bir şeyi istemek, arzulamak, ona karşı meyletmek ve onu elde etmek için çaba sarf etmek demektir. "Reğîb" kelimesi ise, "reğabe"den türemiş olan bir isimdir ve kendisine rağbet edilen, arzulanan, talep edilen şey demektir. Müennesi, " reğîbe"dir. "Reğîbe"nin çoğulu da "reğâib" dir.

4/4REGAİP KANDİLİ’NİN ÖNEMİ VE ANLAMI NEDİR

REGAİP KANDİLİ’NİN ÖNEMİ VE ANLAMI NEDİR?

Regâib gecelerinde dua etmek, tevbe ve istiğfarda bulunmak, bu geceyi kutsal kabul ederek çeşitli ibâdetlerle geçirmek, genel olarak alimler arasında kabul görmüştür. Regaibin diğer kandillerden farklı oluşu hem Recep ayında bulunması hem de Cuma gecesi oluşudur. Ayrıca Recep ayının hususiyetlerinden birisi de Regaib Kandili ve Mirac Kandili olarak bilinen iki kandilin bu ayda bulunmasındandır. Bu günler ve geceler, kendimizi denetleme ve değerlendirme bakımından önemlidir. Regâib kelimesi Kur'an'da “Regaib” şeklinde geçmemektedir. Ancak "reğabe"den türemiş olan çeşitli kelimeler, Kur'ân'da sekiz yerde geçmekte ve "reğabe"nin ifâde ettiği mana için kullanılmaktadır. Terim olarak Regâib, Türkçe’de kandil dediğimiz mübârek gecelerden biridir.

Bu gecede Yüce Allah'ın rahmet, bağış ve yardımlarının dağıtıldığına inanılır. Diğer bir ifadeyle bu ümit ve inançla Yüce Allah’a ibadet edilir.

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