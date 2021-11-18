Regaip Kandili ne zaman? İşte 2022'nin ilk kandil tarihi
"Regaip Kandili ne zaman?" sorusunun yanıtı, milyonlarca Müslüman vatandaş tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2022 yılı dini günler takvimiyle birlikte kandil tarihleri belli oldu. Peki, Regaip Kandili ne zaman idrak edilecek?
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Regaip Kandili'nin 2022'de ne zaman idrak edileceği, tüm İslam camiasının merak ettiği konular arasında yer alıyor. "Lütuf ve ihsan dolu gece" olarak bilinen Regaip Kandili'nde vatandaşlar bol bol dua edecek ve Allah'a ellerini açacak. İşte, 2022'nin ilk kandil tarihi...
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ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi gibi özel gecelerin idrak edildiği üç aylarda, oruç tutma, Kur'an-ı Kerim okuma ve sadaka verme gibi ibadetlere daha çok yönelinmesi tavsiye ediliyor.
Üç aylar, 2022 yılında Receb ayının ilk günü olan 2 Şubat günü başlayacak.
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2022 KANDİL TARİHLERİ
Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 3 Şubat Perşembe gerçekleşecek.
Miraç Kandili 27 Şubat günü, Berat Kandili ise 17 Mart günü idrak edilecek.
Gelecek yıl Ramazan ayı ise 2 Nisan'da başlayacak.
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REGAİP KANDİLİ'NİN ÖNEMİ
Regaip gecesi denilince; “Çok lütuf ve ihsanla dolu, kiymetli ve değeri büyük, çok iyi değerlendirilmesi gereken gece” manası anlaşılır.
Bu gecede Yüce Allah lütuflarını sağanak sağanak yağdırır. Regaip kelimesi Kur'an'da geçmemektedir. Ancak "reğabe"den türemiş olan çeşitli kelimeler, Kur'ân'da sekiz yerde geçmekte ve "reğabe"nin ifâde ettiği mana için kullanılmaktadırlar.
Ayrıca, "Şüphesiz Allah’ın gökleri ve yeri yarattığı günkü yazısına göre ayların sayısı on ikidir. Bunlardan dördü haram aylardır. İşte bu, Allah’ın dosdoğru kanunudur. Öyleyse o aylarda kendinize zulmetmeyin." (Tevbe Suresi, 36) Hz. Peygamber’in (sav) bir hadisinde, ayet-i kerimede işaret buyurulan “ haram ayların, Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep ayları olduğu vurgulanmaktadır.