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Regaip Kandili ne zaman, hangi gün? Regaip Kandili'nin önemi nedir? 2022 kandil tarihleri

#Kandil#Regaip Kandili#Regaip

Regaip Kandili 2022 yılında da araştırılan konulardan biri oldu. Müslümanlar heyecanla yılın ilk kandili beklemeye başladılar. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvim ile kandil tarihleri belli oldu. Hicrî takvime göre yedinci ay olan recebin ilk perşembesini cumaya bağlayan gece Regaip Kandili ismiyle idrak edilmektedir. Peki, kandil ne zaman? Regaib Kandili nedir? 

1/5Regaip Kandili ne zaman, hangi gün Regaip Kandilinin önemi nedir 2022 kandil tarihleri

Regaip Kandili’nin ne zaman idrak edileceği araştırılıyor. Regaip Kandili her sene coşku ile karşılanıyor. Bu gece bolca ibadet ediliyor, af dileniyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2022 dini günler takvimine göre yılın ilk kandili şubat ayında idrak edilecek. İşte kandiller zincirinin ilk halkası olan Regaip Kandili’nin tarihi ve önemi

2/5REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN

REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN?

Regaip Kandili 2022 yılında 3 Şubat tarihinde idrak edilecek. Yılın ilk kandili ile beraber üç aylar başlayacak.

Miraç Kandili ise 27 Şubat tarihinde idrak edilecek.

3/5REGAİP KANDİLİ NEDİR

REGAİP KANDİLİ NEDİR?

Sözlükte “kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış” anlamındaki ragībenin çoğulu olan regāib kelimesi hadis ve fıkıh literatüründe “bol sevap ve mükâfat, faziletli amel”, özellikle Mâlikî fıkıh kaynaklarında sünnetin mukabili olarak “müstehap, nâfile ibadet” mânalarında kullanıldığı gibi (İbn Ebû Şeybe, II, 49; İbn Abdülber en-Nemerî, I, 127; Hattâb, II, 79) hicrî takvime göre yedinci ay olan recebin ilk perşembesini cumaya bağlayan geceye ad olmuştur.

Kandiller zincirinin ilk halkası olan Regaip Kandilindeki “Regâip” kelimesi, Arapça bir kelime olan "re-ğa-be" kökünden gelmektedir. "re-ğabe", kelime olarak, elde edilmesi arzu edilen değerler, herhangi bir şeyi istemek, arzulamak, ona karşı meyletmek ve onu elde etmek için çaba sarf etmek demektir. "Reğîb" kelimesi ise, "reğabe"den türemiş olan bir isimdir ve kendisine rağbet edilen, arzulanan, talep edilen şey demektir. Müennesi, " reğîbe"dir. "Reğîbe"nin çoğulu da "reğâib" dir.

4/5Regaip Kandili ne zaman, hangi gün Regaip Kandilinin önemi nedir 2022 kandil tarihleri

Regaip Kandili 2022 yılında 3 Şubat tarihinde idrak edilecek. Yılın ilk kandili ile beraber üç aylar başlayacak.

Miraç Kandili ise 27 Şubat tarihinde idrak edilecek.

5/52022 KANDİL TARİHLERİ

2022 KANDİL TARİHLERİ



Regaip Kandili : 3 Şubat 2022 Perşembe

Miraç Kandili : 27 Şubat 2022 Pazar

Berat Kandili : 17 Mart 2022 Perşembe

Kadir Gecesi : 27 Nisan 2022 Çarşamba

Mevlid Kandili : 7 Ekim 2022 Cuma

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