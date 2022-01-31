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Regaip kandili ne zaman, ayın kaçında? İşte 2022 kandil günleri

#Regaip#Regaip Kandili#Regaip Ne Zaman

2022'nin ilk kandili olan Regaip Kandili için geri sayım devam ediyor. Mübarek üç ayların başlamasının ardından Recep ayının 4'üncü gününe denk gelen Regaip Kandili de idrak edilecek. Peki, Regaip kandili ne zaman, ayın kaçında? İşte 2022 kandil günleri

1/4Regaip kandili ne zaman, ayın kaçında İşte 2022 kandil günleri

Regaip Kandili veya Regâib Kandili, Hicri takvime göre Recep ayındaki ilk perşembeyi cumaya bağlayan gecedir. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2022 dini günler takvimine göre yılın ilk kandili olan Regaip Kandili şubat ayına denk geliyor. 2022 yılının ilk kandili olan Regaip Kandili, 3 Şubat 2022 Perşembe günü tüm Müslüman aleminde ibadet ile idrak edilecek.

2/4REGAİP NE DEMEK

REGAİP NE DEMEK?

Sözlükte “kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış” anlamındaki ragībenin çoğulu olan regāib kelimesi hadis ve fıkıh literatüründe “bol sevap ve mükâfat, faziletli amel”, özellikle Mâlikî fıkıh kaynaklarında sünnetin mukabili olarak “müstehap, nâfile ibadet” mânalarında kullanıldığı gibi (İbn Ebû Şeybe, II, 49; İbn Abdülber en-Nemerî, I, 127; Hattâb, II, 79) hicrî takvime göre yedinci ay olan recebin ilk perşembesini cumaya bağlayan geceye ad olmuştur.

3/4Regaip kandili ne zaman, ayın kaçında İşte 2022 kandil günleri

Kandiller zincirinin ilk halkası olan Regaip Kandilindeki “Regâip” kelimesi, Arapça bir kelime olan "re-ğa-be" kökünden gelmektedir. "re-ğabe", kelime olarak, elde edilmesi arzu edilen değerler, herhangi bir şeyi istemek, arzulamak, ona karşı meyletmek ve onu elde etmek için çaba sarf etmek demektir. "Reğîb" kelimesi ise, "reğabe"den türemiş olan bir isimdir ve kendisine rağbet edilen, arzulanan, talep edilen şey demektir. Müennesi, " reğîbe"dir. "Reğîbe"nin çoğulu da "reğâib" dir.

4/4GERİ KALAN KANDİL TARİHLERİ

GERİ KALAN KANDİL TARİHLERİ

27 Şubat PAZAR: MİRAC KANDİLİ

17 Mart PERŞEMBE: BERAT KANDİLİ

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