Regaip Kandili namazı nasıl kılınır? Kandil namazı kaç rekat, saat kaçta kılınır? İşte Diyanet ile adım adım Regaip Kandili namazının kılınışı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Tablo güncellendi İstanbul ve Eskişehir örneği... Bakan Koca Omikron etkisini anlattıTablo güncellendi! İstanbul ve Eskişehir örneği... Bakan Koca Omikron etkisini anlattı#Koronavirüs
Galatasaraydan sürpriz hamle Santosla anlaşılsa da transferde tanıdık engel var...Galatasaray'dan sürpriz hamle! Santos'la anlaşılsa da transferde tanıdık engel var...#Transfer
Son dakika... Ara tatil uzayacak mı Milli Eğitim Bakanı Özerden yüz yüze eğitim açıklamasıSon dakika... Ara tatil uzayacak mı? Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması #Milli Eğitim Bakanı
Rusya-Ukrayna gerilimi... Erdoğan: Krizin barışçıl yöntemlerle giderileceğine inanıyoruzRusya-Ukrayna gerilimi... Erdoğan: Krizin barışçıl yöntemlerle giderileceğine inanıyoruz#Cumhurbaşkanı Erdoğan
DEAŞ liderinin öldürüldüğünü duyurmuştu... Biden kritik operasyonun detaylarını paylaştıDEAŞ liderinin öldürüldüğünü duyurmuştu... Biden kritik operasyonun detaylarını paylaştı#ABD
Emine Erdoğandan UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki katedrale ziyaretEmine Erdoğan'dan UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki katedrale ziyaret#Emine Erdoğan
Avrupa Konseyi’nin Kavala kararı Erdoğan: Bizim mahkeme kararımızı tanımayanları biz de tanımayızAvrupa Konseyi’nin Kavala kararı! Erdoğan: Bizim mahkeme kararımızı tanımayanları biz de tanımayız#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Bir kriz de Almanya ve Rusya arasında... Yasaklar peş peşe geldiBir kriz de Almanya ve Rusya arasında... Yasaklar peş peşe geldi!#RUSYA
FETÖ elebaşının yeğeni: 212 kişinin ismini verdimFETÖ elebaşının yeğeni: 212 kişinin ismini verdim#FETÖ
Şok ayrılık kararı Gözler Fenerbahçede... Terimin yerine gelecekti...Şok ayrılık kararı! Gözler Fenerbahçe'de... Terim'in yerine gelecekti...#Roger Schmidt
İşte DEAŞ liderinin öldürüldüğü ev İlk kez görüntülendiİşte DEAŞ liderinin öldürüldüğü ev! İlk kez görüntülendi #Terör
Paramotorla Amanoslara gelen PKKlı terörist Yoldaş Selim Çelike 9 yıl 7 ay hapisParamotorla Amanoslar'a gelen PKK'lı terörist Yoldaş Selim Çelik'e 9 yıl 7 ay hapis#Paramotor
Cristiano Ronaldonun 18 milyon sterlinlik garajı Dünyada yalnızca 10 kişide varCristiano Ronaldo'nun 18 milyon sterlinlik garajı! Dünyada yalnızca 10 kişide var#Cristiano Ronaldo
Bayraktar TB2’ler Ukrayna’da üretilecekBayraktar TB2’ler Ukrayna’da üretilecek#Siha
Ece Erken: Katiller cezasını çeksinEce Erken: Katiller cezasını çeksin#ECE Erken
HABERLERGündem Haberleri

Regaip Kandili namazı nasıl kılınır? Kandil namazı kaç rekat, saat kaçta kılınır? İşte Diyanet ile adım adım Regaip Kandili namazının kılınışı

#Regaip Kandili#Regaip Kandili Namazı#Kandil Namazı

Kandil namazı nasıl kılınır, sorusu, bu mübarek gecede ibadetlerini idrak edecek olan Müslümanların gündemine geldi. Üç ayların gelişini temsil eden Regaip Kandili 3 Şubat Perşembe akşamı idrak edilecek. Yılın ilk kandili Regaip Kandili’nde namazlarını kılacak olanlar, Yüce Allah'ın affına mahzar olmak için dualarını edecekler. Üç ayların ilk haftası perşembeyi cumaya bağlayan gece ise Regaib Gecesi idrak ediliyor. Rahmet mevsiminin ilk cemresi Regaip Kandili gecesinde yapılabilecek ibadetler tesbih namazı kılmakta bulunuyor. Peki, Regaip Kandili namazı nasıl kılınır? Kandil namazı kaç rekat, saat kaçta kılınır? İşte, Diyanet ile Regaip Kandili namazının kılınışı hakkında ayrıntılı bilgiler.

1/6Regaip Kandili namazı nasıl kılınır Kandil namazı kaç rekat, saat kaçta kılınır İşte Diyanet ile adım adım Regaip Kandili namazının kılınışı

Regaip Kandili namazı her kandil günü merak edilen konulardan biri oluyor. Regaip Kandili namazını kılmak isteyenler 3 Şubat tarihinin gelmesi ile beraber araştırmalarını hızlandırdılar. Rahmet ve mağfiret, muhabbet ve bereket vesilesi olan üç ayların içerisinde kandiller de yer alıyor. Önemli dini günler arasında kandiller de yer alıyor. Yılın ilk kandili olan Regaip Kandili bugün idrak ediliyor.

2/6REGAİP KANDİLİ NAMAZI NASIL KILINIR

REGAİP KANDİLİ NAMAZI NASIL KILINIR?

Hz. Peygamber (s.a.s.), bazı mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye etmiştir (Tirmizî, Savm, 39). Ancak bu gün ve gecelere ait özel bir namaz veya ibadet şeklinden bahsetmemiştir. Müslümanlar genellikle kandil gecelerinde kaza ve nafile namaz kılıyorlar. Tesbih namazı da bu gecelerde sıkça kılınıyor.

Tesbih namazı dört rekât olup şöyle kılınır: “Allah rızası için tesbih namazı kılmaya” diye niyet edilerek namaza başlanır. Sübhâneke’den sonra 15 kere “Sübhânellâhi ve’l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber” denir.

3/6Regaip Kandili namazı nasıl kılınır Kandil namazı kaç rekat, saat kaçta kılınır İşte Diyanet ile adım adım Regaip Kandili namazının kılınışı

Sonra eûzü besmele çekilir, Fâtiha ve sûre okunduktan sonra 10 kere daha “Sübhânellâhi ve’l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber” denilir. Bu tesbih, rükûya varınca 10 kere, rükûdan doğrulunca 10 kere, birinci secdede 10 kere, secdeden kalkınca 10 kere, ikinci secdede 10 kere söylenir. Böylece her rekâtta 75 tesbih yapılmış olur. İkinci rekâta kalkılınca yine önce 15 kere tesbih okunur, ardından besmele çekilip Fâtiha ve sûre okunup 10 kere tesbih getirilir. Kalan rekatlar aynı şekilde tekrarlanır ve böylece 4 rekât tamamlanmış ve toplam üç yüz tesbih edilmiş olur.Tesbih namazı kerâhet vakitlerinde kılınmaz (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, II, 30-31). Tesbih namazında sehiv secdesini gerektiren bir şey olursa, sehiv secdesi normal olarak yapılır, o secdelerde tesbih namazına özgü tesbihat yapılmaz (Tahtâvî, Hâşiye, s. 361)

4/6 Regaip Kandili namazı nasıl kılınır Kandil namazı kaç rekat, saat kaçta kılınır İşte Diyanet ile adım adım Regaip Kandili namazının kılınışı

Tesbih namazı, ömürde bir kez olsun kılınması tavsiye edilen mendub bir namazdır. Resûl-i Ekrem (s.a.s.) amcası Abbas’a, “Bak amca, sana tam on faydası olan bir şey öğreteyim; bunu yaparsan günahlarının ilki-sonu, eskisi-yenisi, bilmeyerek işlediğin-bilerek işlediğin, küçüğü-büyüğü ve gizli yaptığın-açıktan yaptığın on türlü günahını Allah bağışlar.” diyerek bu namazı tavsiye etmiş ve öğretmiş; Hz. Abbas da bunu her gün yapamayız, deyince Hz. Peygamber, bu namazın haftada bir, ayda bir, yılda bir veya ömürde bir defa kılınmasının da yeterli olacağını belirtmiştir (Ebû Dâvûd, Tatavvu’, 14; Tirmizî, Salât, 238).

5/6KANDİL NAMAZI NE ZAMAN KILINIR

KANDİL NAMAZI NE ZAMAN KILINIR?

İslam alemi tarafından idrak edilen kandiller ve diğer dini geceler, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verdiği bilgilere göre akşam ezanının okunmasıyla başladığı için, Regaip Kandili'nde kandil namazı kılmak isteyen vatandaşlar, akşam namazıyla birlikte ibadet etmeye başlayabilir.

6/6Regaip Kandili namazı nasıl kılınır Kandil namazı kaç rekat, saat kaçta kılınır İşte Diyanet ile adım adım Regaip Kandili namazının kılınışı

Bu konuda Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan net bir açıklama olmasa da yatsı namazı ile de ibadetlerini devam ettirebilir.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Regaip Kandili#Regaip Kandili Namazı#Kandil Namazı