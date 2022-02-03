Regaip Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Regaip Kandili namazı ne zaman, saat kaçta kılınır? İşte detaylar

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
İlçe sular altında: Çok sayıda araç suya gömüldüİlçe sular altında: Çok sayıda araç suya gömüldü#Sağanak
53 yıl geçti, korkunç gecenin izi silinmedi Charles Manson, Ailesi ve o malikane yine gündemde...53 yıl geçti, korkunç gecenin izi silinmedi! Charles Manson, 'Aile'si ve 'o malikane' yine gündemde...#Charles Manson
Fenerbahçeden dünyaları istemişti, Süper Lig ekibi bitirdi Yola çıktı... Herkes Gedsonu konuşurken bomba..Fenerbahçe'den dünyaları istemişti, Süper Lig ekibi bitirdi! Yola çıktı... Herkes Gedson'u konuşurken bomba..#Luiz Adriano
Avrupa Konseyi’nin Kavala kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim mahkeme kararımızı tanımayanları biz de tanımayızAvrupa Konseyi’nin Kavala kararı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim mahkeme kararımızı tanımayanları biz de tanımayız#Cumhurbaşkanı Erdoğan
ABD liderliğindeki koalisyondan Suriyede operasyonABD liderliğindeki koalisyondan Suriye'de operasyon#ABD
Bakan Nebatiden Japon medyasına enflasyon ve kur mesajıBakan Nebati'den Japon medyasına enflasyon ve kur mesajı#Nureddin Nebati
Büyük skandal tepetaklak etti Facebooktan sonra İsveçli dev şirket de açıkladı...Büyük skandal tepetaklak etti! Facebook'tan sonra İsveçli dev şirket de açıkladı...#Spotify
Dünyanın en zengini istedi... Tarihi köprü sökülecekDünyanın en zengini istedi... Tarihi köprü sökülecek!#Jeff Bezos
Çernobil alarmı... Ukrayna 8 bin asker daha gönderdiÇernobil alarmı... Ukrayna 8 bin asker daha gönderdi!#Ukrayna
Dikkat çeken açıklamalar İşte vakaların düşeceği tarihDikkat çeken açıklamalar! İşte vakaların düşeceği tarih#Koronavirüs
İstanbulda sahte rehberin tepki çeken tanıtımıİstanbul'da sahte rehberin tepki çeken tanıtımı#Istanbul
Üvey babasının yaptıklarını anlattı: Gençtim ve çaresizdimÜvey babasının yaptıklarını anlattı: Gençtim ve çaresizdim#Spice Girls
10 yaşında sahne aldı, Madonna ile dans etti Ben namussuz değilim10 yaşında sahne aldı, Madonna ile dans etti! 'Ben namussuz değilim'#Oryantal Didem Kınalı
Meteorolojiden yeni uyarı İl il sıralandıMeteoroloji'den yeni uyarı! İl il sıralandı#Meteoroloji
Yeni patronu böyle karşıladılarYeni patronu böyle karşıladılar#Kate Middleton
HABERLERGündem Haberleri

Regaip Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Regaip Kandili namazı ne zaman, saat kaçta kılınır? İşte detaylar

#Regaip Kandili#Regaip Kandili Namazı#Kandil Namazı

Regaip Kandili namazı her kandil günü merak edilen konulardan biri oluyor. Regaip Kandili namazını kılmak isteyenler 3 Şubat tarihinin gelmesi ile beraber araştırmalarını hızlandırdılar. Rahmet ve mağfiret, muhabbet ve bereket vesilesi olan üç ayların içerisinde kandiller de yer alıyor. Yılın ilk kandili olan Regaip Kandili bugün idrak ediliyor. Peki, Regaip Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Regaip Kandili namazı ne zaman, saat kaçta kılınır? İşte kandil namazı hakkında bilgiler

1/5Regaip Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekat Regaip Kandili namazı ne zaman, saat kaçta kılınır İşte detaylar

Regaip Kandili namazının nasıl kılındığı ve kaç rekat olduğu merak ediliyor. Önemli dini günler arasında kandiller de yer alıyor. Yılın ilk kandili Regaip Kandili’nde bolca ibadet ediliyor. Üç ayların ilk haftası perşembeyi cumaya bağlayan gece ise Regaib Gecesi idrak ediliyor. Rahmet mevsiminin ilk cemresi Regaip Kandili gecesinde yapılabilecek ibadetler tesbih namazı kılmakta bulunuyor.

2/5REGAİP KANDİLİ NAMAZI NASIL KILINIR

REGAİP KANDİLİ NAMAZI NASIL KILINIR?

Hz. Peygamber (s.a.s.), bazı mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye etmiştir (Tirmizî, Savm, 39). Ancak bu gün ve gecelere ait özel bir namaz veya ibadet şeklinden bahsetmemiştir. Müslümanlar genellikle kandil gecelerinde kaza ve nafile namaz kılıyorlar. Tesbih namazı da bu gecelerde sıkça kılınıyor.

Tesbih namazı dört rekât olup şöyle kılınır: “Allah rızası için tesbih namazı kılmaya” diye niyet edilerek namaza başlanır. Sübhâneke’den sonra 15 kere “Sübhânellâhi ve’l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber” denir.

3/5Regaip Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekat Regaip Kandili namazı ne zaman, saat kaçta kılınır İşte detaylar

Sonra eûzü besmele çekilir, Fâtiha ve sûre okunduktan sonra 10 kere daha “Sübhânellâhi ve’l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber” denilir. Bu tesbih, rükûya varınca 10 kere, rükûdan doğrulunca 10 kere, birinci secdede 10 kere, secdeden kalkınca 10 kere, ikinci secdede 10 kere söylenir. Böylece her rekâtta 75 tesbih yapılmış olur. İkinci rekâta kalkılınca yine önce 15 kere tesbih okunur, ardından besmele çekilip Fâtiha ve sûre okunup 10 kere tesbih getirilir. Kalan rekatlar aynı şekilde tekrarlanır ve böylece 4 rekât tamamlanmış ve toplam üç yüz tesbih edilmiş olur.Tesbih namazı kerâhet vakitlerinde kılınmaz (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, II, 30-31). Tesbih namazında sehiv secdesini gerektiren bir şey olursa, sehiv secdesi normal olarak yapılır, o secdelerde tesbih namazına özgü tesbihat yapılmaz (Tahtâvî, Hâşiye, s. 361)

4/5Regaip Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekat Regaip Kandili namazı ne zaman, saat kaçta kılınır İşte detaylar

Tesbih namazı, ömürde bir kez olsun kılınması tavsiye edilen mendub bir namazdır. Resûl-i Ekrem (s.a.s.) amcası Abbas’a, “Bak amca, sana tam on faydası olan bir şey öğreteyim; bunu yaparsan günahlarının ilki-sonu, eskisi-yenisi, bilmeyerek işlediğin-bilerek işlediğin, küçüğü-büyüğü ve gizli yaptığın-açıktan yaptığın on türlü günahını Allah bağışlar.” diyerek bu namazı tavsiye etmiş ve öğretmiş; Hz. Abbas da bunu her gün yapamayız, deyince Hz. Peygamber, bu namazın haftada bir, ayda bir, yılda bir veya ömürde bir defa kılınmasının da yeterli olacağını belirtmiştir (Ebû Dâvûd, Tatavvu’, 14; Tirmizî, Salât, 238).

5/5KANDİL NAMAZI NE ZAMAN KILINIR

KANDİL NAMAZI NE ZAMAN KILINIR?

İslam alemi tarafından idrak edilen kandiller ve diğer dini geceler, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verdiği bilgilere göre akşam ezanının okunmasıyla başladığı için, Regaip Kandili'nde kandil namazı kılmak isteyen vatandaşlar, akşam namazıyla birlikte ibadet etmeye başlayabilir. Bu konuda Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan net bir açıklama olmasa da yatsı namazı ile de ibadetlerini devam ettirebilir.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Regaip Kandili#Regaip Kandili Namazı#Kandil Namazı