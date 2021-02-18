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Haber Giriş: 18 Şubat 2021 - 15:18 | 

Regaip Kandili mesajları için resimli, güzel yazılı seçenekler! İşte anlamlı ve dualı Regaip Kandili mesajları

Resimli Regaip Kandili mesajları, ellerin semaya açılacağı bu günde dostlar, akrabalar, arkadaşlar ve yakınlara gönderilecek. Resimli Regaip Kandili mesajları için en güzel seçenekler tercih edilecek, resimli paylaşıma uygun olmayan mecralar içinse yazılı kandil mesajları tercih sebebi olacak. Dualı, ayetli, hadisli ve anlamlı Regaip Kandili mesajları için tercihler de paylaşım yapılacak mecraya göre değişecek. İşte, resimli Regaip Kandili mesajları için bol seçenekli alternatifler

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Regaip Kandili mesajları ile ilgili araştırmalar hızlandı. Müslümanlar 18 Şubat tarihinde yılın ilk kandilini idrak ediyorlar. Resimli, yazılı ve duası Regaip Kandili mesajları, sevdiklerine bu özel günün geldiğini haber vermek isteyenler tarafından yoğun ilgi görüyor. Vatandaşlar uzakta olan sevdiklerine kandil mesajları göndererek güzel dileklerini iletiyorlar. İşte Instagram, Facebook, Whatsapp’ta paylaşabileceğiniz en güzel Regaip Kandili mesajları ve sözleri

BİRBİRİNDEN GÜZEL, ANLAMLI, DUALI, RESİMLİ KANDİL MESAJLARI 2021

Regaip Kandili mesajları, kandil gecesi pek çok mecrada paylaşılacak. Kandiller zincirinin ilk halkasını oluşturan Regaip Kandili, resimli kandil mesajları ile ihya ediliyor. Her anı değerli olan zamanının Recep ayı içerisinde bulunan Regaip Kandili ile ibadetlerle geçirileceği bu gece, anlamlı ve resimli kandil mesajları ile de gündemde tutulacak. Regaip Kandili vesilesi ile yakınlarına, dostlarına ve arkadaşlarına kandil mesajları gönderecek olan vatandaşlar, resimli seçeneklere daha fazla ağırlık verecek. Müslümanların gönül evlerini aydınlatacak olan kandil mesajları, pek çok kişiye de bu gecenin önemini hatırlatma vazifesi edinecek.br>
Müslüman aleminin ibadetlerini yerine getireceği Regaip Kandili için kandil mesajları resimli seçenekleri ile pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. Çoğu Müslümanın oruç tuttuğu bu günde ibadetler yerine getirilirken akrabalar, dostlar ve arkadaşlara en güzel resimli kandil mesajları arasından birisi seçilerek gönderilecek. Resimli kandil mesajları haricinde kısa ve anlamlı Regaip Kandil mesajları da tercih edilecek.

Kandiller zincirinin ilk halkası olan Regaip Kandili'ni idrak etmenin mutluluğunu yaşayan vatandaşların ana gündemlerinden biri de kandil mesajları oldu. Türk kültürünün önemli bir parçası olmasının yanı sıra, toplumsal ilişkilerimizi pekiştiren, paylaşımlarımızın arttığı bir zaman dilimidir. Bu paylaşımda kandil mesajları da vesile oluyor.

Bu mübarek gecenin feyiz ve nimetlerinden tüm insanlığın faydalanması, tüm insanlığa barış ve huzur getirmesi, birlik, beraberlik, dayanışma ve kardeşlik duygularının güçlenmesine vesile olmasını dilerim.

Regaip gecesi, duaların geri çevrilmediği bir gecedir. Bunu fırsat bilerek bu gece dualarımızı eksik etmeyelim. Regaip Kandiliniz mübarek olsun.

Regaip Kandili kardeşlik ve dayanışma duygularını arttıran, ruh dünyamızın aydınlanmasına vesile olan bir gündür. Bu günü layıkıyla yaşamak dileğiyle. Regaip Kandiliniz mübarek olsun.

Tefekkür ve şükür vesilesi olan bu mübarek günde dualarımızın kabul olması dileğiyle...Kandiliniz mübarek olsun

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Bugünün hepimiz için ruhani bir arınma sağlaması dileğiyle...Kandiliniz mübarek olsun

Anlam ve gönül dünyamıza ışık tutan Regaip Kandili hepimiz için mübarek olsun

Üç Aylar; Müslümanın ruh şöleninin başlangıcıdır. Recep ve Şaban kurulacak gök sofrasının habercisidirReceb-i şerifin bir gün başında, bir gün ortasında ve bir gün de sonunda oruç tutana, Receb’in hepsini tutmuş gibi sevap verilir. Hayırlı Kandiller.

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Yaratana daha derin bir şükür imkânı bulacağımız Regaip Kandiliniz mübarek olsun.

Sizin, ailenizin ve tüm İslam âleminin Regaib kandilini tebrik ediyorum.

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Bu mübarek gecenin ülkemiz ve tüm insanlık aleminin mutluluk ve huzuruna vesile olmasını dilerim.

Rahmet, mağfiret ve bereketi bol üç ayların manevi iklimine girildiğinin habercisi bu günün hayırlara vesile olmasını dilerim. Regaip Kandiliniz mübarek olsun.

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Regaib Kandili; kendimizi yenilememiz, geçmişimizi muhasebe ederek geleceğimizi planlamamız için büyük bir fırsattır. Bu vesileyle Regaip Kandilinizin hayırlara vesile olmasını dilerim.

Bu gecenin feyiz ve nimetlerinden tüm insanlığın faydalanmasını temenni ediyor, Üç Aylar ve Regaib Kandilinin bolluk, bereket, huzur, barış ve kardeşlik getirmesini diliyorum.

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Dini duyguların yoğunluk kazanacağı, merhamet, şefkat, yardımlaşma ve dayanışma hislerinin doruk noktaya ulaştığı bu günün hayırlara vesile olmasını dilerim. Regaip Kandiliniz mübarek olsun.

Allah ile olan bağımızı yeniden gözden geçirme ve bu manevi iklimden yararlanmak için büyük fırsatlar sunan bu günde her şeyin gönlünüzce olmasını dilerim. Regaip Kandiliniz mübarek olsun.

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Rabbim Recep ayının ilk gecesi hürmetine; Duası kabul olmuş bir kul sevinci yaşat bize. Sabrımızın mükafatı olarak, "Çok şükür" diyebilmeyi de nasip et cümlemize.

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Yüce Mevla'dan üç ayların ve bu mübarek gecenin bereket ikliminin insanlığın hidayetine, barış ve huzuruna vesile olmasını dilerim. Kandiliniz mübarek olsun.

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Bu anlamlı gecenin birliğimize, beraberliğimize ve hayra vesile olmasını dilerim. Regaip Kandiliniz mübarek olsun.

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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Regaib Kandili nedeniyle yayımladığı mesajında, her yıl manevi bir yenilenme iklimi olarak müjdelerle gelen mübarek üç aylara kavuşmanın sevincinin yaşandığını belirtti. Erbaş, "Manevi dünyamızın bereket iklimi olan bu zamanlar, kendimizle yüzleşmek ve bir hayat muhasebesi yapmak önemli bir imkandır. Nitekim Peygamber Efendimiz (sav), 'Allah'ım! Recep ve Şaban aylarını bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a kavuştur' diye dua ederek bu müstesna ayların önemine dikkat çekmiş; Müslümanların zihin ve gönül dünyasında bir 'özel zaman bilinci' inşa etmiştir. Bu gece, içerisinde bulunduğumuz rahmet ikliminin ilk cuma gecesidir. İçten ve samimi bir kalple Allah'a yönelen kulların affedileceğinin ümit edildiği mübarek bir gecedir. Rabbimizin rahmet ve mağfiretinin gönüllerde büyük bir arzu olarak belirdiği rağbet gecesidir" dedi.

'TÖVBELERİMİZİ TOPLUMSAL VE KÜRESEL ARINMANIN VESİLESİ YAPMAK ZORUNDAYIZ'

Bu gecenin manevi diriliş ve ahlaki yükseliş için önemli bir fırsat olduğunu kaydeden Erbaş, "Dolayısıyla bu geceyi, kapsamlı bir tefekküre vesile kılarak Rabbimize, kendimize ve bütün mahlûkata karşı sorumluluklarımızı yeniden gözden geçireceğiz. İhmallerimiz, ihlallerimiz ve hatalarımızla yüzleşerek kalbimizi her türlü kirden tövbe ile arındırmaya ve kendimizi yenilemeye çalışacağız. Ancak, tövbelerimizi sadece bireysel temizlenmenin değil; toplumsal ve küresel arınmanın da vesilesi yapmak zorundayız. Nitekim bugün, özellikle son yüzyılda yaşanan küresel felaketler, musibetler ve krizler sebebiyle insanlık, bedenen ve ruhen yorgun düşmüştür. Bütün bu olumsuzluklar karşısında bizlere düşen en temel görev; iman, sabır, dua ve tevekkül değerlerini kuşanmaktır. Küresel düzeyde yaşanan ve ülkemizi de tehdit eden tüm bu sorunların üstesinden gelebilmek için gereken bütün tedbirleri alarak bireysel sorumluluklarımızı yerine getirmek ve dayanışma ruhuyla hareket etmektir. Daha güzel bir istikbalin inşası için var gücümüzle çalışmaktır" diye konuştu.

'SAMİMİYETLE DUAYA DURMALIYIZ'

Erbaş, bu mübarek gün ve gecelerin birer fırsat bilinerek Allah'ın engin rahmetine ve mağfiretine sığınmak gerektiğine işaret ederek, "Kalpleri çoraklaştıran ümitsizlik, çaresizlik, bencillik, kin ve nefret duygularından uzaklaşarak sevgi, şefkat, muhabbet ve samimiyetle duaya durmalıyız. İlim, irfan ve hikmetin ışığıyla bütün yeryüzünü aydınlatmanın gayreti içerisinde olmalıyız. Rahmet yüklü bu mübarek günleri, Rabbimizle yaptığımız misakımızı tahkime şahit kılmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle, aziz milletimizin ve bütün İslam âleminin ruhumuzu kuşatan, gönüllerimizi ferahlatan mübarek üç aylarını tebrik ediyorum" mesajını verdi.

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