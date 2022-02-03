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2022'NİN İLK KANDİLİ... Kandil mesajları: Resimli, en güzel, dualı, hadisli, kısa ve uzun kandiliniz mübarek olsun sözleri

#Kandil Mesajları#Seoanasayfa#Regaip Kandili Mesajları

Regaip Kandili mesajları ile 2022 yılının ilk kandili için kandil mesajları ve sözleri bir arada! Kandil mesajları 2022, kandiller zincirinin ilk halkasını oluşturan Regaip Kandili dolayısıyla resimli kandil mesajları ile ihya ediliyor. Her anı değerli olan zamanının Recep ayı içerisinde bulunan Regaip Kandili ile ibadetlerle geçirileceği bu gece, anlamlı ve resimli kandil mesajları ile de gündemde tutulacak. Regaip Kandili vesilesi ile yakınlarına, dostlarına ve arkadaşlarına kandil mesajları gönderecek olan vatandaşlar, resimli seçeneklere daha fazla ağırlık verecek. Müslümanların gönül evlerini aydınlatacak olan kandil mesajları, pek çok kişiye de bu gecenin önemini hatırlatma vazifesi edinecek. İşte, Regaip Kandili vesilesiyle paylaşabileceğiniz birbirinden anlamlı, kısa, resimli, dualı, ayetli ve hadisli kandil mesajları seçenekleri

1/92022NİN İLK KANDİLİ... Kandil mesajları: Resimli, en güzel, dualı, hadisli, kısa ve uzun kandiliniz mübarek olsun sözleri

Regaip Kandili mesajları, dua etmek ve tevbe istiğfarda bulunmak isteyenler ancak çeşitli sebeplerle bugünün kandil olduğunu bilmeyen vatandaşlar için önem arz ediyor. Recep ayında idrak edilen ve Perşembe gecesine denk gelen bu günde kandil mesajları resimli seçeneklerle önemli bir paya sahip olacak. İbadetlerle geçirilecek olan bugünde, camilerde veya evlerde namazlar kılınacak, dualar edilecek. Yılın ilk kandiline özel resimli kandil mesajları derlemesiyle dua ve iyi dilekler vatandaşların gönderilerinde yer alacak. İşte, 2022 Regaip Kandili'ne özel bugünün önemini daha iyi hissettirebileceğiniz resimli kandil mesajları için kısa ve anlamlı seçenekler....

2/9KANDİL MESAJLARI 2022

KANDİL MESAJLARI 2022

Yaratana daha derin bir şükür imkânı bulacağımız Regaip Kandiliniz mübarek olsun.

Sizin, ailenizin ve tüm İslam âleminin Regaib kandilini tebrik ediyorum.

3/92022NİN İLK KANDİLİ... Kandil mesajları: Resimli, en güzel, dualı, hadisli, kısa ve uzun kandiliniz mübarek olsun sözleri

Bugünün hepimiz için ruhani bir arınma sağlaması dileğiyle...Kandiliniz mübarek olsun

Anlam ve gönül dünyamıza ışık tutan Regaip Kandili hepimiz için mübarek olsun

Üç Aylar; Müslümanın ruh şöleninin başlangıcıdır. Recep ve Şaban kurulacak gök sofrasının habercisidirReceb-i şerifin bir gün başında, bir gün ortasında ve bir gün de sonunda oruç tutana, Receb’in hepsini tutmuş gibi sevap verilir. Hayırlı Kandiller.

4/92022NİN İLK KANDİLİ... Kandil mesajları: Resimli, en güzel, dualı, hadisli, kısa ve uzun kandiliniz mübarek olsun sözleri

Bu mübarek gecenin ülkemiz ve tüm insanlık aleminin mutluluk ve huzuruna vesile olmasını dilerim.

Rahmet, mağfiret ve bereketi bol üç ayların manevi iklimine girildiğinin habercisi bu günün hayırlara vesile olmasını dilerim. Regaip Kandiliniz mübarek olsun.

5/92022NİN İLK KANDİLİ... Kandil mesajları: Resimli, en güzel, dualı, hadisli, kısa ve uzun kandiliniz mübarek olsun sözleri

Regaib Kandili; kendimizi yenilememiz, geçmişimizi muhasebe ederek geleceğimizi planlamamız için büyük bir fırsattır. Bu vesileyle Regaip Kandilinizin hayırlara vesile olmasını dilerim.

Bu gecenin feyiz ve nimetlerinden tüm insanlığın faydalanmasını temenni ediyor, Üç Aylar ve Regaib Kandilinin bolluk, bereket, huzur, barış ve kardeşlik getirmesini diliyorum.

6/92022NİN İLK KANDİLİ... Kandil mesajları: Resimli, en güzel, dualı, hadisli, kısa ve uzun kandiliniz mübarek olsun sözleri

Dini duyguların yoğunluk kazanacağı, merhamet, şefkat, yardımlaşma ve dayanışma hislerinin doruk noktaya ulaştığı bu günün hayırlara vesile olmasını dilerim. Regaip Kandiliniz mübarek olsun.

Allah ile olan bağımızı yeniden gözden geçirme ve bu manevi iklimden yararlanmak için büyük fırsatlar sunan bu günde her şeyin gönlünüzce olmasını dilerim. Regaip Kandiliniz mübarek olsun.

7/92022NİN İLK KANDİLİ... Kandil mesajları: Resimli, en güzel, dualı, hadisli, kısa ve uzun kandiliniz mübarek olsun sözleri

Rabbim Recep ayının ilk gecesi hürmetine; Duası kabul olmuş bir kul sevinci yaşat bize. Sabrımızın mükafatı olarak, "Çok şükür" diyebilmeyi de nasip et cümlemize.

8/92022NİN İLK KANDİLİ... Kandil mesajları: Resimli, en güzel, dualı, hadisli, kısa ve uzun kandiliniz mübarek olsun sözleri

Yüce Mevla'dan üç ayların ve bu mübarek gecenin bereket ikliminin insanlığın hidayetine, barış ve huzuruna vesile olmasını dilerim. Kandiliniz mübarek olsun.

9/92022NİN İLK KANDİLİ... Kandil mesajları: Resimli, en güzel, dualı, hadisli, kısa ve uzun kandiliniz mübarek olsun sözleri

Bu anlamlı gecenin birliğimize, beraberliğimize ve hayra vesile olmasını dilerim. Regaip Kandiliniz mübarek olsun.

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#Kandil Mesajları#Seoanasayfa#Regaip Kandili Mesajları