REGAİP KANDİLİ MESAJLARI 2022 - Kandil mesajları ve sözleri: Resimli, dualı, hadisli, kısa ve uzun en güzel seçenekler

Regaip Kandili mesajları, dua etmek ve tevbe istiğfarda bulunmak isteyenler ancak çeşitli sebeplerle bugünün kandil olduğunu bilmeyen vatandaşlar için önem arz ediyor. Recep ayında idrak edilen ve Perşembe gecesine denk gelen bu günde kandil mesajları resimli seçeneklerle önemli bir paya sahip olacak. İbadetlerle geçirilecek olan bugünde, camilerde veya evlerde namazlar kılınacak, dualar edilecek. Yılın ilk kandiline özel resimli kandil mesajları derlemesiyle dua ve iyi dilekler vatandaşların gönderilerinde yer alacak. İşte, 2022 Regaip Kandili'ne özel bugünün önemini daha iyi hissettirebileceğiniz resimli kandil mesajları için kısa ve anlamlı seçenekler....