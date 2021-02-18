Regaip Kandili mesajları 2021: Whatsapp'a özel dualı, ayetli, hadisli, anlamlı ve resimli Regaib Kandili mesajı seçenekleri - 'Hayırlı kandiller'

Regaib Kandili; kendimizi yenilememiz, geçmişimizi muhasebe ederek geleceğimizi planlamamız için büyük bir fırsattır. Bu vesileyle Regaip Kandilinizin hayırlara vesile olmasını dilerim.



Bu gecenin feyiz ve nimetlerinden tüm insanlığın faydalanmasını temenni ediyor, Üç Aylar ve Regaib Kandilinin bolluk, bereket, huzur, barış ve kardeşlik getirmesini diliyorum.



Regaip gecesi, duaların geri çevrilmediği bir gecedir. Bunu fırsat bilerek bu gece dualarımızı eksik etmeyelim. Regaip Kandiliniz mübarek olsun..



Sizin, ailenizin ve tüm İslam âleminin Regaib kandilini tebrik ediyorum.