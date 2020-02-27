Regaip Kandili kandil mesajlarıyla idrak ediliyor - En güzel, dualı, sureli Regaip Kandili mesajları

Allah'ın aşkıyla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye varıp huzura erince, şu fakiri de an bu gece. Kandiliniz kutlu olsun.



Allah'ım bu kutlu gece hürmetine, Benim dualarımı, bana dua edenlerin duasını, benden dua bekleyenlerin duasını ve Ümmeti Muhammedin dualarını kabul eyle."... Rabbimiz! Bizi hidâyete erdirdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet bahşet. Şüphesiz Sen çok bahşedensin." Âmîn.| Âl-i İmrân, 8. Âyet Meâli – Duâ. Hayırlı kandiller.



"Rabbinize alçak gönüllüce ve için için duâ edin. Çünkü O, haddi aşanları sevmez."| A'râf, 55. Âyet Meâli



Allah’ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun.



İlahi esintilerin kalpleri okşadığı, bir anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle, kandilinizi kutlarım.