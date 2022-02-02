Regaip Kandili ibadetleri nelerdir? Regaip (Regaib) Kandili’nde yapılacak ibadetler hakkında bilgiler

Regaip Kandili 2022 yılında şubat ayında idrak edilecek. Diyanet tarafından yayımlanan takvime göre bu yıl Regaip Kandili 3 Şubat tarihine denk geliyor. Üç ayların ilki olan recep ayı içerisinde Regaip Kandili de bulunuyor. Bu özel gün içerisinde Müslümanlar birbirlerine kandil mesajları göndererek kandilin gelişini sevdiklerine bildiriyorlar. Regaip Kandili ibadetleri arasında oruç tutmak, nafile namazı kılmak gibi ibadetler de bulunuyor. İşte Regaip Kandili'nde yapılacak ibadetler
Regâib gecelerinde dua etmek, tevbe ve istiğfarda bulunmak, bu geceyi kutsal kabul ederek çeşitli ibâdetlerle geçirmek, genel olarak alimler arasında kabul görmüştür. Regaibin diğer kandillerden farklı oluşu hem Recep ayında bulunması hem de Cuma gecesi oluşudur. Bu gecede Yüce Allah'ın rahmet, bağış ve yardımlarının dağıtıldığına inanılır. Diğer bir ifadeyle bu ümit ve inançla Yüce Allah’a ibadet edilir. İşte yapılabilecek ibadetler…
Kur'an-ı Kerim okunmalı
Peygamberimiz (a.s.m)'ın mübarek duası olan Cevşen-ül Kebiri okunmalı
Aile bireyleriyle birlikte günün mana ve ehemmiyeti hakkında sohbet etmeli
Allah rızası için namaz kılmalı
Hayatımızın geçmiş günleri ve yılları hakkında muhasebe yapmalı
Günahların bağışlanması için Allah'tan af dilenmeli ve tövbe edilmeli
Sevgili Peygamberimize bol bol salât ve selâm okunmalı
Dünya ve ahirete ait dileklerimiz için dua etmeli
Hastaları, yaşlıları ziyaret ederek; yoksulları, öksüz ve yetimleri sevindirmeli
Eş, dost ve yakınlarımızla tebrikleşmeli
Dargın ve küskünleri barıştırmalı
Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı
Hayattaki büyüklerimizin, anne ve babamızın, dostlarımızın ve diğer yakınlarımızın kandilleri bizzat giderek veya telefonla aranarak tebrik edilmeli.
Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) Recep ayı girdiği zaman : "Allahım Recep ve Şaban'ı bize mübarek eyle ve bizi Ramazan ayını bize mübarek eyle (Ramazan'a kavuştur) " diye dua etmişlerdir.
Said İbn Cübeyr’den (r.a.) nakledildiğine göre: “Recep ayındaki oruçtan sordum. Bana şu cevabı verdi: İbn Abbas (r.a.)’yı dinledim şöyle demişti: “Rasulullah (s.a.v) Recep ayında bazı yıllarda öyle oruç tutardı ki biz; galiba hiç yemeyecek (ayın her gününde oruç tutacak) derdik. (Bazı yıllarda da öyle) yerdi (ki biz galiba hiç oruç) tutmayacak derdik.
"Beş gece vardır ki onlarda yapılan dualar geriye çevrilmez. Recebin ilk (Cuma) gecesi, Şabanın ortasında bulunan gece, Cuma gecesi, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı geceleridir.8 Bu sebeple Müslümanlar bu geceyi hep ihya etmişlerdir. Hadislerin sıhhati tartışmalı olmakla beraber rivayetlerden anlaşıldığına göre Resul-i Ekrem (sav)’in recep ayına ayrı bir değer verdiği anlaşılmaktadır.