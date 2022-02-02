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HABERLERGündem Haberleri

Regaip Kandili ibadetleri nelerdir? Regaip (Regaib) Kandili’nde yapılacak ibadetler hakkında bilgiler

#Regaip Kandili#Regaip Kandili İbadetleri#Regaip Kandili Yapılacak İbadetler

Regaip Kandili ibadetleri, bu mübarek güne az bir zaman kala merak ediliyor. Hicri takvime göre, yedinci ay olan Recep ayı içerisinde Regaip Kandili de idrak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre yılın ilk kandili için geri sayım başladı. Birlik ve beraberliğin arttığı, kardeşlik bağlarının güçlendiği bu günlerde bolca ibadet ediliyor. Peki, Regaip Kandili’nde hangi ibadetler yapılır?

1/4Regaip Kandili ibadetleri nelerdir Regaip (Regaib) Kandili’nde yapılacak ibadetler hakkında bilgiler

Regaip Kandili 2022 yılında şubat ayında idrak edilecek. Diyanet tarafından yayımlanan takvime göre bu yıl Regaip Kandili 3 Şubat tarihine denk geliyor. Üç ayların ilki olan recep ayı içerisinde Regaip Kandili de bulunuyor. Bu özel gün içerisinde Müslümanlar birbirlerine kandil mesajları göndererek kandilin gelişini sevdiklerine bildiriyorlar. Regaip Kandili ibadetleri arasında oruç tutmak, nafile namazı kılmak gibi ibadetler de bulunuyor. İşte Regaip Kandili'nde yapılacak ibadetler

2/4REGAİP KANDİLİ İBADETLERİ

REGAİP KANDİLİ İBADETLERİ

Regâib gecelerinde dua etmek, tevbe ve istiğfarda bulunmak, bu geceyi kutsal kabul ederek çeşitli ibâdetlerle geçirmek, genel olarak alimler arasında kabul görmüştür. Regaibin diğer kandillerden farklı oluşu hem Recep ayında bulunması hem de Cuma gecesi oluşudur. Bu gecede Yüce Allah'ın rahmet, bağış ve yardımlarının dağıtıldığına inanılır. Diğer bir ifadeyle bu ümit ve inançla Yüce Allah’a ibadet edilir. İşte yapılabilecek ibadetler…

Kur'an-ı Kerim okunmalı

Peygamberimiz (a.s.m)'ın mübarek duası olan Cevşen-ül Kebiri okunmalı

Aile bireyleriyle birlikte günün mana ve ehemmiyeti hakkında sohbet etmeli

Allah rızası için namaz kılmalı

Hayatımızın geçmiş günleri ve yılları hakkında muhasebe yapmalı

3/4Regaip Kandili ibadetleri nelerdir Regaip (Regaib) Kandili’nde yapılacak ibadetler hakkında bilgiler

Günahların bağışlanması için Allah'tan af dilenmeli ve tövbe edilmeli

Sevgili Peygamberimize bol bol salât ve selâm okunmalı

Dünya ve ahirete ait dileklerimiz için dua etmeli

Hastaları, yaşlıları ziyaret ederek; yoksulları, öksüz ve yetimleri sevindirmeli

Eş, dost ve yakınlarımızla tebrikleşmeli

Dargın ve küskünleri barıştırmalı

Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı

Hayattaki büyüklerimizin, anne ve babamızın, dostlarımızın ve diğer yakınlarımızın kandilleri bizzat giderek veya telefonla aranarak tebrik edilmeli.

4/4REGAİP KANDİLİ HAKKINDAKİ HADİSLER

REGAİP KANDİLİ HAKKINDAKİ HADİSLER

Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) Recep ayı girdiği zaman : "Allahım Recep ve Şaban'ı bize mübarek eyle ve bizi Ramazan ayını bize mübarek eyle (Ramazan'a kavuştur) " diye dua etmişlerdir.

Said İbn Cübeyr’den (r.a.) nakledildiğine göre: “Recep ayındaki oruçtan sordum. Bana şu cevabı verdi: İbn Abbas (r.a.)’yı dinledim şöyle demişti: “Rasulullah (s.a.v) Recep ayında bazı yıllarda öyle oruç tutardı ki biz; galiba hiç yemeyecek (ayın her gününde oruç tutacak) derdik. (Bazı yıllarda da öyle) yerdi (ki biz galiba hiç oruç) tutmayacak derdik.

"Beş gece vardır ki onlarda yapılan dualar geriye çevrilmez. Recebin ilk (Cuma) gecesi, Şabanın ortasında bulunan gece, Cuma gecesi, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı geceleridir.8 Bu sebeple Müslümanlar bu geceyi hep ihya etmişlerdir. Hadislerin sıhhati tartışmalı olmakla beraber rivayetlerden anlaşıldığına göre Resul-i Ekrem (sav)’in recep ayına ayrı bir değer verdiği anlaşılmaktadır.

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