Hangisi anne, hangisi kızı

O ünlü oyuncunun kim olduğunu hemen buldunuz büyük olasılıkla. Reese Witherspoon'un Ryan Philippe ile yaptığı ilk evliliğinden dünyaya gelen kızı Ava, ünlü oyuncunun kopyası gibi. Witherspoon, 21 yaşıdaki kızıyla çekilen bir fotoğrafı Instagram sayfasında paylaştı. Birbirine benzer kazaklar giyen ve aynı renk ruj süren anne- kızın benzerliği de bir kez daha şaşırttı.