Hangisi anne, hangisi kızı

Elbette bir çocuk anne ya da babasına benzer... Ama bazen bu benzerlik görenleri şaşırtacak kadar fazla olur. İnsan ilk bakışta hangisinin annesi, hangisinin kızı olduğunu bir türlü fark edemez.
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İşte dünyaya getirdiği kızıyla benzerliği her zaman konuşulan ünlü oyuncu da bunlardan biri. Kızı ile arasındaki benzerlik öyle çarpıcı ki insan ilk bakışta şaşırıyor.
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O ünlü oyuncunun kim olduğunu hemen buldunuz büyük olasılıkla. Reese Witherspoon'un Ryan Philippe ile yaptığı ilk evliliğinden dünyaya gelen kızı Ava, ünlü oyuncunun kopyası gibi. Witherspoon, 21 yaşıdaki kızıyla çekilen bir fotoğrafı Instagram sayfasında paylaştı. Birbirine benzer kazaklar giyen ve aynı renk ruj süren anne- kızın benzerliği de bir kez daha şaşırttı.
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Gösteri dünyasının bazı ünlüleri çocuklarıyla yan yana geldiklerinde görenleri şaşırtıyorlar. Bunun nedeni de birbirlerine olan benzerlikleri. İşte ünlüler ve kendilerine sanki kopyaları gibi benzeyen kızları ve oğulları.
Splash News, Mega News Agency, Instagram , Depo Photos
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SAÇ MODELİ VE YÜZ HATLARI
Ünlü oyuncu Bergüzar Korel aradan geçen zaman içinde saç modelini değiştirse de ilk gençlik döneminde annesinin gençlik yıllarına kopyası kadar benziyormuş.
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KOPYASI GİBİ
Korel'in annesi Hülya Darcan'ın, kapak pozundaki modeli ve duruşu ile Korel'in yıllar önceki saç modeli neredeyse aynı. Bu durum da anne ile kızın yüz hatları arasındaki benzerliği de gözler önüne seriyor.
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ÜNLÜ ÇİFTİN KIZI
Bergüzar Korel, Yeşilçam'ın unutulmaz yıldızlarından Tanju Korel ile Hülya Darcan'ın küçük kızı. 1070 yılında evlenen çifti, 2005'te Korel'in hayata vedası ayırdı.
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Demi Moore ile büyük kızı Rumer'ın (soldan ikinci) benzerliği dikkat çekiyor. Rumer, ünlü oyuncunun kendisine en çok benzeyen çocuğu.
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Victoria Beckham, oğlu Cruz'un bu pozunu paylaştığında takipçileri çok şaşırdı. Bunun nedeni de Cruz'un annesinin kopyası gibi görünmesiydi.
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Gwyneth Paltrow'un kızı Apple Martin'in kendisine benzerliği şaşırtıyor.
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Elizabeth Hurley ile oğlu Damien'ın benzerliği uzun zamandır gündemde.
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Uma Thurman ile kızı Maya Hawke de birbirlerine çok benziyor.
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Cindy Crawford'un kızı Kaia kendi gençliğine çok benziyor. Zaten Kaia artık emekli olan annesinin podyumlardaki yerini aldı.
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Lisa Bonet ve kızı Zoe Kravitz kardeş gibi görünüyor.
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Julianne Moore'un kızı Liv Freundlich... Genç Liv annesinin gençlik yıllarına çok benziyor.
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Katie Holmes'un kızı Suri kendisine çok benziyor.
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Kate Moss'un kızı Lila Grace kendisine çok benziyor. O da annesinin mesleğini seçti.
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Jason Momoa ve oğlunun görüntüsü de tarzı da birbirine benziyor.