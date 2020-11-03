reeder P13 Blue Max incelemesi

Arka yüzde dörtlü kamera kurulumu yer alıyor. Bu noktada birçok işlevi f/2.0 diyafram açıklığına sahip 13 MP'lik ana kamera hallediyor. Portre modu ve 4x yakınlaştırmanın desteklendiği arka kameralar ile 1080P 30 FPS video kaydı yapmak da mümkün.