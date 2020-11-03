reeder P13 Blue Max incelemesi

reeder'ın yeni akıllı telefon modellerinden biri olan reeder P13 Blue Max nasıl bir telefon? Hangi özelliklerle geliyor? Giriş seviyesi bir telefon için istenen özelliklere sahip mi? Yakından inceliyoruz.
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reeder P13 Blue Max 6.49 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olan reeder P13 Blue Max, 720x1560 piksel ekran çözünürlüğüne sahip. Ön yüzde de 8MP çözünürlüğünde görüntü alan bir kameranın bulunduğunu belirtelim.
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Ancak HD video kaydı beklemeyin elbette; 720p video kaydı alabiliyorsunuz ve gün ışığında başarılı sonuçlar elde ediyorsunuz. Ama gece çekimleri için aynı durum söz konusu değil.
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Parmak izi sensörü cihazın arka yüzünde yer alıyor ve gayet hızlı çalışıyor. Böylece ekran kilidini açmak için şifre girmekle uğraşmıyorsunuz. Orta seviye bir telefonda bu özelliği görmek güzel.
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Arka yüzde dörtlü kamera kurulumu yer alıyor. Bu noktada birçok işlevi f/2.0 diyafram açıklığına sahip 13 MP'lik ana kamera hallediyor. Portre modu ve 4x yakınlaştırmanın desteklendiği arka kameralar ile 1080P 30 FPS video kaydı yapmak da mümkün.
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reeder P13 Blue Max, MediaTek Helio P20 işlemciden güç alıyor ve oyunları ortalama bir performansta oynayabiliyorsunuz. Cihazda 4 GB RAM ve 64 GB dahili hafıza yer alıyor. Ancak microSD kart desteği de bulunuyor ve toplam hafıza artırılabiliyor.
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Cihazın tasarımı ve rengi ise gayet iyi. Mavi renkle gelen ürün, aynı zamanda oldukça hafif bir yapıda.
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Telefonun öne çıkan bir diğer özelliği de 4680 mAh bataryası. Bu sayede gün içinde şarj derdi pek yaşamıyorsunuz. Elbette telefonun batarya ömrü, kullanım alışkanlığınıza göre değişiklik gösteriyor.
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162.75 mm yüksekliği, 77 mm genişliği, 8.8 mm kalınlığında olan ürün, Android 9.0 işletim sistemiyle geliyor.
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Sonuç itibariyle 1500-2000 TL fiyat aralığında bir telefon arıyorsanız Reeder imzalı P13 Blue Max modeli uygun bir telefon ve günlük kullanım için yeterli.