Recep Soytürk kimdir, nereli? Kilis Valisi Recep Soytürk’ün biyografisi

RECEP SOYTÜRK’ÜN BİYOGRAFİSİ

Kilis Valisi Recep Soytürk, 2 Nisan 1967 Sakarya doğumludur. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden 1990 yılında mezun oldu. İçişleri Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen sınavı kazanmak suretiyle 1992 yılında "Kaymakam Adayı" olarak göreve başladı.



Mülki İdare Amirliği Meslek Hayatı:



1992-1995 Çankırı/Çerkeş Kaymakam Vekilliği.



1992-1993 İçişleri Bakanlığı tarafından Yabancı Dil Geliştirmek ve Mesleki İncelemede Bulunmak üzere İngiltere'ye gönderildi.



1995- 82.Dönem Kaymakamlık Kursu'nu Üstün Başarılı Derece ile bitirdi.



1995-1998 Karabük/Eflani Kaymakamlığı



1998-2000 Ardahan/Posof Kaymakamlığı



2000-2003 Siirt Vali Yardımcılığı



2003-2005 Amasya Vali Yardımcılığı



2005-2006 Kastamonu/Taşköprü Kaymakamlığı



2006-2009 Nevşehir/Ürgüp Kaymakamlığı



2009-2013 Sakarya İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği



2013-2017 Hatay/Dörtyol Kaymakamlığı



2017-2018 İskenderun Kaymakamlığı



Son olarak; İskenderun Kaymakamı iken 26 Ekim 2018 tarih ve 2018/202 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Valiliğe atanmış olup, 04 Kasım 2018 tarihi itibariyle Kilis'teki görevine başlamıştır.



Görev yaptığı yerlerin Valiliklerinden ve çeşitli sivil toplum kuruşları tarafından teşekkür belgesi alan Vali Recep SOYTÜRK, yurt genelinde faaliyet gösteren Türkiye Ana ve Çocuk Sağlığı Vakfı tarafından ise 2002 yılında Atatürk Haftası Hizmet Ödülleri kapsamında "Yılın En Başarılı Bürokratı" olarak seçilmiştir.



Recep SOYTÜRK, Nurdan SOYTÜRK ile evli olup; 3 çocuk babasıdır ve iyi derecede İngilizce bilmektedir.