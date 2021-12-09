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Televizyon
Haber Giriş: 09 Aralık 2021 - 09:24 | 

Recep Soytürk kimdir, nereli? Kilis Valisi Recep Soytürk’ün biyografisi

Recep Soytürk merak edilen isimlerden biri oldu. MasterChef’in bu akşamki bölümüne Kilis Valisi Recep Soytürk konuk oluyor. Peki, Recep Soytürk kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte Sakarya doğumlu olan Recep Soytürk hakkında bilgiler

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Kilis Valisi Recep Soytürk’ün kaç yaşında ve nereli olduğu araştırılıyor. MasterChef’in bu akşam yayınlanacak bölümü Kilis’ten ekranlara gelecek. Kilis Valisi Recep Soytürk programa konuk oluyor. 2 Nisan 1967 Sakarya doğumlu olan Soytürk, 04 Kasım 2018 tarihi itibariyle Kilis’te görevine başlamıştır.
2RECEP SOYTÜRK’ÜN BİYOGRAFİSİ

RECEP SOYTÜRK’ÜN BİYOGRAFİSİ

Kilis Valisi Recep Soytürk, 2 Nisan 1967 Sakarya doğumludur. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden 1990 yılında mezun oldu. İçişleri Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen sınavı kazanmak suretiyle 1992 yılında "Kaymakam Adayı" olarak göreve başladı.

Mülki İdare Amirliği Meslek Hayatı:

1992-1995 Çankırı/Çerkeş Kaymakam Vekilliği.

1992-1993 İçişleri Bakanlığı tarafından Yabancı Dil Geliştirmek ve Mesleki İncelemede Bulunmak üzere İngiltere'ye gönderildi.

1995- 82.Dönem Kaymakamlık Kursu'nu Üstün Başarılı Derece ile bitirdi.

1995-1998 Karabük/Eflani Kaymakamlığı

1998-2000 Ardahan/Posof Kaymakamlığı

2000-2003 Siirt Vali Yardımcılığı

2003-2005 Amasya Vali Yardımcılığı

2005-2006 Kastamonu/Taşköprü Kaymakamlığı

2006-2009 Nevşehir/Ürgüp Kaymakamlığı

2009-2013 Sakarya İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği

2013-2017 Hatay/Dörtyol Kaymakamlığı

2017-2018 İskenderun Kaymakamlığı

Son olarak; İskenderun Kaymakamı iken 26 Ekim 2018 tarih ve 2018/202 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Valiliğe atanmış olup, 04 Kasım 2018 tarihi itibariyle Kilis'teki görevine başlamıştır.

Görev yaptığı yerlerin Valiliklerinden ve çeşitli sivil toplum kuruşları tarafından teşekkür belgesi alan Vali Recep SOYTÜRK, yurt genelinde faaliyet gösteren Türkiye Ana ve Çocuk Sağlığı Vakfı tarafından ise 2002 yılında Atatürk Haftası Hizmet Ödülleri kapsamında "Yılın En Başarılı Bürokratı" olarak seçilmiştir.

Recep SOYTÜRK, Nurdan SOYTÜRK ile evli olup; 3 çocuk babasıdır ve iyi derecede İngilizce bilmektedir.
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