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Recep ayı ne zaman bitiyor? İşte tarih bilgisi

#Recep#2022 Recep

Hz. Muhammed'in 'Allahım recep ve şaban ayında bizi bereketlendir, ramazan ayına ulaştır’ duasıyla anlattığı, rahmet, bereket ve mağfiret mevsimi olarak nitelendirilen üç ayların ilki olan recep ayının biteceği tarih, vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Öte yandan Şaban ayının başlangıç tarihi de merak ediliyor. Peki, 2022 Recep ayı ne zaman bitecek?

1/3Recep ayı ne zaman bitiyor İşte tarih bilgisi

İslam aleminde rahmeti, bereketi ve mağfireti bol üç ayların ilki olan recep ayının 2022 bitiş tarihi için araştırmalar hız kazandı. Receb ayı, nafile ve kaza oruçlarının tutulduğu, namazların kılındığı, insanların dini hayata daha çok yöneldiği bir ay olarak dikkat çekiyor. İşte, 2022 Şaban ayının başlayacağı tarih...

2/3RECEP AYI NE ZAMAN BİTİYOR

RECEP AYI NE ZAMAN BİTİYOR?

İslam aleminde recep, şaban ve ramazanı kapsayan rahmet, bereket ve manevi yenilenme mevsimi üç aylar, 2 Şubat Çarşamba günü Recep ayı ile başladı. 4 Mart tarihinde sona erecek.

3/3Recep ayı ne zaman bitiyor İşte tarih bilgisi

Üç aylar içerisinde ilk olarak recep ayı idrak edilecek. Recep ayı içerisinde Regaip ve Miraç Kandili de bulunuyor. Üç aylarda oruç tutmak, oruç tutma, Kur'an-ı Kerim okuma ve sadaka verme gibi ibadetler yerine getiriliyor.

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#Recep#2022 Recep