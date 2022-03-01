Recep ayı ne zaman bitiyor? İşte tarih bilgisi

İslam aleminde rahmeti, bereketi ve mağfireti bol üç ayların ilki olan recep ayının 2022 bitiş tarihi için araştırmalar hız kazandı. Receb ayı, nafile ve kaza oruçlarının tutulduğu, namazların kılındığı, insanların dini hayata daha çok yöneldiği bir ay olarak dikkat çekiyor. İşte, 2022 Şaban ayının başlayacağı tarih...
İslam aleminde recep, şaban ve ramazanı kapsayan rahmet, bereket ve manevi yenilenme mevsimi üç aylar, 2 Şubat Çarşamba günü Recep ayı ile başladı. 4 Mart tarihinde sona erecek.
Üç aylar içerisinde ilk olarak recep ayı idrak edilecek. Recep ayı içerisinde Regaip ve Miraç Kandili de bulunuyor. Üç aylarda oruç tutmak, oruç tutma, Kur'an-ı Kerim okuma ve sadaka verme gibi ibadetler yerine getiriliyor.