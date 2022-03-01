Recep ayı ne zaman bitiyor? İşte tarih bilgisi

İslam aleminde rahmeti, bereketi ve mağfireti bol üç ayların ilki olan recep ayının 2022 bitiş tarihi için araştırmalar hız kazandı. Receb ayı, nafile ve kaza oruçlarının tutulduğu, namazların kılındığı, insanların dini hayata daha çok yöneldiği bir ay olarak dikkat çekiyor. İşte, 2022 Şaban ayının başlayacağı tarih...



