Recep ayı ne zaman başlayacak? İşte 2022 üç aylar başlangıç tarihi

İslam aleminde rahmeti, bereketi ve mağfireti bol üç ayların ilki olan recep ayının 2022 başlangıç tarihi için araştırmalar hız kazandı. Recep ayı, nafile ve kaza oruçlarının tutulduğu, namazların kılındığı, insanların dini hayata daha çok yöneldiği bir ay olarak dikkat çekiyor. İşte, 2022 üç aylar başlangıç tarihi...