Recep ayı ne zaman başlayacak? İşte 2022 üç aylar başlangıç tarihi
Hz. Muhammed'in 'Allahım recep ve şaban ayında bizi bereketlendir, ramazan ayına ulaştır’ duasıyla anlattığı, rahmet, bereket ve mağfiret mevsimi olarak nitelendirilen üç ayların ilki olan recep ayının başlayacağı tarih, vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki, Recep ayı ne zaman başlayacak?
İslam aleminde rahmeti, bereketi ve mağfireti bol üç ayların ilki olan recep ayının 2022 başlangıç tarihi için araştırmalar hız kazandı. Recep ayı, nafile ve kaza oruçlarının tutulduğu, namazların kılındığı, insanların dini hayata daha çok yöneldiği bir ay olarak dikkat çekiyor. İşte, 2022 üç aylar başlangıç tarihi...
REGAİB KANDİLİ TARİHİ
3 ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 3 Şubat Perşembe gerçekleşecek.