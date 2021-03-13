Receb ayının son günü ne zaman? Şaban ayı ne zaman başlayacak? Diyanet 2021 dini günler takvimi ile açıkladı
Şaban ayının başlayacağı tarih, Müslümanların odaklandığı konuların başında geliyor. ok Feyizli ve bereketli bir manevîyat mevsimi mübarek "üç aylar"ın ikincisi olan ve Beraat Kandili'ni de içinde barındıran Şaban ayı ibadet ve dualar ile idrak edilecek. İslam tarihinde bazı önemli olayların gerçekleşmesi açısından da önem arz eden Receb ayı kamerî ayların sekizincisi olarak Diyanet kaynaklarında yer alıyor. Diyanet 2021 dini günler takviminde Receb ayının son günü ve Şaban ayının başlayacağı tarih açıklandı. İşte, Receb ve Şaban ayı ile ilgili ayrıntılı bilgiler.
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Üç ayların ikincisi olan Şaban ayının başlayacağı tarih Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Manevi heyecanla beklenen Şaban ayı 14 Mart Pazar günü başlayacak. Berat Kandili'nin 27 Mart'ta idrak edilmesinin ardından, on bir ayın sultanı, huzur ve bereket ayı ramazan 13 Nisan'da başlayacak. Receb ayının son günü ise 13 Mart'ta bitecek. Yüce Allah'ın affına sığınmak isteyenler Şaban ayında da ibadetlerine yön verecek.
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2021 ŞABAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2021 yılı Şaban ayı, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın dini günler takvimine göre 14 Mart Pazar günü başlayacak.
Üç aylar ve Recep ayı bu yıl 13 Şubat 2021 tarihinde başladı ve 13 Mart'ta bitecek. Berat Kandili ise 27 Mart'ta idrak edilecek.
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ÜÇ AYLARDA İBADET
Recep ayında dini hayatta önemli yeri olan iki mübarek gece bulunuyor. Bunlardan biri recep ayının ilk cuma gecesine denk gelen Regaip, diğerinin de yine bu ayın yirmi yedinci gecesine denk gelen Miraç Kandili'dir. Bir gelenek olarak öteden beri bu geceler ihya ediliyor. Bugünlerin gündüzünde oruç tutulurken özel olarak bir ibadet şekli ise yoktur.
Üç ayların ikincisi ise şaban ayıdır. Hz. Peygamber, bu ayı 'Ümmetimin ayı' olarak ifade etmiştir. Hz. Ayşe validemiz 'Peygamberimiz şaban ayında bazen o kadar oruç tutarlardı ki biz Peygamber şaban ayının tamamını oruçlu geçirecek zannederdik. Bazen de bu kadar tutmazlardı' derdi.
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ŞABAN AYININ FAZİLETİ
Şaban ayı, İslam tarihinde bazı önemli olayların gerçekleşmesi açısından da önemlidir. Bunlar arasında, hicretin 2. yılına rastlayan Şaban ayı ortalarında nâzil olan Bakara 144. âyetle kıblenin Mescid-i Aksâ'dan Mescid-i Haram'a çevrilmesi ve diğer Mübarek üç aylardan ikincisi olan Şaban ayı peygamber Efendimize nispet olunan bir aydır. Hz Hasan Radıyallahu anh'den rivayete göre Resûl-i Ekrem (s.a.v.) "Recep Allah'ın, Şaban benim ve Ramazan'da ümmetimin ayıdır" buyurmuştur.
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Hz. Aişe (r.a) validemiz: Resûl-i Ekrem (s.a.v.):" Bazı aylarda çok oruç tutardı. Hatta biz onun bu ayda hiç iftar etmeyecek sanırdık. Bazı aylarda ise çok iftar ederdi. Hatta biz onu hiç oruç tutmayacak sanırdık. Resûl-i Ekrem (s.a.v.) in: “Ramazan ayından başka bir ayın tamamını oruçlu geçirdiğini görmedim. Şaban ayındaki kadar Oruçlu olduğu başka bir ayda görmedim” demiştir.