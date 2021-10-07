Rebiülevvel ayının fazileti ve anlamı nedir? İşte Diyanet bilgisi ile Rebiülevvel ayının önemi ile ilgili bilgiler
Rebiülevvel ayının faziletleri ve önemi Müslümanların gündemine geldi. Diyanet kaynaklarına göre Rebiülevvel ayı 7 Ekim Perşembe günü başladı. Mevlid Kandili'ni de içinde barındıran Rebiülevvel ayı Resulullah (S.A.V), bu ayda dünyaya geldiği için arabi ayların en şereflisi olarak adlandırılıyor. Kamer aylarının üçüncüsü olan Rebiülevvel ayında sadaka vermek ve salavat getirmek önem arz ediyor. Peki, Rebiülevvel ayının fazileti nedir? İşte Rebiülevvel ayının önemi ile ilgili bilgiler.
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Rebiülevvel ayının önemi, ibadetlerini idrak edecek olan vatandaşların odaklandığı konulardan oldu. Kameri aylarının üçüncüsü olan rebiülevvel ayı, 5 Kasım 2021 tarihinde sona erecek. Dini kaynaklarda yer alan bilgilere göre Hz. Peygamber genel kabule göre Rebîülevvel ayının 12’sinde Pazartesi günü dünyaya gelmiş ve bugünün kutlanması müslüman toplumlarda bir mevlid geleneği haline geldi.
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REBİÜLEVVEL AYI FAZİLETİ
İslâm tarihinde rebîülevvel ayının önemli bir yeri vardır. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi içerisinde yer alan bilgilere göre Hz. Peygamber genel kabule göre Rebîülevvel ayının 12’sinde Pazartesi günü dünyaya gelmiş ve bugünün kutlanması müslüman toplumlarda bir mevlid geleneği oluşturmuştur. İslâm tarihinde bir dönüm noktası sayılan hicret de rebîülevvel ayında gerçekleşmiştir.
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Safer ayının sonlarında Hz. Ebû Bekir’le birlikte Sevr mağarasına sığınan ve 1 Rebîülevvel’de buradan ayrılıp Medine’ye doğru yola çıkan Resûl-i Ekrem 8 Rebîülevvel Pazartesi günü Kubâ’ya varmış ve burada Kubâ Mescidi’ni inşa etmiştir. 12 Rebîülevvel’de Medine’ye hareket etmiş, Rânûnâ vadisinde ilk cuma namazını kıldırdıktan sonra aynı gün Medine’ye ulaşmıştır. Bu ayın içinde Mescid-i Nebevî’nin inşasına başlanmıştır. Hz. Peygamber’in âhirete irtihalinin de rebîülevvel ayında olduğu konusunda görüş birliği vardır. Meşhur olan rivayete göre Resûl-i Ekrem 12 Rebîülevvel Pazartesi günü vefat etmiştir.
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REBİÜLEVVEL AYININ ÖNEMİ
Resulullah (S.A.V), bu ayda dünyaya geldiği için arabi ayların en şereflisi olarak nitelendirilmektedir. Doğum vakti sabaha yakın bir zamandır. Bugün, günlerin en sevinçlilerinden kabul edilerek değerlendirilir.
Süleyman Çelebi’nin mevlidinde bu tarih şöyle zikredilir: “ol Rebiulevvel ayın nicesi-on ikinci gice isneyn gicesi”. Bu ay içerisinde, bilhassa on ikinci gecesinde ihtiyaç sahiplerine ikramlarda bulunarak, Resulullah (S.A.V)’in doğum sevinci canlı tutulmaya çalışılır.