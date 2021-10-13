Rebiülevvel ayı ne zaman bitecek? İşte Diyanet'in verdiği tarih bilgisi
İslam alemi için büyük önem taşıyan aylardan birisi olan rebiülevvel ayı idrak edilmeye başlandı. Kameri aylarının üçüncüsü olan rebiülevvel ayının ne zaman biteceğini merak eden pek çok vatandaş, bir yandan da Rebiülevvel ayında yapılması gereken ibadetleri araştırıyor. Peki, Rebiülevvel ayı ne zaman bitecek?
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Hicri takvime göre Muharrem ve Safer'in ardından gelen Rebiülevvel ayı, içinde Mevlid Kandili'ni de barındıran önemli bir ay olarak dikkat çekiyor. İşte, 2021 Rebiülevvel ayı hakkında merak edilen detaylar...
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İslam alemi için önemli aylardan biri olan Rebiülevvel, bu yıl 7 Ekim'de başladı ve 6 Kasım'da son bulacak. Bu tarihten sonra ise Rebiülahir ayı idrak edilmeye başlanacak.
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REBİÜLEVVEL AYINDA NELER YAPILMALI?
Rebiülevvel ayına has özel bir dua veya ibadet şekli yoktur. Hz. Peygamberin (s.a.s.) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılır. Kamer aylarının üçüncüsü olan Rebiülevvel ayında belalardan korunmak için günahlara tövbe etmeli, çokça istiğfar çekmeli, kaza namazı kılmalı. Ayrıca sadaka vermeli ve salavatlar ile meşgul almalıdır.
Resul-i Ekrem (asm) Efendimiz şöyle buyurdu: "Sadaka belâyı def eder ve ömrü uzatır." (Heysemi, Mecmaü’z-Zevaid, III/63)